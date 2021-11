Avi määräsi kokoontumisrajoituksia sisätiloihin Pirkanmaalle – koronapassi on vaihtoehto rajoituksille

Kokoontumisrajoitus alkaa 24. marraskuuta ja jatkuu 19. joulukuuta asti.

Avi asetti Pirkanmaalle tiettyjä yli 100 hengen yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia. Vaihtoehtona rajoituksille toiminnanharjoittaja voi ottaa käyttöön koronapassin. Kuva on Gasellien keikalta Tullikamarin Pakkahuoneelta lokakuun lopulta.

Aamulehti

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelle ja Punkalaitumelle on määrätty kokoontumisrajoituksia sisätiloihin 24. marraskuuta alkaen, tiedottaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) maanantaina.

Aluehallintovirasto kieltää maanantaina tekemällään päätöksellä kaikki sellaiset sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 100 henkilöä ja joissa on käytössä katsomotiloja, joihin kaikille osallistujille ei ole määritelty istumapaikkoja tai on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista.

”Rajoituksella halutaan turvata terveydenhuollon kantokyky ja tartunnanjäljityksen onnistuminen. Toiminnanharjoittaja voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville koronarajoituksille, jolloin passi mahdollistaa sisäänpääsyn tilaisuuksiin ja tapahtumiin”, avi toteaa tiedotteessaan.

Määräys on voimassa 19. joulukuuta asti.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri siirtyi pandemian leviämisvaiheeseen kaksi viikkoa sitten.

Avin mukaan koronaviruksen ilmaantuvuus on Pirkanmaalla edelleen noususuuntainen. Avi sanoo tiedotteessaan, että tartuntamäärien perusteella suositukset ja esimerkiksi ravintolarajoitukset eivät ole riittäviä ja siksi kokoontumisrajoitukset on otettava käyttöön. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on puoltanut rajoituksia lausunnossaan, avi toteaa.

