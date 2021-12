Näsijärvi on nyt jäässä – jääpeite saapui selvästi tavallista aikaisemmin

Jäälle ei kannata silti vielä kiirehtiä, sillä jää on monin paikoin ohutta, ja jäätymisen arviointi perustuu silmämääräiseen arvioon.

Näsijärvi on jäässä. Suomen ympäristökeskuksen eli Syken hydrologin Merja Pulkkasen mukaan Näsijärvi on jäätynyt tänä vuonna reilusti keskimääräistä aikaisemmin.

Koko havaintohistorian aikana Näsijärvi on jäätynyt keskimäärin vasta 15. joulukuuta, ja 2000-luvulla se on jäätynyt tavallisesti vasta tammikuun puolella, keskimäärin 4. tammikuuta.

Myös vielä tiistaina sulana ollut Näsijärven Koljonselkä on jäätynyt, kertoo Hiking Travelin yrittäjä Pekka Tyllilä. ”Voi olla vielä tuuliavantoja, mutta jäässä on”, Tyllilä vahvistaa. Tuuliavannoilla tarkoitetaan tuulen avoimena pitämiä reikiä jäässä.

Vaikka Näsijärvi on nimellisesti jäässä, jäille haluavien tulisi malttaa odottaa vähintään pari päivää. ”Sittenkin pitää olla sellainen, että tietää mitä tekee: tutkii jäätä huolellisesti, eikä hötkyile, innostu liikaa eikä luota liikaa”, Tyllilä sanoo.

Varovainen kannattaa olla ainakin siksi, että tällä hetkellä jäätymisen arvioiminen perustuu silmämääräiseen arvioon, kunnes jäälle on turvallista mennä tekemään kairauksia. Virallinen jään paksuus perustuu kairauksista saatuun keskiarvoon. Näköhavainnot tehdään rannalta, minkä vuoksi ne eivät välttämättä kerro koko totuutta.

Virtaus voi syödä jäätä alhaalta

Myös Tampereen kaupungin satamavastaavan Tuomas Salovaaran mukaan Näsijärven selkä oli tiistaina auki Siilinkarin pohjoispuolelta, mutta hän arveli sen jäätyvän keskiviikon aikana.

”Elämme niitä hetkiä, jolloin se näillä pakkasilla on jäätynyt. Tänään on todennäköisesti se päivä”, Salovaara sanoo.

Kaikkialla silmä ei kuitenkaan kerro totuutta jäätymisestä eikä varsinkaan jään paksuudesta, Salovaara muistuttaa. Vaikka jää vaikuttaisi paksulta, esimerkiksi Pyhäjärvessä Viikinsaaren ja Viinikanlahden välinen vesistö on petollista seutua: ”Se saattaa kovilla pakkasilla näyttää päälle päin siltä, että siinä on hyvä jää, mutta virtaus on kova. Vesimassa liikkuu useamman metrin minuutissa, ja se syö kosken juoksutuksesta riippuen jäätä alta niin, että se näyttää päälle ihan hyvältä, mutta siinä ei välttämättä ole kuin muutama sentti.”

Jään paksuus riippuu myös siitä, miten paljon voimalaitos juoksuttaa vettä. Mitä enemmän virtausta, sitä ohuempi jää.

Myös Tammerkosken yläjuoksulla Näsijärvessä virtaus on kova, samoin kuin Naistenlahden satama-altaalla. Näissä paikoissa jäällä ei ole aihetta liikkua. ”Sinne ei ole mitään asiaa mennä”, Salovaara sanoo.