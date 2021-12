Pyrinnön toiminnanjohtaja Elisa Hakanen on yksi Aamulehden Valo-palkinnon saajista. Hakanen saa energiaa työhönsä kylmästä järvestä ja luonnonpuistoista. Korisotteluissa hän saattaa jännittää katsomossa niin paljon, että poistuu välillä aulan puolelle.

Yleisurheilukenttä, koripallokatsomo tai suunnistuskisa. Näistä ja monista muista paikoista voi löytää Tampereen Pyrinnön toiminnanjohtajan Elisa Hakasen, unohtamatta tietenkään Pyrinnön toimistoa.

”Pyrin näkymään tapahtumissamme. Koen, että on tosi tärkeää, että seuratyössä mukana olevat työntekijät näkyvät ruohonjuuritasolla. On tärkeää olla keskiössä mukana”, Elisa Hakanen kertoo.

Tapaamisia tulee seuran jäsenten kanssa paljon. Mitä eroa on kohdata miesten koripallojoukkueen ulkomaalaisvahvistus tai nuori yleisurheilija?

”On se erilaista, mutta on myös paljon samanlaisia elementtejä.”

Hakanen kuvailee, että hänelle on tärkeää rakentaa kiinteä side.

”Pidän tosi tärkeänä ekoja hetkiä, että suhde ja luottamus tulee heti alkuun ja pelaajalla on turvallinen olo olla täällä koko kauden”, Hakanen kuvailee suhteen muodostamista Korisliiga-joukkueen ulkomaalaispelaajiin, jotka ovat seurassa usein vain yhden kauden.

Kuka? Elisa Hakanen Kuka? Tampereen Pyrinnön toiminnanjohtaja Elisa Hakanen Mitä tekee? Pyrinnön toiminnan johtaminen ja monet muut seuran toimintaan liittyvät asiat. Tehtävässään: Vuoden 2021 kesästä, pitkä historia seurassa, vuodesta 2014 vuoteen 2021 urheilutoimenjohtajana. Seura: Tampereen Pyrintö on tänä vuonna 125 vuotta täyttänyt yksi Suomen suurimmista yleisseuroista.

Elisa Hakanen kertoo, että ehkä eniten aikaa kuluu yleisurheilun parissa, josta hänelläkin on omaa taustaa. Hakanen on ollut isossa roolissa järjestämässä viime vuosina muun muassa Ruotsi-maaotteluita, nuorten MM-kisoja ja Kalevan kisoja Tampereen Ratinan stadionilla.

Voisi siis kuvitella, että Hakasen suhde seurassa pitkään oleviin on vielä syvällisempi. Tämän vahvistaa Pyrinnön miesten Korisliiga-joukkueen päävalmentaja Miikka Sopanen.

”Elisan toiminnassa pyrkimys on, että kaikilla asiat ovat aina mahdollisimman hyvin. Hän välittää tosi paljon ihmisistä, jotka ovat mukana toiminnassa. Tietyllä tapaa Pyrintö-perheen ydin on se, kuinka paljon Elisa muista ihmisistä ympärillään välittää. Se on mun mielestä perimmäistä Pyrintö-henkeä”, Sopanen kuvailee.

Arjen helpottamista

Elisa Hakanen otti kesällä 2021 Suomen suurimpiin yleisseuroihin kuuluvan Tampereen Pyrinnön toiminnanjohtajan tehtävän vastaan eläköityneeltä isältään Jarmo Hakaselta oltuaan sitäkin ennen pitkään seuran toiminnassa mukana.

Elisa Hakasen työpisteen takana näkyy vino pino erilaisia palkintoja, oikealla edessä isä Jarmo Hakanen.

Monen pyrintöläisen urheiluseuraelämään vaikuttaa päivittäin se, mitä Hakanen ja Pyrinnön toimisto tekee arjessaan. Millaista Elisa Hakasen arki sitten on?

Hakanen jakaa arkensa kahteen osaan.

”Toimistoaikana normaalia sähköpostiliikennettä ja akuuttien asioiden hoitamista. Tai yleensähän seuratoiminnassa ei tiedä milloin jotain akuuttia tapahtuu. Päivä voi lopulta olla hyvin erilainen kuin alkujaan on kuvitellut.”

