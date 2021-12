Tampereen seudun joukkoliikenteestä peruttu keskiviikolta kymmeniä bussivuoroja – kuljettajia on sairastunut koronaan

Oman matkan aikataulut kannattaa tarkastaa etukäteen Nyssen sähköisestä reittioppaasta.

Tampereen seudun joukkoliikenteessä on tällä hetkellä maskipakko. Korona-ajan Nysse-kuva on otettu lokakuussa 2020.

Aamulehti

Tampereen seudun joukkoliikennepalvelu Nysse on joutunut viime päivinä perumaan kymmeniä bussivuoroja. Syyksi Nysse kertoo verkkopalvelussaan heikentyneen koronatilanteen.

Keskiviikkona 29. joulukuuta aamukahdeksaan mennessä oli kerrottu jo 25 perutusta vuorosta pitkin päivää. Tiistaina peruttiin 12 vuoroa ja maanantaina yli 30 vuoroa.

Oman matkan aikataulut voi tarkastaa ennen lähtöä Nyssen sähköisestä reittioppaasta. Etukäteen perutut vuorot ilmoitetaan myös Nyssen poikkeusinfokanavalla Twitterissä.

Mitä heikentynyt koronatilanne käytännössä tarkoittaa Tampereen joukkoliikennejohtaja Mika Periviita?

”Liikennöitsijällä ei ole riittävästi kuljettajia, koska kuljettajia on sairastunut.”

Onko kuljettajia sairaana iso määrä?

”Eihän ajamattomia vuoroja ihan hirveästi ole. Kaikkiaan vuoroja ajetaan päivässä 3 000–4 000. Sen verran vuoroja on kuitenkin peruttu, että halusimme kertoa siitä asiakkaille. He voivat nyt tarkistaa reittioppaasta reaaliaikaiset tiedot kulkevista vuoroista.”

Onko kyse siis yhdestä tai kahdesta sairastuneesta?

”En osaa ihan tarkkaan sanoa, mutta suuruusluokkana tuo voi olla oikea. Meillä on kuskeja eri firmoista, joten tarkkaa kokonaismäärää on vaikea sanoa. Hyvä nyrkkisääntö on, että kolme kuljettajaa pyörittää yhtä linja-autoa. Autoja on ajossa hieman vajaat 300 eli Tampereen seudun joukkoliikenteen piirissä on 800–900 kuljettajaa.”

Onko todennäköistä, että kuskit ovat saaneet tartuntoja työssään?

”En pysty tähän kommentoimaan.”

Onko jotain, mitä voidaan tehdä toisin?

”Tietysti nyt eletään sitä aikaa, että kaikkien pitää käyttää maskia. Meillähän on Nyssellä maskipakko tällä hetkellä. Maskia pitää käyttää tietenkin muuallakin, missä liikkuu paljon ihmisiä. Tartuntoja tulee nyt mistä vaan.”

Eikö peruuntuneiden vuorojen kuljettajille saada sijaisia?

”Siitähän tietysti on kyse, mutta ajamatta jäävien vuorojen määrä on kokonaisuuteen nähden aika pieni.”