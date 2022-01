Katso, kuinka nopeasti kotikunnassasi saa hoivakotipaikan – Tamperelainen Riitta Heikkilä sai äidilleen paikan ja kertoo nyt tärkeän vinkin: ”Olisimme aivan pulassa, jos sitä ei olisi”

Irma Ojanen on iloinen siitä, että hänen on mahdollista asua yksin omassa huoneessa Tampereen Tesomalla. Hän on riittävän hyväkuntoinen kantaakseen mukanaan avainta. Näin hän saa laitettua oven lukkoon, jotta huoneeseen ei eksy kutsumattomia vieraita.