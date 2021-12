Kuhmoisten keskustan liepeillä liikkuu viiden suden lauma – Havaintoja kaivataan niin tassunjäljistä kuin ulosteista

Laumasta on liikkunut huhuja pidemmän aikaa.

Kuhmoisten kirkonkylän liepeillä liikkuu viiden suden lauma. Kuhmoisten riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Kari Laatikaisen mukaan riistanhoitoyhdistys sai varmistettua epäilyt viime viikon ja viikonlopun aikana.

”Todennäköisesti laumassa on viisi sutta, epäillään perhelaumaa.”

Laatikaisen mukaan havainnoissa on ollut kahdet suuremmat ja kolmet pienemmät jäljet. Lauman tarkemmasta sukupuolijakaumasta tai lauman jäsenten iästä ei ole sen tarkempaa tietoa.

Havaintoja laumasta on saatu Kuhmoisten kirkonkylän ja Tehinniemen alueelta, 24-tien Päijänteen puolelta.

Lauman liikkeistä on ollut huhupuheita jo aiemmin, mutta vasta viime viikolla laumasta saatiin varma havainto lumijälkien perusteella. Laatikainen toivookin, että kuhmoislaiset ilmoittaisivat nyt kaikki susihavaintonsa riistanhoitoyhdistykselle.

”Toivoimme tosissaan nyt laumasta paljon havaintoja, jotta saisimme kartoitettua, millä alueella lauma liikkuu. Myös ulostehavainnoista voi ilmoittaa, jotta voimme lähettää ulostenäytteen luonnonvarakeskukseen dna-tutkimuksia varten”, Laatikainen sanoo.

Ulosteeseen ei tule itse koskea, jotta dna-näyte ei likaannu.

Pääsääntöisesti väistää ihmistä

Laatikaisen tiedossa ei ole, että kyseinen lauma olisi tehnyt mitään vahinkoja. Laatikaisen mukaan edellisen kerran suden epäillään vieneen Kuhmoisissa koiran yli vuosi sitten.

Laatikaisen mukaan sinänsä metsässä liikkuminen ei susihavaintojen myötä ole sen vaarallisempaa kuin aikaisemmin. Todennäköisesti perhelauma on elänyt metsässä hiljaiseloa jonkin aikaa.

”Pääsääntöisesti susi väistää ihmistä”, Laatikainen muistuttaa.

Lauman käytös on kuitenkin otettava vakavasti. Jos lauma käyttäytyy kohdatessa uhkaavasti, Laatikaisen mukaan tällöin tulee soittaa hätänumeroon.

Ei laumaa Ursan jälkeen

Laatikaisen mukaan huhuja laumasta on liikkunut jo pidempään. Esimerkiksi alueen hirvenmetsästäjillä on ollut vaikeuksia löytää alueelta hirviä, joten nyt on herännyt epäilys, ovatko hirvet joutuneet susilauman saaliiksi tai ovatko ne väistäneet alueelta susia.

Metsästyskausi on edelleen meneillään, mutta Laatikaisen mukaan metsästäjät harkitsevat uusien susihavaintojen myötä erityisen tarkkaan esimerkiksi koirien käyttöä kyseisellä alueella.

Kuhmoisissa on ollut yksittäisiä susihavaintoja aiemminkin, mutta Laatikaisen mukaan susilauma Kuhmoisissa on ollut viimeksi noin 20 vuotta sitten, kun alueella liikkui pantasusi Ursan lauma. Ursan laumassa arvioitiin olleen jopa 10 sutta, ja se liikkui Längelmäen, Kuhmoisten ja Oriveden alueella.

Laatikainen pitää lauman syntymistä yksittäisiä häirikkösusia vakavampana tilanteena, sillä lauman toiminta on hyvin johdettua. Tosin juuri Kuhmoisten lauman toiminnasta ei ole vielä paljoakaan tietoa. Lauma voi myös pienentyä ajan myötä itsestään, jos lauman nuorimmat sudet ovat uroksia, sillä vanhemmat urokset yleensä ajavat ne laumasta pois.