Lempäälän kirjaston nuorisotila suljettiin ilkivallan takia – paikalle soitettiin jopa poliisit: ”Sekään ei auttanut”

Nuorisotilassa on muun muassa ruuvailtu kalusteita irti toisistaan, metelöity ja roskattu. Eri paikoissa tapahtunut ilkivalta on maksanut Lempäälän kunnalle vuoden ajalta jo noin 40 000 euroa.

Kirkonrotta eli nuorten kirjallisuuden huone on toistaiseksi suljettu nuorten ilkivallan takia. Tältä nuorisotila näytti 2. tammikuuta juuri ennen uuden kirjaston virallisia avajaisia.

Lempäälän kirjaston nuorisotila Kirkonrotta jouduttiin perjantaina sulkemaan toistaiseksi ilkivallan ja häiriökäyttäytymisen vuoksi. Nuorisotilassa on muun muassa ruuvailtu kalusteita irti toisistaan, metelöity ja roskattu, kertoo Lempäälän kunnan kirjasto- ja kumppanuuspalvelujen kehittämispäällikkö Jenni Joru.

Sulkemistilanne liittyy kuitenkin torstaihin, kun tilanne nuorisotilassa äityi erityisen pahaksi. Paikalle jouduttiin kutsumaan jopa poliisit. Jorun mukaan tiloista jouduttiin poistamaan kolme nuorta ruman kielenkäytön takia. ”He eivät suostuneet lähtemään. Aikansa heidän kanssa neuvoteltiin ja saatiin lopulta pihalle. Vartija kävi jututtamassa, mutta kun vartija poistui, he tulivat takaisin ja sama meno jatkui.”

Lopulta virkavalta pyydettiin paikalle, jotta ”asia menisi perille”.

”Kaksi poliisia kävi jututtamassa nuoria, mutta sekään ei auttanut. Henkilöt, joita pyydettiin poistumaan kirjastosta, tulivat eri reittejä takaisin.”

Mikä? Lempäälä-talo Vuonna 2021 käyttöön vihitty rakennus, jossa on muun muassa kirjasto, kunnallisia ja muita palveluita. Sen yhteydessä on kunnan ensimmäinen pysäköintihalli: 300 pysäköintipaikan Lempon Parkki. Pinta-ala 20 000 neliömetriä kolmessa kerroksessa. Talon hinta oli 33,3 miljoonaa euroa.

Ei valvontaa

Lempäälän uusi pääkirjasto on iso, ja siellä toimitaan kolmessa eri kerroksessa. Iltavuoroissa on Jorun mukaan 2–3 työntekijää. Normaalitilanteissa pärjätään Jorun mukaan hyvin. Kirjastossa käy kuitenkin suuri määrä lapsia ja nuoria. ”Kahden ihmisen on mahdotonta valvoa, kenellä menee yli ja ketkä osaavat käyttäytyä.”

Valtaosa nuorista osaa Jorun mukaan käyttäytyä hyvin. ”Osan kanssa keskusteluyhteys on ollut tosi hyvä. On juteltu ja on ollut hyviä vuoropuheluja.”

Nuorisotilassa on ainoastaan maanantai-iltaisin nuoriso-ohjaaja. Paikalla kävi aluksi noin vajaat kymmenen nuorta, jotka osallistuivat ohjattuun nuorisotoimintaan. Viime viikkoina nuorten lukumäärä on kasvanut, ja paikalla on ollut jopa 30 nuorta kerralla. Jorun mukaan se on laittanut henkilökunnan koville. ”Henkilökunnan tehtävä ei ole valvoa asiakkaita.”

Jorun mukaan vielä ei ole päätetty, kuinka pitkään nuorisotila Kirkonrotta pidetään suljettuna. ”Päätämme yhdessä Kirkonrotan käytöstä ja toimintastrategiasta tulevalla viikolla.”

Rikosilmoituksia on tehty

Lempäälän kunnassa on tehty rikosilmoituksia ilkivallasta pitkin vuotta. ”Pysäköintitalo Lempon Parkissa on otettu jauhesammuttimia ja sotkettu autoja.” Ilkivaltaa on tapahtunut myös esimerkiksi puistoissa.

Ilkivallan kokonaiskustannusten arvellaan olevan tältä vuodelta toistaiseksi 40 000 euroa. ”Moniammatillista työtä asian ratkomiseksi on käynnissä. Ankkuri-toimintaa käynnistellään ja vanhempainyhdistyksiä osallistetaan”, sanoo Joru.