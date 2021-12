Ilves Futis-Liiga on yksi Aamulehden Valo-palkinnon voittajista. Futis-Liigan toiminnanjohtaja Risto Valkeala ja kilpailupäällikkö Henri Karhunen kertovat, kuinka talvella valmistaudutaan tulevan kesäkauden toimintaan ja kuinka matalan kynnyksen toiminta mahdollistetaan.

Aamulehti

Kuinka saada lapset mahdollisimman matalalla kynnyksellä liikunnallisen harrastamisen pariin? 2020-luvulla korona-ajan keskellä lasten ja nuorten liikkumisen tärkeys korostuu. Tutkimusten mukaan lasten liikkuminen on vähentynyt jo jonkin aikaa.

Tampereella yksi vastaus on Ilves Futis-Liiga, Suomen suurin jalkapallon kortteliliiga, jossa harrastaa yli 4 000 pelaajaa 5–17 ikävuoden haarukassa.

”Toiminnan tarkoitus on tarjota mahdollisuus kaikille jalkapallosta kiinnostuneille päästä lajin pariin. Ilves Futis-Liiga on todella matalan kynnyksen toimintaa ja tähän on helppo tulla mukaan”, kertoo toiminnanjohtaja Risto Valkeala.

Futis-Liigan kesäkausi päättyi syksyllä ja nyt käynnissä on talvikausi. Mukana on talvellakin noin 650 pelaajaa.

Kuinka Futis-Liiga valmistautuu tulevaan kesäkauteen?

”Tällä hetkellä on tulevan kauden suunnittelua, on lyöty päivämääriä lukkoon. Tammikuussa on isompi starttipäivä. Nyt on tietyllä tapaa hiljaisin vaihe, kun on saatu päättäjäiset pidettyä”, kertoo kilpailupäällikkö Henri Karhunen.

”Teemme inventaariota varusteista. Vuoden vaihteen jälkeen aletaan miettiä varusteasioita, kenttäasioita ja muita asioita”, Risto Valkeala jatkaa.

”Meillä on reilun 30 ihmisen yhdyshenkilökaarti, joka keväällä jalkautuu ja hoitaa ison homman ja saa homman käynnistymään. Heidän kanssaan tätä keväällä suunnitellaan”, Valkeala korostaa.

Mikä? Ilves Futis-Liiga Mikä? Ilves Futis-Liiga on Suomen suurin jalkapallon korttelilliga. Missä? Toimintaa Tampereella, joka on jaettu neljään alueeseen maantieteellisesti. Toiminta tapahtuu kaupunginosissa, jotta toiminta olisi mahdollisimman lähellä harrastajia. Harrastajamäärä: Toimintaa sekä kesä- että talvikaudella. Kesäkaudella pelaajia reilut 4 000 ja talvikaudella noin 650. Toimijat: Toiminnanjohtaja Risto Valkeala, kilpailupäällikkö Henri Karhunen, lukuisia muita toimijoita toimistolla ja joukkueissa. Iso osa toimijoista vapaaehtoisia.

Talvikaudella Valkealan oma työ on pitkälti toimistotyötä. Kesäkaudella häntä nähdään paljon kentällä tositoimissa, kuten niin monena vuotena ennenkin Futis-Liigassa. Myös Karhunen on kesällä tuttu näky turnauksissa ja peli-illoissa, lisäksi hän valmentaa 2010-ikäluokan poikien joukkuetta.

”Toimistotyötä on hyvin pitkälti syksy ja talvi. Esimerkiksi talouden osalta yhteenvetoa ja toimintakertomuksen tekoa. Kyllä aika paljon tulee oltua kentän puolella kesäkaudella. Vuoreksen Ilves-kentällä on 2–3-kertaa viikossa peli-ilta, joissa olen aktiivisesti mukana”, Valkeala taustoittaa.

”Toivotaan, ettei virus sotkisi kauden starttia. Se on työllistänyt paljon keväisin, kun ei ole tiedetty, koska päästään aloittamaan toiminta. Ollaan saatu kahtena viime kesänä kuitenkin vietyä kilpailutoiminta läpi”, Karhunen sanoo.

Risto Valkeala toteaa, että kesäkaudella hänkin on tuttu näky Futis-Liigan kenttien vierellä. Valkeala kuvattu Vuoreksen Ilves-kentällä.

Helpoksi perheille

Ilves Futis-Liiga jakaantuu ympäri Tamperetta neljään alueeseen ilmansuuntien mukaan ja joka alueen alaisuudessa on useampi kaupunginosa.

Kuinka mittava palapeli pysyy hallussa?

”Vuosien saatossa on tullut tietty malli, kun tämä on pyörinyt kohta 50 vuotta. Ei näin laajassa mittakaavassa voitaisi toimia, jos vanhemmat eivät olisi aktiivisesti mukana. Lisäksi organisaation henkilöt taustalla ovat pääsääntöisesti vapaaehtoistekijöitä”, Valkeala avaa.

Alueilla on aluepäälliköt, joiden kanssa Valkeala on aktiivisesti yhteydessä. Joka kaupunginosalla on yhteyshenkilöt, jotka käynnistävät alueen toimintaa.

”He ovat erittäin tärkeitä”, Valkeala kiittää.

Risto Valkealan (oikealla) ja Henri Karhusen kanssa Futis-Liigaa pyörittää usea toimija ja pelaajia oli viime kesäkaudella yli 4 000.

Matalan kynnyksen toiminnan tarkoitus on, että toiminta saadaan mahdollisimman lähelle harrastajia ja toiminta on sopiviin aikoihin.

”Tämä on lähiliikuntaa, pyritään saamaan harjoitusolosuhteet kaupunginosiin lähelle koteja. Toiminta on pääasiassa arki-iltaisin viikolla, jotta se olisi perheille helppoa – ja kesällä olisi aikaa mökillekin eikä vain pallon perässä menemistä.”

Karhunen korostaa vapaaehtoisten merkitystä matalan kynnyksen luomisessa. Hän on nähnyt läheltä etenkin Vuoreksen alueen toimintaa.

”Olemme saaneet todella hyvin rekrytoitua valmentajia ja joukkueenjohtajia. Jos siellä on hyvät tekijät, on helppo tulla mukaan.”

”Lähellä tapahtuva toiminta ja kaverit ovat myös isoja tekijöitä”, Karhunen pohtii.

Henri Karhunen kertoo, että hän myös itse valmentaa Futis-Liigassa oman toimensa ohella.

Seuran kivijalka

Valkealan mukaan laadukkaan toiminnan ytimenä on yhteisö.

”Kyllähän meillä iso tekijä on yhteisöllisyys. Ollaan oman kylän väkeä, kun omassa kaupunginosassa toimitaan. Tärkeintä on, että saadaan lapsia ja nuoria liikkumaan. Kaikille tekijöille varmasti on suurin palkinto, kun näkee ne pienet pelurit vilistämässä kentällä.”

Ilves Futis-Liigalla on iso rooli koko Ilveksen jalkapallotoiminnassa.

”Äärettömän iso merkitys. Eikä vain pelaajatuotannossa, vaan tämä on myös paikka vapaaehtoisille opetella esimerkiksi valmentamista”, Karhunen pohjustaa.

”Kyllähän tämä meidän seuran jalkapallon kivijalka on”, Valkeala toteaa.