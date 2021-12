Pirkanmaalla tulee keväällä hakuun merkittävä uusi johtajanvirka: Luotsaa Suomen suurinta hyvinvointialuetta, jolla on 2 miljardin jättibudjetti – Valinta tehdään tiukalla aikataululla

Pirkanmaan hyvinvointialueen toimielinmalliksi esitetään valiokuntamallia. Sote-palveluiden valmisteluun tarvitaan lisää rahaa ja tekijöitä vuodelle 2022. Ilman valtion lisärahoitusta hyvinvointialueen budjetti jää ensi vuonna 7,5 miljoonaa euroa miinukselle. Uusia hankintoja tai lisärekrytointeja ei voida tehdä, ennen kuin rahoituspäätökset ovat tiedossa.

Pirkanmaalla tulee ensi keväänä hakuun merkittävä uusi johtajanvirka, kun tulevalle hyvinvointialueelle valitaan vetäjä. Hän saa tehtäväkseen luotsata Suomen suurimman, yli puolen miljoonan asukkaan hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Pirkanmaan hyvinvointialueen budjetti on yhdessä pelastustoimen kanssa lähes kaksi miljardia euroa.

Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajan virka perustetaan ja viran kelpoisuusehdot vahvistetaan heti tammikuussa valittavan aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa maaliskuussa 2023. Aikataulu tulee sote-lainsäädännöstä.

Keskustelua on sen sijaan käyty siitä, avataanko haku jo ennen valtuuston päätöstä. Pirkanmaan hyvinvointialuetta valmisteleva väliaikainen toimielin Vate käsittelee asiaa perjantain kokouksessaan. Päätösesityksen mukaan haku valmistellaan valtuuston ensimmäiseen kokoukseen ja hakuilmoitus julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Viran hakuaika on kaksi viikkoa. Haku olisi mahdollista avata jo ennen valtuuston päätöstä, mutta sen on joka tapauksessa jatkuttava vähintään 14 vuorokautta sen jälkeen, kun valtuusto on vahvistanut viran kelpoisuusehdot. Muutoin prosessiin sisältyy muotovirheen riski.

Tavoitteena on, että valtuusto valitsee hyvinvointialuejohtajan huhtikuun lopulla.

Valiokuntamalli

Pirkanmaan hyvinvointialueen toimielinmalliksi on tulossa valiokuntamalli. Päätösesityksen mukaan valiokuntamalli otetaan jatkovalmistelun pohjaksi.

Valiokuntamalliin on päädytty poliittisen seurantaryhmän esityksestä. Poliittinen seurantaryhmä seuraa sote-uudistuksen toimeenpanoa ja valmistelee poliittiseen päätöksentekoon liittyviä asioita. Vaihtoehtona olisi ollut lautakuntamalli, joka on tuttu kuntien hallinnosta.

Esityksen mukaan valtuuston valiokuntia muodostetaan 3–5 kappaletta erikseen valmisteltavalla, tarkemmalla työnjaolla. Valiokuntien jäseniksi hyväksytään vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja.

Valiokuntamalli korostaa suorilla vaaleilla valitun valtuuston roolia. Sen katsotaan myös tarjoavan mahdollisuuksia ketterälle palvelutuotannolle.

Tarkoitus on myös perustaa alueellisia ja teemakohtaisia vaikuttajafoorumeita, jotka mahdollistavat kansalaisten osallistumisen keskusteluun.

Lisärahaa tarvitaan

Sote-palveluiden valmisteluun tarvitaan lisää rahaa ja tekijöitä vuodelle 2022. Tähän asti valmistelijat ovat tehneet työtään pääsääntöisesti oman toimen ohella. Esiin on tullut lukuisa määrä lisäselvitystä vaativia asioita.

Pirkanmaalle on aiemmin osoitettu 3,8 miljoonaa euroa hyvinvointialueen yleisvalmisteluun vuodelle 2022. Lisärahoitusta on luvattu valtion lisätalousarviossa, mutta sen tasosta ei ole vielä varmuutta. Toimeenpanovalmistelu on hyvinvointialueiden lakisääteinen tehtävä, johon valtion pitäisi osoittaa tarvittava rahoitus.

Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarvion toimintakulut ovat 11,3 miljoonaa euroa. Talousarvio on tässä vaiheessa 7,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Uusia hankintoja tai lisärekrytointeja ei voida tehdä, ennen kuin rahoituspäätökset ovat tiedossa.