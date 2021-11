Parkanossa hakattiin yli 100 vuotta vanhaa metsää, kunnes hakkuiden vastustajien tulo keskeytti työt – tästä kiistassa on kyse

Kiistanalainen alue sijaitsee Häädetkeitaan luonnonpuiston läheisyydessä Parkanossa.

Aamulehti

Parkanossa valtion metsähakkuu keskeytettiin torstaina ympäristöjärjestöjen mentyä työalueelle. ”Kiistanalaisella kuviolla ei tällä hetkellä hakata. Kone on toisessa paikassa”, kertoo aluejohtaja Pasi Korteniemi Metsähallitus Metsätalous oy:stä perjantaina iltapäivällä.

Kyseinen alue sijaitsee Häädetkeitaan luonnonpuiston läheisyydessä. Metsähallituksen mukaan kyse on Häädetkeitaan eteläpuolella sijaitsevasta Joutsenlammin alueesta, joka ei ole luonnonmetsää, vaan sillä on pitkä metsätaloushistoria. Alueella on tällä viikolla hakattu 110–120-vuotiasta mäntyvaltaista metsää.

Paikalle menneiden Luonto-Liiton metsäryhmän, Greenpeacen ja Elokapinan mukaan alue on Häädetkeitaan luonnonpuiston ja suojelualueen rajalla olevaa luonnonmetsää. Järjestöjen mukaan alue on poikkeuksellisen laaja, yhtenäinen ja arvokas luonnontilaisten soiden ja vanhojen metsien kokonaisuus, jonka suojelua ympäristöjärjestöt ovat esittäneet useaan otteeseen vuosien aikana.

”Päivystystä jatketaan”

Parkanossa oleva Luonto-Liiton metsäryhmän Ida Korhonen kertoo perjantaina iltapäivällä, että järjestöjen edustajat ovat edelleen paikalla.

”Olemme paikalla ja päivystystä jatketaan. Eilen (torstaina) paikalla oli seitsemän ihmistä. Metsähallitus aloitti hakkuut järjestöjen mukaan arvokkaassa luonnonmetsässä. Illan aikana hakkuut jouduttiin pysäyttämään työturvallisuussyistä sen takia, että siellä oli ihmisiä koneiden läheisyydessä”, Korhonen kertoo.

Luonto-Liiton metsäryhmän mukaan Häädetkeitaan kaltaisen yhtenäisen alueen pirstominen hakkuilla on malliesimerkki luontokadosta ja siitä, miksi lajien uhanalaistuminen jatkuu. Sen mukaan kohteen arvoa lisää palohistoria, alueella havaitut uhanalaiset lajit sekä luonnontilaiset suot.

Luonto-Liiton metsäryhmän mukaan valtion omistama, suojelematon, mutta suojelun arvoinen alue on noin 50 hehtaarin kokoinen, ja kiista koskee 12 hehtaaria, joihin kohdistuu hakkuusuunnitelmia.

Hakkuukohteista neuvoteltiin

Ympäristöjärjestöt ja Metsähallitus ovat neuvotelleet alueen hakkuukohteista lokakuussa. Pasi Korteniemi kertoo, että osa järjestöjen vaatimuksista on ollut perusteltuja, ja ne voidaan ottaa huomioon. Kaikesta ei kuitenkaan löytynyt yhteisymmärrystä. ”Olemme varmasti samaa mieltä siitä, mitä siellä on, mutta eri mieltä siitä, miten siellä voidaan toimia. Se on isoin erimielisyys”, Korteniemi summaa.

Metsähallituksen mukaan esimerkiksi palokannot on tavoitteena säilyttää vahingoittumattomina ja jättää säästöpuuryhmiä osin niiden ympärille. Alueella oleva kanahaukan pesäpuu ympäristöineen on rajattu hakkuiden ulkopuolelle.

Alueelle suunnitellut hakkuut ovat säästöpuuhakkuina toteutettavia siemenpuuhakkuita. Se tarkoittaa, että siemenpuiden lisäksi alueelle jätetään säästöpuuta 20 kuutiometriä hehtaarille. ”Sitä kautta saadaan hakkuualueelle jätettyä tulevaisuuden lahopuupotentiaalia”, Korteniemi sanoo.

Korteniemen mukaan ajatuksena on jatkaa hakkuita sitten, kun se on työturvallisuuden kannalta mahdollista.

Järjestöjen mukaan suunnitellut toimet eivät ole riittäviä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Ne katsovat, että hakkuista on luovuttava ja Häädetkeitaan metsä- ja suomosaiikki kokonaisuudessaan suojeltava.

”Hakkuissa alueen lahopuujatkumo menetetään, ja vaikka yksittäiset lajiesiintymät turvataan, uhanalaiset, vanhaa metsää ja lahopuuta kaipaavat lajit eivät kykene säilymään alueella enää kauaa”, Luonto-Liiton metsäryhmä perustelee.

Korhosen mukaan järjestöt aikovat jatkaa päivystämistä ja tilanteen seuraamista paikalla Parkanossa.