Vuosien haave toteutumassa: Lempäälän valtuusto päättää keskiviikkona uimahallin rakentamisesta – Sukarin huimat visiot olivatkin vain aikaansa edellä

Lempäälän uimahallihankkeella on pitkä ja värikäs historia. Uimahalli oli vähällä toteutua jo vuonna 2008, jolloin Toivo Sukari suunnitteli Ideaparkin alle myös kylpylää ja hiihtoputkea. Nyt Sukarin visiot näyttävät toteutuvan yksi kerrallaan.

Havainnekuva Lempäälän uimahallin allastilasta, jossa on tavoitteena polskia jo parin vuoden kuluttua.

Lempäälän kunnanvaltuuston esityslistalla on keskiviikkona 24.11. päätös, joka toteutuessaan täyttää monen kuntalaisen vuosien toiveen. Valtuuston on määrä päättää uimahallin rakentamisesta kuntaan.

Jos valtuusto hyväksyy investointipäätöksen, kunta alkaa edistää hallin suunnitelmia ja piirustuksia välittömästi. Kunnanjohtaja Heidi Rämö on linjannut tavoitteeksi, että vuosien 2023–2024 vaihteessa hallissa ollaan jo polskimassa.

Lempäälän kunta ja Kiinteistö oy Ideapark ovat yhteistyössä valmistelleet uimahallia jo vuodesta 2018 lähtien. Uimahalli rakennetaan Ideaparkin alla olevaan maanalaiseen luolastoon. Kunnanhallitus näytti hankkeelle vihreää valoa jo 15. marraskuuta.

Hankkeen toteuttamista varten perustettiin tammikuussa 2020 Kiinteistö oy Lempäälän Uimahalli. Lempäälän kunta omistaa hankeyhtiöstä 55 prosenttia ja Kiinteistö oy Ideapark 45 prosenttia.

Enemmistöomistuksen johdosta uimahalliyhtiö on Lempäälän kunnan konserniyhtiö, jota kunta on pääomittanut neljällä miljoonalla eurolla. Uimahalli-investointia rahoitetaan lisäksi 13,8 miljoonan euron pankkilainalla. Yhtiön hallitus on saanut lainasta hyväksyttävän tarjouksen Kuntarahoitus oyj:ltä.

Uimahallihankkeelle haetaan myös liikuntapaikkarakentamisen investointiavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Päätös avustuksesta saadaan keväällä 2022.

Vuosien haave

Kuntalaiskyselyissä uimahalli on toistuvasti noussut lempääläläisten ykköstoiveeksi.

Haave oli lähellä toteutumistaan jo vuonna 2008. Kunnan uimahalliyhtiön piti jo tuolloin rakentaa Ideaparkin kallioluolaan uimahalli. Ideaparkin omistaja Toivo Sukari alkoi havitella uimahallin kylkeen kylpylää porealtaineen ja saunoineen. Kokonaisuuteen kuului myös maan päälle rakennettava 25-kerroksinen hotelli. Maan alle oli tarkoitus tehdä yksityinen hiihtoputki, jonka jäähdyttämisestä vapautuvalla energialla olisi lämmitetty kylpylän vesiä.

Hankkeiden rahoitus jäi kuitenkin haaveeksi, kun nousukausi katkesi pankkikriisiin ja talous luisui alamäkeen. Suunnitelmat ja valmiit sopimuspaperit haudattiin pöytälaatikkoon.

Sukarin visiot todeksi

Nyt Sukarin visiot on kaivettu uudelleen esille. Ideaparkilla on olemassa suunnitelmat kaikkiaan kymmenien miljoonien eurojen investoinneille, joilla halutaan kehittää aluetta matkailu- ja tapahtumakohteena.

Lempäälän kunnan kanssa yhteistyössä rakennettavan uimahallin toteutuminen on nyt valtuuston sinettiä vaille varmaa. Ideaparkilla on jo rakennuslupa 25-kerroksiselle hotellille ja myös hiihtopuisto on taas vahvasti kuvassa mukana.

Ideaparkin alle louhittu kallioluolasto valmistui jo vuonna 2009. Maan alla on tilaa kaikkiaan noin 11 000 neliömetriä, josta pienen siivun vie väestönsuoja. Vuosia vajaakäytöllä olleen luolaston louhiminen maksoi aikoinaan lähes 22 miljoonaa euroa.

Toivo Sukari on kuvannut sitä uransa pahimmaksi virheinvestoinniksi, mutta nyt näyttää siltä, että hän olikin vain aikaansa edellä.

Ideaparkin toimitusjohtaja Visa Vainiola esitteli luolastoissa hiihtopuistoa varten suunniteltua tilaa Aamulehdelle joulukuussa 2020. Maan alle on tarkoitus rakentaa 1,2 kilometriä latua.