Pirkanmaan työttömyystilanne palannut koronaa edeltäneelle tasolle – Avoimia työpaikkoja valtava määrä: ”Hyvältä näyttää”

Pirkanmaan ely-keskuksen tuoreen työttömyyskatsauksen mukaan maakunnan työttömyysaste on 8,7 prosenttia.

Aamulehti

Pirkanmaan työttömyys on palannut koronapandemiaa edeltäneelle tasolle. Pirkanmaan ely-keskuksen tuoreen työttömyyskatsauksen mukaan maakunnan työttömyysaste on 8,7 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita Pirkanmaalla on 21 473.

Ennen koronapandemiaa, marraskuussa 2019, työttömiä työnhakijoita oli 21 594 henkilöä. Viime vuoden marraskuuhun verrattuna työttömiä työnhakijoita on nyt 7 520 vähemmän, lomautettuja puolestaan yli 4 000 vähemmän.

”Hyvältä näyttää, avoimia työpaikkoja on valtava määrä, työttömien lukumäärä laskee edelleen ja myös laaja työttömyys helpottuu”, kertoo Pirkanmaan elyn ennakointiasiantuntija Juha Salminen.

Hänen mukaansa myös palveluiden osalta työttömien määrä on laskussa, joka kertoo työvoiman kysynnän muuttumisesta positiiviseen suuntaan.

Marraskuussa TE-toimistoon ilmoitettiin yli 12 100 uutta avointa työpaikkaa, mikä on viime vuoteen verrattuna kaksinkertainen määrä. Eniten uusia avoimia työpaikkoja oli rakennus-, korjaus- ja valmistustyössä sekä palvelu- ja myyntityössä.

Pahin työttömyys toisen asteen koulutetuilla

Kaikissa Pirkanmaan seutukunnissa työttömyys laski viime vuodesta. Marraskuussa korkein työttömyysaste eli 8,9 prosenttia oli Tampereen seutukunnassa ja matalin Lounais-Pirkanmaalla 6,3 prosenttia.

Työttömyys koskettaa eniten toisen asteen koulutuksen saaneita. Heidän osuutensa oli 52 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista. Korkea-asteen koulutuksen saaneita oli marraskuussa 23 prosenttia kaikista työttömistä.

Suomen työllisyysaste nousi lähes 73 prosenttiin

Työllisyysasteen trendi nousi marraskuussa 72,8 prosenttiin, kertoo Tilastokeskus. Työttömyysasteen trendi putosi puolestaan 6,9 prosenttiin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi marraskuussa peräti 88 prosenttia vuoden takaisesta. Uusia avoimia työpaikkoja oli 93 000, kun vuosi sitten niitä oli 49 000.

Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli marraskuussa 62 000 enemmän ja työttömiä 24 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työllisiä oli vajaat 2,6 miljoonaa ja työttömiä 164 000. Työllisten määrä kasvoi 2,5 prosenttia, ja työttömien määrä supistui 12,5 prosenttia.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli marraskuun lopussa kaikkiaan 253 000 työtöntä työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 62 000 pienempi kuin viime vuoden marraskuussa.

Ero Tilastokeskuksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön luvuissa selittyy sillä, että Tilastokeskuksen määritelmä työttömistä on tiukempi kuin ministeriön. Tilastokeskuksen luvut perustuvat otantaan, ja ne ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia.