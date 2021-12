Ketkä heistä saavat Aamulehden Valo-palkinnot? Voittajat julkistetaan Aamulehden synttärijuhlissa tänään perjantaina – Katso, keitä muita ehdotettiin palkinnon saajiksi

Aamulehden Valo-palkinnon yleisöäänestykseen tuli kaikkiaan 10 273 ääntä. Yleisön suosikin lisäksi palkinnon saavat Aamulehden valitsemat ihmiset tai tahot, jotka ovat tuoneet erityistä valoa Pirkanmaalle.

140 vuotta sitten Tampereen kehityksen kärkenä ja valontuojina olivat sähkövalon sytyttäjät ja myös Aamulehden perustajat. Entä ketkä tuovat valoa Pirkanmaalle tänä päivänä? Keitä ovat nykyajan pirkanmaalaiset menestyjät, kehittäjät ja hyvän työn tekijät? Heistä kirkkaimmille jaamme Aamulehden Valo-palkinnot. Kysyimme lukijoilta ehdotuksia ja saimme komean määrän ehdotuksia palkinnon saajiksi. Aamulehden toimitus valitsi ehdotuksista 21 palkintokandidaattia eri elämänalueilta, jotka esittelimme juttusarjassa marraskuun aikana.

Pyysimme lukijoita äänestämään omaa suosikkiaan. Äänestyksen pohjalta Aamulehden toimitus valitsee seitsemän erityistä valon tuojaa. Palkinnot jaetaan 3. joulukuuta järjestettävässä Aamulehden 140-vuotisjuhlassa. Palkintojenjakoa voit seurata suorassa lähetyksessä Aamulehden verkkosivuilla noin kello 20:stä eteenpäin.

Aamulehden Valo-palkinnon 21 ehdokasta

Manse PP:n pitkäaikainen työmyyrä, vasta puheenjohtajan tehtävästä väistynyt Matti Helimo iloitsee paitsi Aamulehden palkintoehdokkuudesta myös siitä, että nyt pesäpallosta on puhuttu enemmän kuin koskaan.

1. Manse PP

Kuka olisi uskonut, että Tamperetta voi tänä päivänä kutsua pesäpallokaupungiksi? Manse PP:n huikea nousu mestariksi ja todella sinnikäs työ nostivat vihdoin kansallispelimme Tampereen komeaan palloilulajien kirjoon.

Ilves Futis-Liigan toiminnanjohtaja Risto Valkeala pitää seuran käännekohtana oman kentän saamista Tampereen Vuorekseen.

2. Ilves Futis-Liiga

Ilves Futis-Liiga on yli 4 000:lla pelaajallaan Suomen suurin kortteliliiga. Se on tärkeä osa tamperelaisten perheiden arkea. Kiitelty matalan kynnyksen periaate näkyy siinä, että kaikki lapset ovat tervetulleita pelaamaan ja vanhemmat ohjaamaan.

Tampereen Voimistelijoiden toiminnanjohtaja Riitta Taipale iloitsee lajin saamasta huomiosta ja palkintoehdokkuudesta.

3. Tampereen Voimistelijat

Ensi vuonna sata vuotta täyttävän seuran elinvoimaisuus näkyy paitsi tuoreissa kisamenestyjissä myös jokapäiväisenä lasten ja nuorten liikuttajana. Seuran menestykseen voi laskea myös Akrotaitureiden viime vuoden Talent-kisan voiton.

Museojohtaja Pauli Sivonen pitää Serlachius-museoita toimijana, joka hyödyttää koko Pirkanmaata.

4. Serlachius-museot

Viime kesän Banksy-näyttely sai Serlachius-museot koko Suomen kulttuuripiirien kuumimmaksi puheenaiheeksi ja matkakohteeksi. Se onnistui korona-ajasta huolimatta rikkomaan 118 000 kävijällä Serlachius-museoiden ennätykset.

Sorin Sirkuksen perustajajäsen ja sirkustirehtööri Taina Kopra sanoo, että tuntuu hienolta kuulla, että muutkin kuin ihan lähipiiri arvostavat pitkään tehtyä työtä.

