Koska saan kolmannen koronarokotteen? Selvitimme kaikista Pirkanmaan kunnista, ketkä ovat nyt rokotusvuorossa

Joissakin Pirkanmaan kunnissa kolmansia rokotuksia saavat kaikki 18 vuotta täyttäneet, mutta monessa rokotetaan vasta yli 60-vuotiaita.

Moni odottaa malttamattomasti kolmatta koronarokotetta, mutta milloin koittaa oma vuoro? Pirkanmaan kunnissa tilanne on kirjava.

Tampereella alle 60-vuotiaat voivat saada kolmannen rokotteen, jos kakkosannoksesta on kulunut kuusi kuukautta. Kaupungissa ollaan kolmansien rokotusten kanssa yhä jäljessä valtakunnallista keskiarvoa. Kolmannen rokotuksen on saanut noin 24 000 tamperelaista eli 11 prosenttia asukkaista.

Hoitotyön päällikön Birgit Aikion mukaan tahdissa on kuitenkin onnistuttu kirimään. Etenkin yli 70-vuotiaiden rokotuskattavuutta on saatu kasvatettua.

”Mietin jossain vaiheessa, huomaavatko he, että nyt pitäisi varata aika, mutta kyllä ihmiset ovat olleet hyvin valveutuneita. Toki omaisetkin huolehtivat asiasta, ja lehdissä on tietoa.”

Ajan voi jo varata

Monet nuorempiin ikäryhmiin kuuluvat olisivat hekin tulossa innolla rokotettaviksi. Kaikki eivät malttaisi odottaa kuuden kuukauden annosväliä. Aikio sanoo, että palautetta on tullut, mutta ääripäitä on ollut onneksi vähän.

”Nyt tarvitaan kärsivällisyyttä. Hyvinvointiyhteiskunnassa tulee edetä sen mukaan, että vakavammassa riskissä olevat rokotetaan ensin. Iäkkäämmillä on suurempi riski sairastua koronataudin vakavaan muotoon.”

Alle 60-vuotiaat voivat varata ajan rokotukseen jo nyt, vaikka rokotusaika olisi vähän kauempanakin.

”Itsekin varasin ajan tasan tarkkaan kuuden kuukauden kohdalle”, Aikio kertoo.

Birgit Aikion mukaan rokotteita on tällä hetkellä hyvin, kun ne käytetään harkiten. Vuoden kahdelle viimeiselle viikolle on annettu ennakkovaroitus heikkenevästä rokotesaatavuudesta.

Nuoremmille takapakkia

Rokotusten eteneminen aiheuttaa hämmennystä tällä hetkellä. Osa kunnista, jotka olivat ehtineet aloittaa kaikkien yli 18-vuotiaiden rokottamisen, on nyt sulkenut ajanvarauksen alle 60-vuotiailta. Pirkkala on yksi näistä kunnista.

Tilanne johtuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viime viikolla antamasta suosituksesta. Siinä kehotetaan tihentämään rokotusväliä aiemmasta 5–6 kuukaudesta 3–4 kuukauteen yli 60-vuotiailla ja 4–6 kuukauteen tätä nuoremmilla.

Monella neli–viisikymppisistä neljän kuukauden annosväli täyttyisi jo.

”Tämä mahdollistaisi, että perusterveet ja nuoret pääsisivät kiilaamaan yli 60-vuotiaiden edelle”, perustelee tartuntataudeista vastaava lääkäri Jaakko Piirojärvi Pirkkalassa käyttöön otettua ikärajausta.

Kuntakohtainen tilanne Pirkanmaalla

Kokosimme tiistaina Pirkanmaan kuntien verkkosivuilta tiedot siitä, ketkä ovat nyt rokotevuorossa kolmanteen rokotukseen ja millainen väli pitää olla toiseen rokoteannokseen. Tilanne saattaa muuttua päivittäin, joten kannattaa seurata rokotusten etenemistä kuntien verkkosivuilta.

Tiedot koskevat vain ikäryhmän mukaan määräytyviä rokotuksia. Tämän lisäksi kunnat rokottavat esimerkiksi riskiryhmiä näistä riippumattomien aikataulujen mukaisesti.

Akaa

Toistaiseksi kolmansille rokotuksille annetaan aikoja vain yli 60-vuotiaille. Aiemmin annettuja aikoja ei kuitenkaan siirretä.

Hämeenkyrö

Yli 60-vuotiaat ja riskiryhmään kuuluvat voivat saada koronarokotteen, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 3 kuukautta.

Alle 60-vuotiaat voivat saada koronarokotteen, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 4 kuukautta.

Ikaalinen

Kolmas rokotus annetaan 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille 5–6 kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen.

