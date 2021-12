Tays: Hätänumeroon soitetaan entistä useammin, ja välillä turhaan – ”Jos auto on ojassa, toki pitäisi pysähtyä tarkistamaan, onko siellä loukkaantuneita”

Ensihoidolla on ollut poikkeuksellisen paljon tehtäviä loppuvuodesta. Tarpeettomia 112-puheluita saatetaan soittaa, kun älykello säikäyttää tai avun tarvetta ei pysähdytä arvioimaan. Muita apua antavia tahoja ei tunneta tarpeeksi hyvin, ensihoidon ylilääkäri arvioi.

Pirkanmaalla ensihoito lähetetään suorittamaan tehtävää noin 70 000 kertaa vuodessa. Määrä on kasvanut viime vuosina.

Ambulansseja on lähetetty kesästä alkaen matkaan tavallista enemmän Pirkanmaalla. Ensihoidon tehtävien määrä on kasvanut huomattavasti, Tampereen yliopistollisesta sairaalasta (Tays) kerrotaan.

Tänä vuonna 48 prosenttia eli liki joka toinen tehtävä on ollut sellainen, ettei potilasta ole tarvinnut kuljettaa välittömästi päivystykseen. Vuonna 2015 vastaava luku oli 33 prosenttia ja vuonna 2019 40 prosenttia.

Iso tehtävämäärä tarkoittaa, että ambulanssi on yhä todennäköisemmin varattuna, kun tarve lähteä seuraavalle käynnille tulee.

Järjestelmä toimii hyvin ja kiireisemmän tapauksen luo pyritään lähtemään mahdollisimman nopeasti, sanoo Taysin ensihoidon ylilääkäri Sanna Hoppu. Hänen mukaansa se, että yksikkö joutuu lähtemään suoraan edellisestä kohteesta, lisää kuitenkin sen todennäköisyyttä, että avun saaminen viivästyy.

Matala kynnys?

Syitä tehtävien määrän kasvuun on paljon, Hoppu arvioi. Mikään yksittäinen syy, kuten väestön ikääntyminen, sairastelun lisääntyminen tai koronapotilaiden hoidontarve, ei sitä hänen mukaansa selitä. Korona on voinut lisätä hoitovelkaa ja ihmisten huolia, mutta hän ei pidä sitä kovin merkittävänä selittäjänä.

Ensihoito hälytetään usein silloinkin, kun kiireellistä ensihoidon tarvetta ei ole. Se kielii siitä, että hätänumeroon soitetaan, vaikka hätää ei ole.

”Ehkä hätänumero koetaan nykypäivänä yhteiskunnassa sellaiseksi palveluksi, joka on helposti saatavilla”, Hoppu pohtii.

Toisaalta se herättää kysymyksen siitä, ovatko muut apupalvelut vaikeammin saatavilla. Terveysneuvontaa tarjotaan Pirkanmaalla ympäri vuorokauden päivystysavun numerossa 116 117. Sinne ei aina osata soittaa.

Hätäkeskuspäivystäjiltä ei vaadita terveydenhuollon ammattitutkintoa, joten he voivat ratkaista tilanteen vain hälyttämällä ensihoitajat paikalle. Hoppu toivoo, että hätänumeroon ei siksi soitettaisi kuin vakavissa tapauksissa.

”Sitä toivoisi, että ihmiset pystyisivät esimerkiksi itse, läheisten avulla tai päivystysapunumeroon soittamalla ratkaisemaan arjen terveyshuolia silloin, kun ei ole kyse hätätilanteesta.”

Mikä? Päivystysnumero Päivystysnumero 116117 otettiin käyttöön vuoden 2021 alussa Pirkanmaalla. Maksuton ja auki ympäri vuorokauden. Puhelimessa sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen, ohjaa oikeaan paikkaan ja antaa ohjeita. Kannattaa soittaa aina, kun miettii, pitääkö lähteä päivystykseen. Hätänumero 112: soitetaan kiireellisessä hätätilanteessa.

