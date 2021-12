Koronapassin kysyntä laajenee nyt myös Tampereella, näin kommentoivat kuntosali ja yleinen sauna – ”Aika paljon se kirvoitti tunteita”

Koronarajoitukset laajenevat Pirkanmaalla maanantaina. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille. Koronapassi on ollut käytössä maakunnassa jo aiemmin muun muassa monessa ravintolassa ja ammattiteatterissa.

Aamulehti

Maanantaista 13. joulukuuta alkaen Pirkanmaalla voidaan vaatia koronapassia muun muassa kuntosaleilla, uimahalleissa ja kulttuuritiloissa. Myös yleiset saunat, huvipuistot ja tanssi- sekä laulupaikat voivat passia vaatia.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) määräyksen avulla koronaviruksen tartuntariskiä pyritään ehkäisemään asiakas- ja yleisötiloissa nykyistä laajemmin.

Avi määrää asiakas- ja yleisötiloista vastaavat toimijat järjestämään tilojen käytön niin, että asiakkaiden on mahdollista välttää lähikontakteja. Järjestäjä voi esimerkiksi rajoittaa tai porrastaa kävijämäärää. Vaihtoehto rajoituksille on koronapassin vaatiminen.

Jos jokin paikka ottaa passin käyttöön, se tarkoittaa, että ilman koronapassia tilaan ei pääse. Koronapassin käyttö koskee vain yli 16-vuotiaita.

Lue lisää: Koronapassia voidaan maanantaista alkaen vaatia uusissa paikoissa Pirkanmaalla: Näin avi kertoo muutoksesta – lue tästä vastaukset kaikkiin olennaisiin kysymyksiin

Näytön paikka

Tamperelaisen GoGo Liikuntakeskus oy:n toimitusjohtaja Taru Vähätalo kertoo, että koronapassia ei oteta ainakaan vielä käyttöön yrityksen kuntosaleilla.

Vähätalon mukaan uusia rajoituksia noudatetaan kuntosalilla omavalvonnan avulla. Hän kertoo, että henkilökunta kiertää kuntosalilla tunnin välein varmistamassa, että kävijät noudattavat ohjeita.

”Tarkkailemme, että salilla pidetään turvavälit ja meillä on käsidesit ja pesumahdollisuudet. Osa laitteista ja pukukaapeista on pois käytöstä, eikä pukuhuoneita ole pakko käyttää, vaan tavarat voi jättää saliin. Jumpissa paikkoja on vähennetty.”

Kuntosalien henkilökunta käyttää Vähätalon mukaan maskia, kun he liikkuvat salilla tai ohjaavat pienryhmiä. ”Kun vedetään jumppaa, maskia ei tällä hetkellä tarvitse.”

Vähätalo kertoo, että uudet rajoitukset ovat kuntosaleilla mahdollisuus osoittaa, että toimintaa pystytään järjestämään rajoituksista huolimatta.

”Vaikeaa tämä on, kun osa asiakkaista luulee, että on laki, että tarvitaan koronapassia, mutta eihän se niin ole. Tämä on meille näytön paikka, että kuntosalit pystyvät toimimaan turvallisesti, ettei pidemmälle suluissa tarvitse mennä.”

Rauhaniemen kansankylpylään kuljetaan lipunmyynnin kautta, jolloin saunomaan tulevilta kysytään koronapassia. Ilman sitä saunalle ei pääse.

Kirvoitti tunteita

Rauhaniemen kansankylpylällä tarkastetaan asiakkaiden koronapassit maanantaista alkaen. Palvelupäällikkö Kati Viitalan mukaan passin tarkastus tapahtuu lipunmyynnin yhteydessä. ”Saunomaan tullaan aina lipunmyynnin kautta.”

Viitala kertoo, että passin käyttöönotto sai ristiriitaisen vastaanoton uimalan kävijöissä. ”Kun päätös tuli torstaina, saman tien laitoimme tietoa sosiaaliseen mediaan. Aika paljon se kirvoitti tunteita.”

Viitalan mukaan uimalan lipunmyynnissä palaute on puolestaan ollut positiivista. ”Siellä on kysytty etukäteenkin, että miksi emme ole ottaneet koronapassia käyttöön.”