Juupajoki

Tällä hetkellä rokotuksia annetaan yli 60-vuotiaille. Ajan rokotukseen voi varata, kun edellisestä rokotteesta on kulunut 5 kuukautta.

Kangasala

60 vuotta täyttäneet voivat saada kolmannen rokoteannoksen, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta.

Alle 60-vuotiaille kolmas rokoteannos voidaan tarjota 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.

Kihniö

Kolmansia koronarokotteita annetaan kaikille yli 60-vuotiaille. Väli toiseen rokotteeseen tulee olla 5 kuukautta.

Kuhmoinen

Tällä hetkellä ovat vuorossa 1950–1953-syntyneet, jotka kutsutaan rokotukseen puhelimitse. Väli toiseen rokotteeseen tulee olla 5–6 kuukautta.

Lempäälä

Kolmas koronarokotus voidaan antaa 18 vuotta täyttäneille kuntalaisille. Toisesta rokotteesta on oltava 5–6 kuukautta.

Mänttä-Vilppula

Tällä hetkellä rokotuksia annetaan yli 60-vuotiaille ja sairauksien vuoksi riskiryhmiin kuuluville. Ajan rokotukseen voi saada, kun 5 kuukautta on kulunut edellisestä rokotteesta.

Nokia

Yli 60-vuotiaat voivat saada kolmannen rokotteen, kun toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.

18–59-vuotiaat voivat saada kolmannen rokotteen, kun toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään viisi kuukautta.

Orivesi

Yli 60-vuotiaat voivat ottaa kolmannen rokotteen, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta. Alle 60-vuotiaat voivat saada kolmannen rokoteannoksen, kun toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta. Annosväliä lasketaan, kun yli 60-vuotiaiden rokotuskattavuus on hyvällä tasolla.

Parkano

Kolmansia koronarokotteita annetaan kaikille yli 60-vuotiaille. Väli toiseen rokotteeseen tulee olla 5 kuukautta.

Pirkkala

Yli 60-vuotiaat voivat varata aikoja. Välin toiseen annokseen on oltava vähintään 3 kuukautta.

Alle 60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, ajanvaraus kolmanteen rokotukseen avautuu myöhemmin. Jos olet jo ehtinyt varata ajan kolmanteen rokotukseen, aikaa ei tarvitse perua.

Punkalaidun

Kolmannen rokotuksen voivat saada 60 vuotta täyttäneet, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut 3–4 kuukautta.

Alle 60-vuotiaiden osalta pidetään toistaiseksi kiinni 5 kuukauden välistä, kunnes ikääntyneiden ja riskiryhmien tehosterokotukset on saatu pitemmälle.

Pälkäne

60 vuotta täyttäneet ja riskiryhmiin kuuluvat voivat saada kolmannen rokoteannoksen, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta.

Alle 60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmas rokoteannos voidaan tarjota 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.

Ruovesi

Koronarokotuksen kolmannelle annokselle voivat varata ajan 60 vuotta täyttäneet, kun toisesta annoksesta on kulunut 4 kuukautta.

Sastamala

60 vuotta täyttäneet voivat hakea kolmannen annoksen, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut 3–4 kuukautta.

Alle 60-vuotiaiden osalta pidetään toistaiseksi kiinni 5 kuukauden tehostevälistä, kunnes ikääntyneiden ja riskiryhmien tehosterokotukset on saatu pitemmälle.

Tampere

Yli 60-vuotiaat voivat saada kolmannen rokotteen, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta.

18–59-vuotiaat voivat saada kolmannen rokoteannoksen, kun toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 6 kuukautta. Annosväliä lyhennetään, kun yli 60-vuotiaiden rokotuskattavuus on hyvällä tasolla.

Urjala

Toistaiseksi kolmansille rokotuksille annetaan aikoja vain yli 60-vuotiaille. Aiemmin annettuja aikoja ei kuitenkaan siirretä.

Valkeakoski

Kolmas koronarokote annetaan tällä hetkellä 60 vuotta täyttäneille aikaisintaan 3 kuukauden välillä.

Vesilahti

Kaikki 18 vuotta täyttäneet voivat saada kolmannen rokotteen. Rokote annetaan aikaisintaan 5–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.

Virrat

Koronarokotuksen kolmannelle annokselle voivat varata ajan 60 vuotta täyttäneet, kun toisesta annoksesta on kulunut 4 kuukautta.

Ylöjärvi

60-vuotta täyttäneet voivat hakea kolmannen annoksen, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut 3–4 kuukautta.

Alle 60-vuotiaat voivat varata ajan 5 kuukauden kuluttua kakkosannoksesta. Aikoja on rajatusti.