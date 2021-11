Kangasalla keskustellaan nyt, mihin kouluihin oppilaat menevät – toiset koulut pullistelevat oppilaista, toiset kärsivät oppilaskadosta

Kangasalan kaupungin sivistyslautakunta päättää uusista oppilaaksiottoalueista joulukuussa. Kaupungin mukaan uusien alueiden tekeminen on välttämätöntä, sillä oppilasmäärät eri alueilla ovat muuttuneet merkittävästi kymmenen vuoden takaisesta, jolloin nyt voimassa olevista alueista on päätetty.

Oppilaaksiottoalueiden tulevia muutoksia ei ole otettu Kangasalla vastaan kevyesti. Keskustelua on riittänyt erityisesti sosiaalisen median kanavilla. Kirkkoharjun koulun rehtori Timo Santamäki kertoo, että palautetta on tullut myös työryhmälle sekä kouluille.

Aamulehti

Kangasalan kaupunki on muuttamassa oppilaaksiottoalueitaan. Sivistyslautakunnan on määrä päättää uusista alueista joulukuun puolessa välissä.

Valmistelutyötä tehneen työryhmän jäsen, Kirkkoharjun koulun rehtori Timo Santamäki kertoo, että laajan kokonaisuuden taustalla on se, että kouluikäisten oppilaiden määrä on erityisesti kaupungin länsiosissa muuta kaupunkia suurempi.

Santamäki sanoo, että nykyiset oppilaaksiottoalueet eivät luo selkeitä koulupolkuja esiopetuksesta yläkouluun ja että välialueet poistamalla pystytään osoittamaan aikaisempaa selkeämmät rajat oppilaaksiottoalueiden välille.

Santamäki sanoo, että alaluokkien osalta muutokset eivät tule olemaan kovinkaan merkittäviä, sillä suurimmalla osalla alueista oppilaita tullaan myös muutoksen jälkeen sijoittamaan pääsääntöisesti lähimpään kouluun.

”Alakouluja koskevalla muutoksella haemme ensisijaisesti selkeyttä koulurajoille, mutta kuitenkin siten, että pystyisimme edelleen mahdollistamaan tasaiset oppilasjaot kaikkiin alueen kouluihin”, Santamäki tarkentaa.

Alakoulujen osalta suunnitellaan neljää oppilaaksiottoaluetta, jotka olisivat Vatiala-Lamminrahka, Ruutana-Haviseva, Sahalahti-Kuhmalahti sekä yksi isompi keskustan alue, joiden sisällä opetusryhmät voitaisiin muodostaa joustavammin.

Lue lisää: Kangasalan Lamminrahkaan on luvassa massoittain tontteja vuodelle 2023 – tällaiset ovat uuden asuinalueen suunnitelmat ja tältä siellä näyttää nyt

Yläkouluissa hankalampi tilanne

Alakouluja haastavampi tilanne on kaupungin yläkouluissa. Santamäki sanoo, että esimerkiksi Suoraman ja Vatialan asuinalueiden kasvu näkyy jo huomattavana oppilasmääränä Pitkäjärven koulussa, josta osa oppilaista pitäisi saada siirrettyä Pikkolan kouluun.

Samaan aikaan kun kaupungin läntiset osat kasvavat, idässä oppilasmäärätilanne on päinvastainen. Santamäki kertoo, että pahiten tilanne on iskenyt Sariolan yläluokkiin, jossa oppilaskato on käynyt jo jonkin aikaa.

Santamäki sanoo, että Sariolaan tarvittaisiin pikaisesti ainakin kolmekymmentä oppilasta, jotta opetuksen järjestäminen on järkevää. Sariolassa yläluokilla 7.–9. on tällä hetkellä hieman alle 90 oppilasta.

Santamäki sanoo, että Sariolan yläkoulun oppilaskatoon yritetään etsiä ratkaisua muuttamalla oppilasrajoja niin, että osa Huutijärven koulun oppilaista siirtyisi Pikkolan yläkoulun sijasta Sariolaan yläkouluun.

”Kaupungin tahtotila on se, että Sahalahden alueen yläluokkien opetus voisi jatkua. Mikäli oppilasmäärät kuitenkin laskevat, opetuksen järjestäminen kustannustehokkaasti vaikeutuu, sillä tyhjät tunnit tulevat kaupungille todella kalliiksi.”

Lue lisää: Lamminrahkan suurkoulun kilpailutus keskeytettiin yllättävästä syystä –”Pirkanmaalla rakennetaan nyt paljon, joten alan ammattilaiset ovat kovasti työllistettyjä”

Vastausvyöry kyselyyn

Oppilaaksiottoalueiden tulevia muutoksia ei ole otettu Kangasalla vastaan kevyesti. Keskustelua on riittänyt erityisesti sosiaalisen median kanavilla. Santamäki kertoo, että palautetta on tullut myös työryhmälle sekä kouluille.

Syksyn aikana kaupunki päätti järjestää asiaan liittyen myös kuntalaiskyselyn, johon tuli 1 631 vastausta.

Santamäki sanoo, että vastauksissa korostui huoli oppilaiden koulumatkasta sekä siitä, millaiset mahdollisuudet on päästä samaan kouluun kaverin tai sisaruksen kanssa.

Kyselyyn jätetyistä vastauksista kävi ilmi myös se, että sekä oppilailla että heidän huoltajillaan on huoli oman alueen koulujen säilymisestä.

Kuntalaiskyselyn vastauksia käsiteltiin sivistyslautakunnassa viime viikon tiistaina. Santamäki sanoo, että asia herätti keskustelua myös lautakunnassa, jossa hänen mukaansa oltiin myös aidosti kiinnostuneita kaupunkilaisten jättämistä kommenteista.

”Uskon todella, että kaupunkilaisten viesteillä tulee olemaan vaikutusta siihen, millaisia ratkaisuja lautakunnassa vielä ennen joulua tehdään.”