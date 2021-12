Kuorma-auto törmäsi toisen kuorma-auton pysähdyksissä olleeseen perävaunuun Lempäälässä – Yksi ajokaista suljettu

Henkilövahinkoja ei ole tiedossa.

Kuorma-auto törmäsi seisahduksissa olleeseen kuorma-auton perävaunuun Lempäälässä, Sääskjärven liittymässä. Pelastuslaitos sai onnettomuudesta hälytyksen maanantaina kello 21.19.

Tieliikennekeskuksen mukaan tarkka onnettomuuspaikka on tiellä 3, ja se on 300 metriä Sääksjärveltä Tampereen suuntaan. Onnettomuuden takia Helsingistä Tampereelle päin suuntaava ajokaista on suljettu, mutta toinen kaista on auki.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen palomestarin Jari Hiltusen mukaan perävaunu oli ollut pysähdyksissä tien sivussa, kun kuorma-auto törmäsi siihen. Perävaunun puhjennutta rengasta vaihdetaan tällä hetkellä.

Hänen mukaansa henkilövahinkoja ei ole tiedossa. Paikalla on pelastuslaitoksen yksiköitä.