5. Sorin Sirkus

Tamperelainen Sorin Sirkus on ilahduttanut niin katsojia kuin tuhansia nuoria harrastajia vuosikymmenet. Sen joulushow on jo käsite. Sirkuksesta on ponnistettu myös maailmalle, mutta tärkein työ tehdään Nekalassa lasten ja nuorten parissa joka päivä.

Film Tampereen johtaja Ilkka Rahkonen on antanut kasvot Tampereen elokuvamenestykselle. Rahkonen haluaa kuitenkin jakaa kiitosta laajemmin kaupungin päättäjille ja viranhaltijoille.

6. Tampereen nousu elokuvakaupungiksi

Tampereesta on vihdoin tullut oikea elokuvakaupunki. Siitä on pitkälti kiittäminen Film Tamperetta ja etenkin sen johtajaa Ilkka Rahkosta, joka neuvotteli Tampereelle amerikkalaisen Dual-elokuvan kuvaukset.

Kapellimestari Santtu-Matias Rouvali on ehdottomasti Pirkanmaan tunnetuin klassisen musiikin tulkki.

7. Santtu-Matias Rouvali, kapellimestari

Kun Tampereella mainitaan sana klassinen musiikki, mieleen tulevat ensimmäisenä Santtu-Matias Rouvalin pörröinen tukka, iloiset kasvot ja lennokkaat kädet. Hän on nostanut Tampere Filharmonian suosion ennennäkemättömälle tasolle.

Tampereen Pyrinnön tuore toiminnanjohtaja ja ikiaktiivi Elisa Hakanen sanoo olevansa kiitollinen, että on päässyt niin hienoon ehdokasporukkaan.

8. Elisa Hakanen, Tampereen Pyrinnön toiminnanjohtaja

Tampereen Pyrintö on yksi Suomen suurimmista ja vanhimmista yleiseuroista. Sen nykyinen toiminnanjohtaja Elisa Hakanen on tehnyt sydämellään koko ikänsä uutteraa työtä seuran ja nimenomaan liikunnan riemun eteen.

Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio organisoi Tampereen koronarokotukset taidokkaasti. Aikion takana näkyy yhä kovassa suosiossa oleva rokotusbussi.

9. Birgit Aikio, koronarokotusten koordinointi Tampereella

Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio oli etulinjassa suunnittelemassa ja johtamassa Tampereen kaupungin loistavasti onnistuneita massarokotuksia ja muita koronarokotuksia, kuten supersuosittua rokotusbussia.

Yksi näkyvimmistä kasvoista Taysin koronaepidemian hoidossa on ollut infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen. Ehdolla ovat kuitenkin kaikki Taysin koronahoitoon osallistuneet.

10. Taysin koronapotilaiden hoito

Yksi maaliskuinen sunnuntaiaamu vuonna 2020 muutti täysin työnteon Taysissa. Alkoi koronaepidemia, joka on kysynyt paljon kaikilta hoitajista lääkäreihin ja muuhun henkilökuntaan. Elintärkeä työ koronapotilaiden parissa jatkuu yhä.

”Ehdokkuus motivoi ja kannustaa meidän koko tiimiä ja elintärkeää vapaaehtoisten joukkoa”, sanoo Pirkanmaan muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja Teija Siipola.

11. Pirkanmaan muistiyhdistys

Suomessa on jo yli 200 000 etenevästä muistisairaudesta kärsivää ihmistä. Pirkanmaalla heitä on noin 20 000. Pirkanmaan muistiyhdistys tekee tärkeää työtä tarjoamalla tukea, vertaisryhmiä ja neuvontaa muistisairaille ja heidän läheisilleen.

Valkeakoskelaiset Pekka Taipalinen ja Jenni Kytöharju ovat jo pitkän linjan vapepalaisia, mutta rotweilerit Gillan, 7 kk, ja Konsta, 2,5 vuotta, vasta harjoittelevat etsijäkoiran hommia.

12. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa

Kun ihminen katoaa, apuun saapuvat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepan jäsenet. Vapepa saa toimeksiannon aina viranomaisilta, mutta juuri he tekevät sen ison jalkatyön eksynyttä tai kadonnutta haettaessa.

