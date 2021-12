Muovinkeräyksen hinta nousee Pirkanmaalla enimmillään 30 prosenttia – Tätä se tarkoittaa käytännössä, taustalla kuljetuskustannusten muutokset

Uusi jätetaksa astuu voimaan 1. tammikuuta 2022 Pirkanmaalla. Asiantuntija vastaa, mitä hintojen muutokset tarkoittavat käytännössä. Omakotitalossa muutos ei välttämättä tarkoita kuin muutamaa euroa. Taloyhtiössä vaikutus voi olla suurempi.

Muovipakkausjätteiden keräys laajenee Pirkanmaalla. Keräyksen ja kuljetusmäärien kasvun seurauksena keräyksen hinta nousee paikoitellen.

Tampereen, Pirkkalan, Lempäälän, Nokian, Kangasalan, Ylöjärven ja Oriveden kuntien alueella muovipakkausten tyhjennyshintoihin esitettiin 140–770 litran astioille 30,5 prosentin korotusta.

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti uudesta jätetaksasta 8. joulukuuta. Hinnat tulevat voimaan 1. tammikuuta 2022.

Kysyimme muovinkeräyksen hinnan muutoksista Pirkanmaan Jätehuollon liiketoiminta- ja talousjohtaja Jarkko Nissiseltä.

Miten paljon muovinkeräyksen hinta nousee euroissa?

”Suurimmassa osassa ei nouse ollenkaan, pinta-astioissa se nousee kuluttajalle 2 euroa 3 senttiä. Taas syväkeräysastioissa ei ole minkäänlaista muutosta.”

Mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi tavallisen omakotitalon keräyshinnoissa vuositasolla?

”Se tarkoittaa käytännössä kahden euron hinnan korotusta, mikäli omakotitalossa on muovinkeräysastia. Hyvin harvassa omakotitalossa kuitenkaan on muovinkeräysastiaa, jolloin hinnan nousu ei tarkoita käytännössä mitään, eli muovit viedään muualle kuin oman pihan keräykseen. Omakotitaloissa astiat tyhjennetään kerran tai kaksi vuodessa. Taloyhtiöissä, riippuen yhtiön koosta ja keräysvälineestä, tyhjennysrytmi voi olla tiheämpi. Silloin on mahdollisuus muuttaa tyhjennysrytmiä keräysvälineen kokoa säätämällä.”

Minkä vuoksi muovinkeräyksessä hinta nousee näin paljon, eli 30 prosenttia?

”Yhdellä astiatyypillä hinnan nousu on 30 prosenttia. Tyyppejä on useampiakin, joissa ei ole minkäänlaista muutosta. Taustalla nousuihin ovat kuitenkin kuljetuskustannusten muutokset.”

Miten muut jätekeräyksen hinnat nousevat?

”Meillä on paljon erilaisia jakeita, muun muassa sekajäte ja biojäte, eri astiakokoja ja eri kuntia. Muutokset ovat alue- ja astiakohtaisia, jossain hinnoissa on laskuja ja joissain nousuja.”

Milloin muovikeräys on pakollista yhtiöissä Pirkanmaan kaikissa kunnissa? Kuinka uskotte siirtymän sujuvan?

”1. syyskuuta 2022 pakkauskartongin ja pakkausmuovin lajittelu ja keräys tulevat pakollisiksi vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä Tampereella. 1. huhtikuuta 2023 pakkauskartongin ja pakkausmuovin lajittelu ja keräys tulevat pakollisiksi vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä muualla Pirkanmaan Jätehuollon toimialueella. Uskomme, että siirtymä sujuu hyvin. Olemme jo ryhtyneet ennakoimaan ja toteuttamaan siirtymää yhdessä isännöitsijöiden ja taloyhtiöiden kanssa. Toistaiseksi näyttää hyvältä.”

Kuinka paljon muovinkeräyksen määrä on noussut Pirkanmaalla viime vuosien aikana?

”Esimerkiksi viime vuoteen verrattuna tyhjennystapahtumien määrä on noin viisinkertaistunut. Viisi vuotta sitten muovia ei kerätty kuin nimeksi.”

Mikä on muovinkeräyksen näkymä tulevaisuudessa?

”Toivotaan, että saantimäärä edelleen nousee. Tämä tarkoittaa sitä, että seka- ja biojäte on puhtaampaa, ja niissä on paremmat energia-arvot. Tämä lisää ekologisuutta ja muovikin saadaan silloin paremmin uusiokäyttöön.”