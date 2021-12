Kalaherkut Nygren on yksi Aamulehden 140-juhlavuoden palkituista. Tampereen kauppahallissa jokainen päivä alkaa samalla tavalla. Kalaherkut Nygrenin tiski täyttyy ensin jäämurskasta ja sitten kaloista. Perheyrityksen toimitusjohtaja Verneri Nygren kutsuu aamurutiineja aamujumpaksi.

Kello 7.13 Valtteri ja Verneri Nygren tarttuvat valkoisiin styrox-laatikoihin. Seuraavien minuuttien aikana laatikko toisensa jälkeen tyhjenee jäästä kalatiskin pohjalle. Tampereen kauppahallin eteläpäädyssä sijaitseva Kalaherkut Nygrenin tiski nielee jäämurskaa yli 350 kiloa.

Kun jäät on levitetty, on kalojen vuoro. Tämä on vaihe, jossa tekijällä on väliä. Kalatiski on aina tekijänsä näköinen.

Tänään tiskiä valmistelee poikkeuksellisesti koko Nygrenin perhe, Valtterin ja Vernerin lisäksi sisko Vera Nygren ja vanhemmat Pirjo ja Petri Nygren. Koko perhe on paikalla, sillä Nygrenien perheyritys on yksi vAamulehden Valo-palkinnon voittajista.

Kalakuorma saapuu hyvissä ajoin ennen kello kahdeksaa. Toimituksen sisällöstä ei ole koskaan täyttä varmuutta, osittain siksi, että kalan saatavuus vaihtelee, osittain kielimuurin vuoksi.

Sama ruotsinkielinen kalantoimittaja on toimittanut kalaa Vaasasta niin kauan kuin Verneri Nygren muistaa. Valtteri Nygren kertoo, että sukunimestä huolimatta perheenjäsenistä ainoastaan Vera puhuu ruotsia. Tänään laatikoista nostetaan tiskiin ahvenia, siikaa ja silakoita.

Kalakauppiaat myyvät kauppahallissa parhaimmillaan yli sataa tuotetta. Uutta kalaa saapuu joka päivä. Tiistai on Verneri Nygrenin mukaan niin sanottu helppo päivä. Silloin kalakuormia saapuu vain yksi. Torstaisin Göteborgista saapuu neljä kuormaa. ”Kun kalatiskin täyttää ahvenfilee kerrallaan, siinä menee aikaa.”

Aamulehti seurasi Nygrenien perheyrityksen arkiaamua viime viikon tiistaina 23. marraskuuta. Kalatiskin rakentaminen alkaa kauppahallin kellarista, jossa sijaitsee muun muassa Nygrenien kalakaupan kylmiö. Valtteri (oik.) ja Verneri Nygren hakivat viime viikon tiistaina tiskiin tulevat jäät ja kalat kellarista.

Kauppahallin kellarista katutasoon pääsee vain yhdellä tavarahissillä. Aamuisin hissillä on muitakin käyttäjiä kuin Nygrenit, joten on tavallista, että hissin vapautumista on välillä odotettava. Niin oli myös tiistaiaamuna.

Jääkuorma saapuu. Kalatiskin kylmänä pitävät jäät haetaan joka aamu kellarista ja kuljetetaan hissillä kauppahallin katutasoon. Valtteri Nygren työnsi jääkuormaa kauppahallin käytävällä kohti Nygrenien kalatiskiä.

Nygrenien kalatiski kauppahallissa nielee 350–400 kiloa jäätä. Valtteri Nygren täytti tiskiä jäämurskalla. Iltavuoro pesee tiskin puhtaaksi aina päivän päätteeksi, jolloin aamuvuoro voi ryhtyä heti aamulla täyttämään sitä.

Kalatiskiin lähikaloja

Nygrenit myyvät viikossa 2 000–3 000 kiloa kalaa. Marraskuussa kalaa nousee niin vähän, että Nygrenit ottavat myytäväksi käytännössä kaiken, minkä paikallisilta kalastajiltaan saavat.