Mira Vanttaja (vas.) ja Hanna Virkamäki ovat vauhdittaneet koko tamperelaisen muodin nousua omalla Uhana-merkillään ja menestyksellään.

13. Uhana, yrittäjät Mira Vanttaja ja Hanna Virkamäki

Uhana on tamperelaisen nykymuodin airut. Se on tuonut nostetta samalla myös monille muille paikallisille designyrityksille. Mira Vanttajan ja Hanna Virkamäen suunnittelemat vaatteet ja korut ovat jo yhdeksän vuoden ajan kulkeneet muotitietoisten päällä.

Pekka Salmela (vas.) ja Mika Roito saivat alkuaikoina ottaa puhelimitse pöytävarauksia vastaan jopa kaupan kassajonossa. Ravinteli Berthan suosion myötä Tampereelle tuli pöytävarauskulttuuri.

14. Mika Roito ja Pekka Salmela, Berthan ja Huberin ravintoloitsijat

Hienostelematon Ravinteli Bertha muutti tullessaan 11 vuotta sitten merkittävästi tamperelaista ravintolakulttuuria. Se laski tavallisen kadun kulkijan kynnystä astua fine dining -ravintolaan. Suursuosion myötä rantautui myös pöytävarauskulttuuri kaupunkiin.

Kalaherkut Nygren on perheyritys. Tiskin takana keskellä Petri ja Pirjo Nygren sekä lapset Verneri Nygren (tiskin takana oikealla), Valtteri Nygren (vas. edessä) sekä Vera Nygren.

15. Kalaherkut Nygren, 120-vuotiaan Kauppahallin kalayritys

Kukapa tamperelainen ei olisi joskus seissyt jonottamassa joulukaloja tai rapuherkkuja Nygrenin tiskiltä Kauppahallissa? Perinteikäs perheyritys ei pelkää myöskään uudistua: Viime vuoden joulukuusta lähtien se on vastannut Pirkkalan Prisman kalatiskistä.

Tampereen Kannen areenan toimitusjohtaja Marko Hurme uskoo, että areena tuo Tampereelle liikettä myös ympäri Suomen ja maailmalta.

16. Tampereen Kansi ja areena -hanke

Tampereen Kansi ja areena -hanke on ollut suurin kaupungin siluettia muuttava hanke sitten Näsinneulan. Kansi ja areena luovat aivan uudenlaiset puitteet tapahtumille ja konserteille Tampereen ytimessä.

Avant Tecnon perustaja Risto Käkelä (vas.) on luovuttanut johtamisen jo pojalleen Jani Käkelälle.

17. Avant Tecno, kuormaajavalmistaja Ylöjärveltä

Ylöjärveläinen Avant Tecno on maailman johtava pienkuormaajien valmistaja. Risto Käkelän elämäntyö on ollut todellinen pirkanmaalainen menestystarina. Yli 200 henkeä työllistävä yritys on kirkas esimerkki pirkanmaalaisen teknologiaosaamisen tasosta.

”Kun korona alkoi keväällä 2020, sairaalasänkyjen kysyntä maailmalla räjähti. Me pystyimme vastaamaan siihen todella hyvin ja tehtiin ennätyshyviä myyntejä”, kertoo Lojerin toimitusjohtaja Ville Laine.

18. Lojer, sairaala- ja hoitotarvikevalmistaja Sastamalasta

Sastamalalainen Lojer on Pohjoismaiden suurin sairaala- ja hoitokalusteita valmistava yritys. Yli satavuotias yritys on vahvistanut vientityötään jo 1960-luvulta alkaen. Lojer on palkittu muun muassa tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnolla.

Professori Pertti Törmälän johdolla on kehitetty metallin korvaavia materiaaleja ja tekniikoita muun muassa luunmurtumien hoitoon.

19. Pertti Törmälä, biomateriaalitekniikan professori

76-vuotiasta Törmälää voi nimittää biomateriaalitekniikan kansainväliseksi uranuurtajaksi. Mittavan uran niin yliopisto- kuin yritysmaailmassa tehneellä miehellä on muun muassa nimissään vaatimattomat yli 200 kansainvälistä patenttia.

