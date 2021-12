Keskellä Ylöjärven maaseutua sijaitsee erikoinen pakohuone, jota varten 400-vuotias tila remontoitiin vaativassa urakassa – ”Kyllä täällä on oltu aika fiiliksissä”

Ylöjärven Mutalassa sijaitsevan vanhan maatilan pihapiirissä sijaitsevat 1700- ja 1900-luvuilta peräisin olevat vanhat rakennukset ovat saaneet uuden elämän pakohuonepelin näyttämönä. Pelaamaan saavutaan ympäri Suomea.

Usvaan unohdettu -niminen pakohuonepeli on rakennettu Ylöjärven maaseudulle, Tahlon tilan vanhoihin rakennuksiin. Historiallisessa miljöössä sijaitseva pelielämys on herättänyt kiinnostusta lähialueiden asukkaiden lisäksi esimerkiksi pakohuonepelejä kiertävissä pelaajissa.

Ylöjärvellä Mutalassa, keskellä metsää, Näsijärven rannalla sijaitsevan Tahlon maatilan pihapiiristä löytyy poikkeuksellinen pakohuonepeli, joka on rakennettu 1700- ja 1900-luvun aitta- ja viljarakennuksiin sekä holvikellariin. Uniikin pakopelimiljöön lisäksi tarina, jonka ympärille peli on rakennettu, on ainutlaatuinen.