Kalakauppiaat ovat tunnettuja paikallisuudestaan. Ison osan vuodesta kalatiskissä on kalaa suoraan Näsijärven ja Pyhäjärven kalastajilta.

Nyt pakkanen on kuitenkin keskeyttänyt lähijärvien kalastajien työn. Jäätyneet rannat estävät vesille pääsyn veneellä, eivätkä jäät vielä kanna. Viime perjantaina viimeinen paikallinen kalastaja otti verkkonsa pois.

Maanalainen armeija

Aamurutiinit ovat vakiot. Verneri Nygren nimittää kalatiskin ja kauppahallin kellarikerroksessa sijaitsevien kylmiöiden välillä juoksemista aamujumpaksi. Jo ennen kuin kauppahallin ovet aukeavat asiakkaille kello yhdeksän, kerrosten väliä on kuljettava useita kertoja.

Valtteri Nygren myöntää, että perhe on huonoja aamuherääjiä täynnä. Joku Nygreneistä on silti aina paikalla aamutuimaan. Aamupalan he syövät vasta kauppahallissa, usein jotain kauppahallin leipomoista, ja omasta tiskistä kalaa päälle.

Mikä? Kalaherkut Nygren Kalakaupan kasvot asettuivat kuvaan valmiin kalatiskin taakse. Mikä: Vuonna 1986 perustettu tamperelainen perheyritys, joka valmistaa ja myy kalaa sekä kalatuotteita. Missä: Tampereen Kauppahallissa ja Pirkkalan Prismassa. Kauppahallissa myös äyriäis- ja samppanjabaari La Marée yhteistyössä 4 vuodenaikaa -ravintolan kanssa. Työllistäjä: Työllistää 18 ihmistä, joista 14 Tampereen Kauppahallissa ja 4 Pirkkalan Prisman toimipisteessä. Talous: Liikevaihto 2,5 miljoonaa ja tulos 128 000 euroa vuonna 2020.

Aamuihin kuuluvat kohtaamiset kauppahallin käytävillä. Työpäivänsä käynnistävät aikaisin muut kauppiaat. Petri Nygren sanoo, että ”moni ei tiedäkään, minkälainen maanalainen armeija kauppahallissa on”.

Tiistaiaamuna koko perhe osallistui kalatiskin valmisteluun. Sisarukset Valtteri (oik.), Verneri ja Vera Nygren ovat ottaneet viime vuosina vastuuta perheyrityksestä. Roolitus on sisarusten mukaan tapahtunut luontevasti.

Kauppahallin kellarikerroksessa tapahtuu aamuisin yhtä aikaa monia asioita. Jarmo Kajander valmisti päivän kalatuotteita tiistaiaamuna.

Tiistaiaamuna Nygrenit vastaanottivat myös uuden kalakuorman Vaasasta.

Sami Kaukolinna aloitti tiistaina ensimmäisten joukossa ennen kello kuutta työpäivänsä. Hän valmisteli ravintoloiden kalatilauksia kauppahallin kellarikerroksessa.

Uuden sukupolven vuoro

Kun Nygrenit ryhtyivät yrittäjiksi vuonna 1986, Pirjo oli 23-vuotias ja Petri pari vuotta vanhempi. Petri Nygren oli ehtinyt työskennellä isänsä kalakaupassa vuodesta 1981.

Lapsista vanhin, Valtteri Nygren, on kulkenut kauppahallissa vanhempien mukana polvenkorkuisesta. Nuoremmat sisarukset syntyivät kalakauppiasperheeseen.

Nyt on uuden sukupolven vuoro ottaa vastuu perheyrityksestä. Valtteri Nygren luonnehtii työnjakoa näin: Verneriä kiinnostavat numerot, joten hän on toimitusjohtaja. Vera on sydämellisin ja läsnä oleva, joten hän vastaa hr:stä. Valtteri itse on luova, joten tuotekehitys ja markkinointi kuuluvat hänelle.

