Perheen jouluinen kuvausreissu päättyi köpelösti Nokialla – isä putosi jäihin, pelastuslaitos nouti vedestä kelluvan kameratelineen

Jouluaaton kuvausmatka sai dramaattisen käänteen kylpylän edustalla, kun isä joutui hyisen veden varaan.

Aamulehti

Keski-ikäinen mies putosi jouluaattona jäihin lähellä Nokian kylpylähotelli Edeniä. Uppoamispaikka oli muutaman metrin päässä rannasta.

”Ei siinä ole kovin syvää, mutta avannosta ei ole helppo päästä pois talvivaatteissa.”

"Perheen oli tarkoitus ottaa kuva. He olivat menneet sitä varten rantaan. Isä oli mennyt jäille ensimmäisenä ja oli pudonnut. Paikalla jääpeite oli ehjännäköinen, mutta heikko”, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Joonas Suikkanen.

”Siinä oli kolme pientä lasta, ja isä kävi uimassa. Lapset ja äiti toimivat hienosti ja hakivat pelastusrenkaan lainaan läheiseltä sukeltajien alukselta.”

Mies ehti olla vedessä alle kymmenen minuuttia.

Joonas Suikkasen kuljettaja kävi auttamassa miehen jäälle. Pelastuslaitoksen henkilökunnalla on pintapelastuspuvut tällaisia tilanteita varten. Ensihoito tuli paikalle, ja mies jäi sen tarkastettavaksi.

”Me kävimme hakemassa kameratelineen ja puhelin vedestä. Puhelin oli telineessä kiinni, ja teline kellui.”

Onko jäälle vielä asiaa?

”Ei me kielletä eikä kehoteta menemään sinne. Ei voi tietää, kantaako jää – nyt on tullut lunta, niin on vaikea erottaa, onko alla jäätä vai ei. Varovaisuutta pitää noudattaa.”

”Putoamispaikalta alkaa Emäkoski. Voi olla, että siinä on vähän virtaamaa, eikä jää ole päässyt vahvistumaan”, Suikkanen sanoo.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen jäihin pudonneesta kello 11.06.