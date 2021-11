Vuosien valmistelu saatiin maaliin: Lempäälän valtuusto näytti vihreää valoa maanalaiselle uimahallille – Uimaan päässee 2023

Lempäälän kunnanvaltuusto päätti keskiviikkona kannattaa uimahallin rakentamista yksimielisesti. Valmista on tarkoitus tulla parin vuoden päästä.

Lempäälän kunnanvaltuusto näytti viimein vihreää valoa uimahallin rakentamisen puolesta. Päätös tehtiin yksimielisesti ilman äänestystä.

”Nyt on Lempäälän kunnanvaltuuston aika tehdä historiaa”, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jocka Träskbäck (ps.) sanoi valtuuston kokouksessa keskiviikkona. Sen jälkeen Träskbäck kopautti nuijaa sen merkiksi, että uimahallihanke käynnistetään viimein.

Maanalaisen uimahallin rakentamisesta on puhuttu vuosia, mutta nyt siitä tulee vuosien jälkeen totta. Kunnanhallitus äänesti rakentamisen puolesta jo 15. marraskuuta, ja valtuuston hyväksynnän jälkeen hanketta päästään edistämään.

Seuraavaksi järjestetään kilpailutuksia ja edistetään toteutussuunnitelmaa. Rakentaminen on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2023. Tavoitteena on, että uiskentelemaan päästään jo vuosien 2023–2024 vaihteessa.

Yksimielinen valtuusto

Päätös sai valtuustosalissa aplodit. Kokouksessa ei kuultu enää epäileviä puheenvuoroja, vaan pääasiassa valtuutetut kiittelivät asiaa sitkeästi valmistelleita viranhaltijoita, poliitikkoja ja yhteistyökumppaneita.

Katseita käännettiin jo tulevaan. Vihreiden Tiina Wesslin toivoi, että kunta tarjoaisi säännöllisesti maksutonta tai edullista virkistys- ja kuntoutustoimintaa, ja keskustan Maikki Hämäläinen-Ylikahri toivoi, että ikäihmisten pääsy paikalle varmistettaisiin palvelubusseilla.

”Koko sinä aikana, kun olen ollut politiikassa mukana ja toreilla, lättyteltoilla ja markkinoilla kysymässä, mitä kuntalaiset toivovat, ei ole oikein nyhtämälläkään saatu muita vaihtoehtoja kuin tori ja uimahalli. Mutta tässähän taitaa käydä niin, että meillä on ne molemmat ihan kohta”, valtuutettu Satu Kosola (vas.) sanoi.

Puheenvuoroja pitäneet valtuutetut muistuttivat, kuinka toivottu uimahalli on ollut. Kunnanjohtaja Heidi Rämö on sanonut samaa aiemmin. Yli 20 000 asukkaan Lempäälässä ei ole uimahallia, mutta Rämön mukaan se on noussut toistuvasti asukkaiden ykköstoiveeksi kuntalaiskyselyissä.

Mikä? Lempäälän uimahalli Lempäälän kunnan ja kauppakeskusyritys Ideaparkin yhteishanke. Rakennetaan Ideaparkin maanalaiseen luolastoon. Luolasto valmistui jo 2009, mutta rakennussuunnitelmat haudattiin silloin vuosiksi. Tarkoitus on päästä uimaan vuosien 2023–2024 vaihteessa.

Ideapark vahvasti mukana

Suunnitelmana on rakentaa uimahalli Ideaparkin alla olevaan maanalaiseen luolastoon.

Tarkoituksena on, että uimahalli-kylpylään tulee yhteensä noin 700 neliömetrin verran altaita niin kuntouimareille, vesijuoksijoille kuin lapsille ja porealtaissa rentoutuville. Sisään pääsee kauppakeskuksen sisältä ja sen piha-alueelta.

Valtuuston kokouksessa esitettiin havainnevideo siitä, miltä allasosastolla tulisi näyttämään. Video sai valtuustolta aplodit.

Kunta ja Kiinteistö oy Ideapark ovat valmistelleet hanketta vuodesta 2018 lähtien. Viime vuonna hanketta varten perustettiin Kiinteistö oy Lempäälän Uimahalli, josta kunta omistaa 55 prosenttia ja Ideapark loput.

Kunta on pääomittanut uimahalliyhtiötä neljällä miljoonalla eurolla, ja investointia rahoitetaan sen lisäksi melkein 14 miljoonan euron pankkilainalla. Rakentamiseen haetaan avustusta myös opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Palveluntuottajaksi on valittu Kuohun uimavalvonta oy, joka toimii Kangasalan uimahallissa. Se vastaa muun muassa uimavalvonnasta, uimaopetuksesta ja kahvilatoiminnasta.

Ajatus on vanha

Maanalaisesta uimahallista on puhuttu vuosia. Ideaparkin omistaja Toivo Sukari innostui kylpylän rakentamisesta uimahallin kylkeen jo vuonna 2008. Samalla kauppakeskuksen luo olisi rakennettu 25-kerroksinen hotelli ja maanalainen hiihtoputki.

Ideaparkin tontin alle ehdittiin louhia tuolloin kallioluolasto. 11 000 neliömetrin laajuinen luolasto valmistui 2009 ja maksoi lähes 22 miljoonaa euroa.

Suunnitelmat kuitenkin haudattiin, kun talouden nousukausi katkesi. Sukari on kuvannut luolastoa uransa pahimmaksi virheinvestoinniksi, mutta nyt sille saadaan viimein käyttöä.

Muutkin suunnitelmat on taas nostettu esiin. Ideapark on suunnitellut investoivansa kymmeniä miljoonia euroja alueen kehittämiseen matkailu- ja tapahtumakohteena. Hotellille on jo rakennuslupa, ja idea hiihtoputkesta on taas mukana kuvioissa.