Niin sanottuna virallisena työaikana toimistolla Hakasen arki menee pitkälti erilaisissa tapaamisissa verkostojen ja sidosryhmien kanssa. Välillä seuran edustusurheilijakin voi piipahtaa käymässä.

”Illat ovat paljon seuran kehittämiseen, missä on isosti vapaaehtoisia mukana.”

Hakasen kautta kulkee paljon asioita, jotka helpottavat eri jaostojen ja lajien toimintaa.

”On tärkeää, että voidaan auttaa hallinnon tason asioissa, jotta jaostot pystyvät keskittymään oman lajinsa sportin tekemiseen”, Hakanen kiteyttää.

Elisa Hakanen toimi vuodesta 2014 Pyrinnön urheilutoimenjohtajana ennen kuin 2021 siirtyi toiminnanjohtajaksi.

Järvestä energiaa

Hakanen kertoo, että hänen työnsä on kelloa katsoen melko ympäripyöreää.

”Onhan tässä tietyn tyyppinen intohimo tähän työhön. Sulavasti työ ja harrastaminen kulkevat käsi kädessä. Pitää osata ottaa se oma aika ja pitää hengähdyshetket, ettei täysin kuormitu.”

Pyynikin palloiluhalli ja Pyrinnön korispelit ovat Hakaselle tuttuja.

Hakanen nähdään usein esimerkiksi Korisliigan peleissä.

”Käytännössä aina, kun Pyrintö pelaa Pyynikillä, Elisa on paikalla. Periaatteessa ihan sama, mikä Pyrintö pelaa. Joskus Elisaa jännittää niin paljon, että hän saattaa mennä aulan puolelle jännittävimmillä hetkillä”, miesten päävalmentaja Sopanen paljastaa.

”Elisa on energinen ja tosi hyväntahtoinen persoona.”

Elisa Hakanen on tuttu näky muun muassa Pyrinnön Korisliiga-joukkueiden peleissä.

Kuinka Hakanen saa arkeensa energiaa?

”Olen hurahtanut kylmävesiuintiin, tai oikeastaan kastamiseen. Käyn muutamana aamuna Mältinrannassa. Lisäksi käyn Kaukajärvellä saunassa ja uimassa, se on usein viikon päätös ja nollaus ennen tulevaa. Olen innostunut myös kävelystä etenkin kansallispuistoissa. Tykkään harrastaa aika paljon itsekseen ja olla omissa oloissani, kun muuten työ on hyvin sosiaalista.”

”Jos viikonloppuna on talvella vapaata, menen tosi mielelläni katsomaan junnujen koripalloa. Toivottavasti tulee lunta riittävästi ja pääsee nauttimaan myös hiihtokisojen tunnelmasta”, Hakanen kertoo ja sanoo esimerkiksi nauttivansa cheerleadingjaoston näytöksistä ja vierailee painonnostokisoissa.

”Urheilu on lopulta parasta paikan päällä.”

Vireä seuravanhus

Hakasen mukaan Pyrinnön seurahenki tulee yhteisöllisyydestä ja lajirajat rikkovasta toiminnasta.

”Ehdottomasti suuri yhteisö ja vapaaehtoisten joukko joiden kanssa saa työskennellä ovat hieno asia tässä työssä. Ja työkaverit toimistolla. Kaikilla on yhteinen intohimo ja palo tehdä urheiluseuratoimintaa. Tuntui hienolta, kun koko seuraväki iloitsi kesällä suunnistuksen ja yleisurheilun menestyksestä.”

Elisa Hakanen onnitteli 7-ottelun Suomen mestari Miia Sillmania (vasemmalla) kesän 2021 Kalevan kisojen mestaruudesta.

Juuri 125 vuotta täyttänyt seuravanhus on Hakasen alaisuudessa elinvoimainen.

”Koen että meillä on tosi vahva ja perinteinen seurabrändi, ja onnistunut ja hyvä lajivalikoima.”

Seurabrändin keskeisimpiä voimahahmoja on Elisa Hakanen.

”Elisa pitää huolta ihmisistä”, Miikka Sopanen vahvistaa usean vuoden yhteistyön tuomalla kokemuksellaan.