”En koe tätä kunnianosoituksena vain itselleni. Minun lisäkseni myös monet muut ovat panostaneet pitkään solu- ja kudosteknologiseen tutkimukseen ja alan opetustyöhön Tampereella”, professori Heli Skottman sanoo.

20. Heli Skottman, soluteknologian professori

Soluteknologian professori Heli Skottmanin johtamassa Tampereen yliopiston Silmäryhmässä on tehty uraauurtavaa työtä kantasolututkimuksessa jo lähes 15 vuotta. Silmäryhmässä kehitetään keinoja palauttaa näkö sokeutuneeseen silmään.

”Kun puhutaan tieteellisestä urasta vaikka kollegoiden kanssa, keskustelu ei koskaan mene siihen, mitä minä olen tehnyt, vaan siihen, missä olemme olleet mukana. Että mikä asia tutkimuksessa on muuttunut. Se on se pointti tässä, ei yksilön tekemiset”, professori Pertti Haapala painottaa.

21. Pertti Haapala, historian professori

Ymmärtääkseen nykyisyyttä on ymmärrettävä historiaa. Harva on Suomessa lisännyt tätä ymmärrystä yhtä paljon kuin tamperelainen historiantutkija, professori Pertti Haapala. Erityinen asema hänellä on vieläpä Tampereen historian tutkimuksessa.

Myös heitä ehdotettiin

Urheilu ja liikunta

1. Ilves ja Tappara, kiekkokaupunki tarvitsee kaksi seuraa.

2. Jere Haapalainen, kahdeksan Suomen mestaruutta 17-vuotiaiden sarjassa yleisurheilussa kesällä 2021.

3. KooVee.

4. Lentopalloseura Kangasala, naisten lentopalloseura.

5. Mäntän Urheilijat ja salibandyjaoston puheenjohtaja Reino Nieminen.

6. Oriveden Ponnistus Orpo, lentopalloseura.

7. Pirkan Kierros, soutua, hiihtoa ja pyöräilyä.

8. Tampereen Balettiopisto.

9. Tampereen Classic.

10. Tampereen Pyrintö.

11. Tampereen Rugby Club.

12. Tampereen Sisu.

13. Tanssikoulu Salsa House.

14. Tanssiseura Spiral.

15. Vehmaisten urheilijat ja Veli Nieminen seuratyöstä.

16. Vammalan Lentopallo VaLePa.

Kulttuuri

17. Anneli Kanto, tamperelainen kirjailija.

18. Anni Kytömäki, hämeenkyröläinen kirjailija, viime vuoden Finlandia-voittaja.

19. Blockfest, Suomen suurin rap-festivaali.

20. Eppu Normaali.

21. G Livelab Tampere ja sen toimitusjohtaja Annamaija Saarela.

22. Juha Elomäki, Niagaran teatterinhoitaja ja Pirkanmaan elokuvakeskuksen sydän ja sielu.

23. Juha Sihto, Aamulehden pilapiirtäjä ja toimittaja.

24. Kirsi Kunnas, rakastettu edesmennyt kirjailija ja runoilija.

25. Kls.-yhtye

26. Kulttuuriosuuskunta Pro Orivesi, Oriveden opiston Suomalainen nuija -kiinteistön pelastaja.

27. Kulttuuritalo Telakka.

28. Kulttuuritoimitus.fi

29. Lost in Music. Suomen suurin uuden musiikin tapahtuma.

30. Minna Vapaa-Suominen, tanssitaiteilija ja tanssinopettaja. Erityislasten ja nuorten taidetanssin harrastuksen kehittäjänä.

