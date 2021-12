Jäiset tiet aiheuttavat liikenneonnettomuuksia Pirkanmaalla – Palomestari: ”Varovasti kannattaa mennä”

Illan aikana hälytyksiä on tehty muun muassa Tampereelta, Ylöjärveltä ja Akaasta. Henkilövahinkoja ei ole tiedossa.

Aamulehti

Pirkanmaalla on illan aikana ollut muutamia tieliikenneonnettomuuksia. Tilanne- ja johtokeskuksen palomestarin Jari Hiltusen mukaan jäisillä teillä ja ajonopeuksilla on todennäköisesti vaikutusta onnettomuuksiin. ”Tilannenopeus kannattaa nyt huomioida, kun liukkautta on. Varovasti kannattaa mennä.”

Pelastuslaitoksen tiedossa ei ole henkilövahinkoja, ja liikenne kulkee normaalisti. Toistaiseksi ei tiedetä, onko tilanteissa ajettu ylinopeutta.

Tampereella Porintiellä, Nokian Pitkäniemen liittymän ja Tampereen Raholan liittymän välillä, auto ajautui ulos tieltä. Tilanteesta tehtiin hälytys kello 18.50. Ylöjärvellä Kuruntiellä puolestaan henkilöauto ajautui katolleen noin kello 18.30.

Akaan Suorannassa kuorma-auto osui peuraan. Pelastuslaitos sai asiasta hälytyksen noin kello 18.15. ”Peura tuli aika yllättäen, se oli hypännyt ajoneuvon eteen”, Hiltunen kertoo.

Ylöjärvellä, Pälkäneellä ja Orivedellä on myös tehty hälytykset tieliikenneonnettomuuksista, mutta niistä ei toistaiseksi vielä tiedetä.