Verneri Nygren sanoo, että sisarusten dynamiikka toimii. ”Totta kai välillä väännetään ja käännetään, mutta aika sulassa sovussa olemme. Me olemme tiimi.”

Sisarukset ovat kokeilleet muutakin ja vanhempien kannustamana opiskelleet. Valtteri Nygren on datanomi, Verneri Nygren sähköasentaja ja Vera Nygren sairaanhoitaja. Silti heistä jokainen on valinnut perheyrityksen. ”Tämä tuntuu omalta. Tähän on kasvettu”, Valtteri Nygren sanoo.

Jokapäiväistä tekemistä

Valo-palkituille kysymys siitä, mitä perheyritys tekee arjessa oikein menestyäkseen, on Nygreneistä niin vaikea, ettei kenelläkään ole yksiselitteistä vastusta. ”Ei sitä täällä arjessa ajatella. Tämä on jokapäiväistä tekemistä”, Valtteri Nygren sanoo.

Vera Nygren ajattelee, että vanhemmat ovat tehneet pohjatyön, jonka päälle on hyvä rakentaa.

Kun lapset olivat pieniä, Petri Nygren ei koskaan lomaillut. Lapset ovat kasvaneet ajatukseen kovasta työnteosta. ”Ensin tulevat kaikkien muiden juhlat ja sitten meidän omat”, Valtteri Nygren sanoo.

Petri Nygren sanoo lyhentäneensä jo työpäiviään. Hänen tapauksessaan tarkoittaa, että 15-tuntisten työpäivien aika on ohi.

Nygrenit valmistavat kaikki myymänsä kalat kauppahallissa. Valtteri Nygren suolasi kaloja aamutuimaan. Hän sanoo, että ei sitä aina tajua, että on töissä Kauppahallissa. ”Harva pääsee tällaisessa paikassa tekemään elämäntyötään.”

Nygrenien omat lapset ovat kaikki opiskelleet ja tehneet muutakin kuin työskennelleet perheyrityksessä. Pirjo Nygren (oik.) kertoo haaveilleensa nuorena sairaanhoitajan opinnoista. Tytär Vera Nygren opiskeli itsensä sairaanhoitajaksi, mutta totesi muutaman työvuoden jälkeen, että paikka on sittenkin perheyrityksessä.

Joonas Lahtinen on ollut Nygreneillä töissä yli vuosikymmenen. Välillä hän on kokeillut muuta, mutta palannut kuitenkin takaisin. Parasta työssä on Lahtisen mukaan yhteisö. Pirjo Nygren kertoo, että asiakkaat luulevat usein, että Lahtinen on hänen ja Petri Nygrenin oma poika. ”90 prosenttia asiakkaista luulee, että olen Valtteri”, Lahtinen vahvistaa.

Vanhemmilta peritty taso

Sisarukset sanovat perineensä vanhemmiltaan myös vaatimustason. Vera Nygren kertoo esimerkin isän kunnianhimosta palvella: Petri Nygren on vaikka perannut silakat tai juossut kauppahallin kellariin paistamaan kalat, jos asiakas on niin toivonut.

Peritty asenne näkyy Verneri Nygrenin mukaan siinäkin, että koskaan ei olla täysin tyytyväisiä. ”Että kun me saadaan vielä tuo ja tuo asia kuntoon. Aina on jotain uutta. Se vie eteenpäin.”

Seuraava haave on Verneri Nygrenin mukaan oma tuotantolaitos, jossa perheyritys voisi valmistaa kalatuotteita kaikkialle Pirkanmaalle. Kauppahallin kalatiskin jatkoksi taas sopisi pieni bistro.

VIime viikon tiistaina asiakkaita odotti kauppahallissa niin sanottu arkitiski. ”Emme tehneet juhlan kunniaksi hienompaa”, Valtteri Nygren (vas.) vakuuttaa. Verneri Nygren viimeisteli valmiin tiskin kokonaisella lohella.