31. Partiolippukunta Tampereen Kotkien puhallinorkesteri.

32. Pirkanmaan musiikkiopisto.

33. Pirkanpojat.

34. Popeda.

35. Pyynikin kesäteatteri.

36. Seppo Jokinen, tamperelainen kirjailija, Komisario Koskinen -sarjan luoja.

37. Tampereen Kaarikoirat.

38. Tampereen kaupungin puistokonsertit.

39. Tampereen Komediateatteri.

40. Tampereen Konservatorio, jo 90 vuotta.

41. Tampereen seudun työväenopisto, Suomen vanhin.

42. Tampereen Teatteri.

43. Tampereen Teatterikesä.

44. Tampereen Työväen Teatteri.

45. Tammerfest.

46. Tampereen yliopiston Teatterityön tutkinto-ohjelma Näty. Tärkeä vastapaino Helsingille.

47. Tampere-talo.

48. Toivo "Topi" Honkonen, dj-keikkoja Tampereella jo 1970-luvulta alkaen.

49. Troll FX, tamperelainen elokuvien erikoistehosteita tekevä menestysfirma.

50. Tullikamarin Pakkahuone.

51. Tuliteatteri Flamma.

52. Urkin Piilopirtti, taidemuseo Pinsiössä.

53. Valokuvakeskus Nykyaika.

54. Valtteri-festivaali.

55. Viikinsaaren kesäteatteri.

Henkilö

56. Aleksander Barkov, Tapparan kasvatti ja osakas, NHL-kiekkoilija.

57. Anita Harjanne, kiitelty varhaiskasvatuksen lastenhoitaja jo 45 vuoden ajan.

58. Anne Sällylä, saanut ihmiset liikkeelle jumpillaan korona-aikaankin ulkona Hervannassa ja Pirkkalassa.

59. Anu Kartovaara, Pirkanmaan hoitokodin kiitelty johtaja.

60. Eila Roine, rakastettu tamperelainen näyttelijä.

61. Gekko Paavilainen, tamperelainen parturi-kampaaja, bloggaaja ja juontaja.

62. Heli Kurjanen, Lunette-kuukautiskupin kehittäjä.

63. Jari Ahola, Tampereen Työväen Teatterin suosikkinäyttelijä.

64. Johanna Rita, korkeakouluopiskelija, joka keräsi opiskelijoiden korona-ahdingon tunnot kirjaksi.

65. Kalervo Kummola, tamperelainen jääkiekkovaikuttaja ja Tampereen kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja.

