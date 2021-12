Poutuntiellä kerrostalon katolla syttyi tulipalo hitsaustöistä – Palo saatiin ajoissa hallintaan

Kukaan ei loukkaantunut tulipalossa.

Aamulehti

Nokian Poutuntiellä sijaitsevan kerrostalon katolla on syttynyt tulipalo. Pirkanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että rakennuksessa on tehty kattotöitä, joiden seurauksena katolla on syttynyt tulipalo.

Päivystävän palomestarin Hanne Reimanin mukaan palo sai alkunsa parvekkeen korjaustöistä.

”Siellä on tehty parvekkeen korjaustöitä ja hitsattu. Siitä pääsi kipinä kerrostalon vesikattorakenteisiin. Palo oli hyvin pienellä alueella ja saatiin onneksi nopeasti kiinni ja sammumaan.”

Korjaustyöntekijät olivat tehneet alkusammutusta ennen pelastuslaitoksen paikalle saapumista. Paikalla oli vielä puolenpäivän aikaan useita yksiköitä, mutta lähempänä kello 13:a tilanteessa tehtiin jo jälkitöitä.

”Nyt varmistellaan ja odotellaan, että savut poistuu. Jälkivartiointi täytyy tietysti suorittaa”, Reiman totesi puoli yhden aikaan.

Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Yksi henkilö tarkastettiin ambulanssissa.

Reimanin mukaan onni oli, että palo saatiin nopeasti haltuun.

”Tässä oli aineksia isompaankin, kun kyse on pinta-alaltaan isosta ja onkalomaisesta tilasta. Se on haastava sammuttaa ja palon leviämisen kannalta otollinen.

Palopaikalla oli useita pelastuslaitoksen yksiköitä.

Paikalle sattunut ohikulkija, nokialainen Pauli Joona kertoi kello 12 aikaan perjantaina, että rakennuksen molemmilta puolilta työntyy jonkin verran savua ja katolla on kaksi pelastajaa. Myös kerrostalon porraskäytävän edessä on pelastajia.

”Liekkejä ei näy”, Joona kertoi paikalta puhelimessa.

Talossa asuva Mikko Putkiranta kertoo puhelimessa pelastajien tulleen sanomaan hänelle, että talossa on syttynyt tulipalo kattotöiden seurauksena eikä nyt kannata mennä nukkumaan, vaan odottaa pelastuslaitoksen mahdollisia ohjeita. Putkiranta katsoi paremmaksi poistua talosta ulos.

Pelastuslaitos sai palosta hälytyksen kello 11.28.

Katso lukijan video:

Päivitys 3.12.2021 kello 12.53: Juttuun on päivitetty tuoreimmat tiedot ja palomestari Hanne Reimanin kommentit.