Tarpeettomia soittoja

Vuosittain ensihoidon tehtäviä on Pirkanmaalla noin 70 000. Määrät ovat kasvaneet noin viiden prosentin vuosivauhtia vuodesta 2013.

Vuonna 2020 kysyntä laski koronan johdosta, mutta kesän 2021 jälkeen kasvu on ollut kovaa. Tehtäviä oli 9 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana 2019 ja 19 prosenttia enemmän kuin alkuvuodesta.

Turhia 112-soittoja tulee esimerkiksi silloin, kun älykello tai verenpainemittari näyttää huolestuttavia lukemia. Se on Hopun mukaan uutta. Hänestä laitteet ovat sinällään hyviä, mutta samaan aikaan ne saattavat huolestuttaa suotta. Esimerkiksi kello voi varoittaa rytmihäiriöistä tai mittari korkeasta verenpaineesta, mutta ensihoidolle ei silti ole tarvetta.

Samoin matala soittokynnys näkyy siinä, että tilannetta ei käydä itse tarkistamassa ensin. Sellaisia puheluita tulee päivittäin, Hoppu sanoo.

”Hätäpuhelun soittaminen on aika helppoa, ja niin kuuluukin olla. Mutta se on johtanut myös siihen, että ei mennä kysymään esimerkiksi penkille nukahtaneelta kansalaiselta, että miten voit ja kuinka voin auttaa, vaan mennään vain ohi ja soitetaan hätäpuhelu. Jos auto on ojassa, toki meidän pitäisi pysähtyä tarkistamaan, onko siellä loukkaantuneita vai onko auto jo tyhjä.”

116 117 neuvoo

Pirkanmaalla aloitti vuoden 2021 alussa päivystysavun palvelunumero 116 117. Sinne soitetaan, kun tilanne on kiireellinen, mutta ei varsinainen hätätilanne. Maksuton numero toimii ympärivuorokautisesti, ja kaikki pirkanmaalaiset soittavat siihen, kun oma terveysasema on kiinni.

Numerossa arvioidaan hoidon tarvetta, ohjataan eteenpäin ja neuvotaan äkillisissä terveysongelmissa.

Myös Taysin päivystyksen ylilääkäri Mikko Franssila katsoo, että numeroa ei tunneta riittävän laajasti.

”Kyllähän hätäkeskukseen ohjautuu niitä puheluita, joissa kaivattaisiin pikemminkin ohjausta ja neuvontaa. Ehkä soittajakin tiedostaa, että kyseessä ei ole hätätilanne.”

Päivystysavun puhelimeen vastaavat sairaanhoitajat, toisin kuin hätäkeskuksessa. He pystyvät antamaan ohjeita ja arvioimaan hoidontarvetta, hän korostaa.

Numero on Pirkanmaalla vielä uusi, mutta se on näkynyt Franssilan mukaan päivystyksessä toivotusti niin, että potilaat on voitu ohjata suoraan omalle terveysasemalle ja että lievät pitkittyneet oireet kuormittavat Acutaa vähemmän.

116 117:ään on tullut noin Pirkanmaalla noin 6 000 puhelua kuukaudessa. Keskimääräinen vasteaika on ollut viisi minuuttia, Franssila kertoo. Palveluun voi jättää takaisinsoittopyynnön.

Taysin ylilääkäri Mikko Franssila korostaa, että päivystysavussa puhelimeen vastaavat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka osaavat antaa neuvoja. Franssila kuvattiin marraskuussa Acutan edustalla.

112 aina hätätilanteissa

Toisaalta on varmasti niitäkin, jotka eivät uskalla soittaa 112:een silloinkaan, kun syytä todella olisi. Se on oikea numero silloin, kun henki tai terveys on uhattuna.

Tällaisia hätätilanteita ovat esimerkiksi elottomuus, hengitysvaikeudet, voimakas rintakipu, halvausoireet, kouristelu, myrkytykset, vakavat vammat tai runsas verenvuoto.

”Tämä onkin tällaista tasapainottelua. Totta kai haluamme, että vakavista sairastumisista ja loukkaantumisista oltaisiin välittömästi yhteydessä hätäkeskukseen”, Hoppu sanoo.