66. Katariina Pylsy, Sastamalan vasta eläköitynyt maaseutujohtaja.

67. Kiira Korpi, taitoluistelija.

68. Maarit Tammisto, Mummon Kammarin perustaja.

69. Matti Kuusela, Aamulehden eläköitynyt toimittaja.

70. Matti Pitko, Aamulehden eläköitynyt toimittaja ja pakinoitsija.

71. Mikko Kuitunen, Vincitin perustaja ja toimitusjohtaja.

72. Raimo Arvola, Jukola-haasteen isä ja useiden hyväntekeväisyystapahtumien järjestäjä.

73. Saara Saarteinen, muun muassa Tampereen Keskustorin uuden Kesäkeitaan projektipäällikkö.

74. Veera Ritola, aktiivinen tapahtumien järjestäjä Hämeenkyrön Mahnalassa.

Hyvä työ

75. Acuta, Taysin päivystys.

76. Ahjolan kansanopisto.

77. Ahlmanin lehmät, hyvän mielen tuojat.

78. Anneli Kallio, väsymätön lastentarhanopettaja Ylöjärvellä.

79. Arvokas vanhuus ARVA ry.

80. Boondocks, Orivedellä sijaitseva koirahoitola ja löytöeläinpalvelu.

81. Etsivä nuorisotyö.

82. Finnhems Tampere, lääkärihelikopteripalvelu.

83. Helvi Hellsten, ohjannut ja organisoinut kehitysvammaisten keilailua 15 vuoden ajan Kaupin keilahallissa.

84. Hämeenkyrön vapaaehtoiset Rönsy ry.

85. Kauppojen kassat, korona-aikana epidemian keskiössä ovat jaksaneet palvella ystävällisesti.

86. Keikyän riippusillan talkooporukka.

87. Kissojen Katastrofiyhdistys.

88. Koukkuniemen hoitajat.

89. Kriisikeskus Osviitta.

90. Lehden jakajat.

91. Lähimmäisenrakkaus ry.

92. Mielen ry.

93. Minnamaria Tammisalo, Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan pastori ja lohtuhuivi-ilmiön äiti.

94. Mukanetti, ikäihmisille koulutusta tietokoneiden ja muiden laitteiden kanssa.

95. Nääsville ry, osallistui ikäihmisten auttamiseen pandemian alkaessa.

96. Pirkanmaan syöpäyhdistys.

97. Suomen paras huumekoira Äksy.

98. Suomen Punaisen Ristin Tampereen osaston vapaaehtoiset.

99. Tampereen Diabetesyhdistys ry.

100. Tampereen Joulutori.

101. Tampereen kaupungin avo- ja asumispalveluiden lähihoitajat.

102. Tampereen kaupungin vapaaehtoiset luotsit.

103. Tampereen Kesäsiirtolayhdistys ry, kesäleiritoimintaa vuodesta 1992.

104. Tampereen pelastuslaitos.

105. Tampereen seurakuntien ruokapankki.

106. TampereMissio, täyttää 140 vuotta. Työtä lapsiperheiden, nuorten, ikäihmisten ja kehitysvammaisten ihmisten hyväksi.

107. Taysin syöpälasten erikoisyksikkö.

108. Viadia Pirkanmaa ja Pekka Matilainen.

Yrittäjät

109. Dynasetin Anne, Atte ja Reijo Karppinen.

110. Frantsilan kehäkukan yrittäjäpariskunta Olli ja Tiina Ahonen.

111. Haapkari Vieheiden yrittäjä Lari Haapkari.

112. Kalaneuvoksen Veijo Hukkanen.

113. Kalevan kellon yrittäjä, kelloseppä Juhani Pietarila.

114. Kiillon Soljat.

115. Laukon kartanon Jouni Minkkinen.

116. Lillan Hotel & Kök, yrittäjä Paula Pohjola.

117. Pizzeria Napolin Yrittäjäpariskunta Birgitta ja Kalle Räsäsen

118. Pyynikin käsityöläispanimon perustaja ja olutmestari Tuomas Pere.

119. Suklaatilan Katja ja Tomi Järvenpää.

120. Taatanaitan Pitopassurien Tellervo Saarinen.

121. Vexven perustaja Jorma Nieminen.

122. Vilin pyörät -yrityksen nuori yrittäjä Vili Taipale

Talous ja tulevaisuus

123. Framery, toimistokalusteiden valmistaja.

124. Insta Group, teollisuusautomaation ja puolustusteknologian asiantuntijayritys.

125. Kalmar – Cargotec, lastinkäsittelyratkaisujen valmistaja.

126. Modulight, laserteknologiayhtiö.

127. Tampereen ratikka.

128. Revonte, sähköpyörävalmistaja.

129. Saarioinen, elintarvikealan yritys.

130. Sulapac ja Suvi Haimi, biohajoava pakkausmateriaali.

131. Tampereen kauppakamari.

Tiede ja teknologia

132. Arri Priimägi, kemian professori, joka johtaa Tampereen yliopistossa älykkäiden valoherkkien materiaalien huippututkimusryhmää.

133. Hyytiälän metsäasema Juupajoella. Ilmastonmuutos ja pienhiukkaset. Hyytiälän asema on maailman ensimmäinen lajissaan.

134. Maria Jylhä, Tampereen yliopiston gerontologian professori.

135. Mika Rämet ja Suomen rokotetutkimuskeskus.

136. Professori Matti Wilenius. Ratkaisevan suuri vaikutus siihen, että Tampereella on maailmanluokan hydrauliikkaosaamista ja sen varaan rakennettua teollisuutta.

137. Tampereen yliopiston emeritusprofessori Markku Mäki ja keliakiatutkijat.

138. Tampereen yliopiston fysiikan professorit Topi Rönkkö ja Miikka Dal Maso tutkimusryhmineen. Merkittävää ilmastoasioihin liittyvää aerosolitutkimusta sekä koronatutkimusta.

139. Taysin vastasyntyneiden teho-osasto.

140. Tampereen yliopiston signaalinkäsittelylaitos.