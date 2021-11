Nokialle suunnitellaan uutta, SM-tason mitat täyttävää palloiluhallia

Palloiluhalli tulisi rakenteilla olevan Nokian lukion ja ammattioppilaitoksen yhteisen kampusalueen viereen Kankaantaankadulle.

Nokian nykyinen palloiluhalli on teknisen käyttöikänsä päässä, ja se on päätetty purkaa.

Aamulehti

Nokialle suunnitellaan uutta palloiluhallia, joka vastaa niin huippu-urheilun, junioriharrastamisen kuin koulujen opetuksenkin tarpeisiin. Hallissa voitaisiin myös järjestää erilaisia isoja yleisötapahtumia, kuten konsertteja ja messuja.

Hankkeen alustava kokonaiskustannusarvio on 13–15 miljoonaa euroa. Sivistyslautakunta käsittelee esitystä 24. marraskuuta. Investoinnista ja rakennushankkeen käynnistämisestä päättää Nokian kaupunginvaltuusto 13. joulukuuta.

Monipuolista käyttöä

Nokialla toimii useita pääsarjatasolla pelaavia joukkueita, kuten miesten koripallossa BC Nokia, miesten salibandyssä Krp ja naisten futsalissa FC Nokia. Nokialla ei kuitenkaan tällä hetkellä ole sarjamääritysten mukaisia peliolosuhteita.

Uusi kilpailuhalli mahdollistaisi kansallisen tason sekä osittain myös kansainvälisten ottelu- ja urheilutapahtumien järjestämisen Nokialla. Esimerkiksi Krp voisi siirtää SM-sarjan ottelunsa Tampereelta Nokialle.

Palloiluhalli palvelisi myös junioreiden harjoitus- ja turnauskäyttöä sekä eri-ikäisten nokialaisten harrastustoimintaa.

Koulujen viereen

Palloiluhallia suunnitellaan rakenteilla olevan Nokian lukion ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun oppilaitoksen yhteisen kampusalueen viereen Kankaantaankadulle. Maan omistaa Tredu-kiinteistöt oy. Maankäyttösopimus tehdään joko esisopimuksena ennen kaupunginvaltuuston päätöstä tai kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen sitovana sopimuksena.

Kampusalueen nyt rakenteilla olevaan lukioon ja ammattioppilaitokseen ei tule omia liikuntatiloja. Palloiluhallin rakentamispäätöksellä on vaikutusta myös alueen muihin tuleviin hankkeisiin, kuten yhtenäiskoulun suunnitteluun ja tilaratkaisuihin.

Kaupunki hakee palloiluhalliin valtion liikuntapaikkarakentamisen investointiavustusta, joka on enintään 750 000 euroa. Rakentaminen voi käynnistyä keväällä 2022, kun tieto avustuspäätöksistä on saatu. Arvioitu rakentamisaika on 12 kuukautta. Palloiluhallin nimi päätetään myöhemmin.

