Pirkanmaan journalistit pääsivät vihdoin viettämään 100-vuotisjuhlaansa – ”Sananvapaus on yksi tärkeimmistä ihmisoikeuksista”

Pirkanmaan journalistien yhdistys PJY pääsi viimein viettämään 100-vuotisjuhliaan. Koronan kolmesti lykkäämä juhla alkoi perjantaina Tampereen raatihuoneella kaupungin vastaanotolla.

PJY on Journalistiliiton jäsenyhdistys. Pirkanmaalaisten toimittajien yhdistys aloitti tammikuussa 1921, joten ensimmäisen kerran PJY sovitteli juhlaa tammikuulle 2021.

Raatihuoneen juhlan avasi Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.). Puheen piti myös PJY:n puheenjohtaja, Aamulehden toimittaja Sari Sainio.

Yhdistys oli yllyttänyt juhlijoitaan pukeutumaan eri vuosikymmenten juhla-asuihin 1920-luvulta alkaen.

Pirkanmaan journalistiyhdistyksen puheenjohtaja Sari Sainio totesi, että demokratia ja journalismi tarvitsevat toinen toisiaan.

PJY:n juhlat jatkuivat Vapriikin museokahvila Valssissa. Valssin illallisruokalistassa oli vaikutteita 1920-luvulta. Sadan vuoden takaista kieltolakia muistaen juhlaväki nautti yhden juoman teekupista viranomaisia hämätäkseen.

Ensimmäisenä toimintavuonna Tampereen Sanomalehtimiesyhdistykseen liittyi 18 jäsentä. Nykyisin jäseniä on noin 660.

Kysyimme kolmelta juhlijalta, mikä heitä on ilahduttanut viimeksi pirkanmaalaisessa journalismissa ja millaisia uhkia journalismilla nyt on.

Anne Orioni on Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden Tampereen puheenjohtaja.

Anne Orioni iloitsi nuoresta journalistipolvesta, joka on kasvamassa uusiin medioihin.

”He ovat tosi taitavasti nyt korona-aikana pystyneet levittämään tietoa maailmantilanteesta ja lähialueemme politiikasta ja taloudesta. Emme ole eläneet pimennossa.”

Uhkana journalismille Orioni pitää sananvapauden heikkenemistä etenkin Valko-Venäjällä. ”Sananvapaus on yksi tärkeimmistä ihmisoikeuksista, jotta pysymme ihmisinä ja vapaina."

Leila Alivuotila on keliakialiiton viestintäpäällikkö. Alivuotila on valmistunut Tampereen yliopistosta ja työskennellyt Aamulehdessä ja Ylellä. Hän odotti tapaavansa illan aikana tuttuja.

Journalistit ovat Leila Alivuotilan mielestä toisiaan kohtaan ihanan avuliaita.

”Viestinnän puolelta ajattelen, että jokainen journalisti tuntee sen oman työnsä kiireen. Soitan usein paikalliseen maakuntalehteen ja kysyn vinkkejä freelancereista eri puolilta Suomea.”

Alivuotila toivoo, että toimittajilla olisi tulevaisuudessa resursseja tehdä laadukasta journalismia.

Arttu Timonen opiskelee viidettä vuotta kuvajournalismia Tampereen yliopistossa ja on mukana ainejärjestö Vostokin hallituksessa.

Kuvajournalismin opiskelija Arttu Timonen on viime aikoina osallistunut entistä enemmän Pirkanmaan journalistien tapahtumiin.

”Olen yrittänyt tuoda PJY:n toimintaa lähemmäs meitä opiskelijoita. Meininki yhdistyksessä on aivan loistava. Opiskelijat otetaan mukaan kaikkialle ja se on kivaa.”

Timonen kertoi, että opiskelijan näkökulmasta pahin uhkakuva on nyt, että moni saattaa menettää työkykynsä jo opintojen aikana.

”Viimeiset kaksi vuotta on ollut aika rankkaa aikaa meille opiskelijoille. Suurin uhkakuva on, että kun me valmistumme ja pitäisi siirtyä työelämään, kukaan ei enää jaksa.”