Satoja tohtoreita ja maistereita vailla työtä: Tällaisia ovat Pirkanmaan korkeasti koulutetut työttömät – Katso ammattiryhmät ja koulutukset

Pirkanmaalla on ely-keskuksen tuoreimman työllisyyskatsauksen mukaan noin 5 000 korkeasti koulutettua työtöntä. Aamulehti selvitti, keitä he ovat. Yksi tausta painottuu työnhakijoiden joukossa.

Korkeasti koulutettujen suhteellinen osuus Pirkanmaan työttömistä on reilut 20 prosenttia. Työttömiä tohtoreita on noin 140, työttömiä konetekniikan erityisasiantuntijoita 140 ja työttömiä yleissihteereitä 227.

Aamulehti

Pirkanmaan työllisyystilanne on palautumassa koronaepidemiaa edeltävälle tasolle. Työttömiä työnhakijoita on silti yhä yli 22 112. Mukana on myös suuri määrä korkeasti koulutettuja, eli joko yliopisto- tai amk-tutkinnon suorittaneita työnhakijoita.

Pelkästään työttömiä tohtoreita on noin 140.