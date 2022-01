Vauvaperheille tarjotaan Kangasalla palvelua, jossa on mahdollista keskustella myös hankalista aiheista: ”Vanhemmuus on uusi tilanne ihan jokaiselle”

Kangasalla ja Pälkäneellä tulevasta vanhemmuudesta ja siihen liittyvistä iloista, peloista ja jopa ennakkoluuloista voi keskustella rennosti kotonaan. Kangasalalaiset Jenny ja Sampo Mustaniemi pitävät upeana sitä, että ihminen, joka on perehtynyt perhe-elämään tuli henkilökohtaisesti kohtaamaan heitä. Aamulehti kiertää vuorotellen Pirkanmaan kunnat ja paneutuu kiinnostaviin paikallisiin puheenaiheisiin.

Millaista on vanhemmuus ja millaisia tunteita se herättää? Millainen on vanhempien välinen parisuhde ja kuinka lapsen syntymän myötä muuttuneeseen elämäntilanteeseen on ennättänyt valmistautua?

Kangasalan kaupungin perhetyön perheohjaaja Minna Kivimäki kertoo, että nämä ovat päällimmäisiä kysymyksiä, jotka nousevat keskusteluun, kun hän pääsee vierailemaan kotona, jonne on syntymässä tai juuri syntynyt uusi perheenjäsen.