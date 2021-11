Kaivuri katkaisi maakaasuputken Valkeakoskella – tilanne nyt ohi ilman henkilövahinkoja

Vuotokohdan lähellä on asutusta, mutta koska tuulensuunta oli otollinen kohti Paperituotetta, asukkaille ei ollut vaaraa.

Pelastuslaitos sai kello 13.09 hälytyksen vaarallisen aineen onnettomuuteen Radanvarsitielle Valkeakoskelle. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että Radanvarsitiellä on mennyt poikki maakaasuputki. Välittömän vaaran alue on Lempääläntien ja Radanvarsitien risteyskohdasta koilliseen, noin 300 metriä kohti Paperituotteen aluetta.

Kello 14.05 perjantaina pelastuslaitokselta kerrotaan, että tilanne on hallinnassa. Kaasuventtiili on saatu suljettua, putki on vuotamassa tyhjäksi ja kaasuvuoto on lakkaamassa.

Vuotokohdan lähellä on asutusta, mutta koska tuulensuunta on otollinen kohti Paperituotetta, asukkaille ei ole vaaraa.

Pelastuslaitos eristi alueen, ja jo vuodon ilmettyä pelastuslaitokselta kerrottiin, että ”isompaa hätää ei ole, sillä kaasu tuntuu haihtuvan hyvin ilmaan ja tuuli on pientä”.

Hälytykseen lähti 8 pelastuslaitoksen yksikköä.

Alueella kulkee Gasumin ja Valkeakosken energian kaasuputki.

Valkeakosken Energialta kerrotaan, että nyt kun vuoto on loppunut, korjaustyöt alkavat pikaisesti. Alueella on tehty kaivuutöitä liittyen Ulvajanniemen kaukolämpöverkkoon, ja Energialta pidetään todennäköisenä, että vaurio on sattunut näiden kaivuiden yhteydessä.

Pirkanmaan pelastuslaitos tiedotti kello 14.25, että pelastustoiminta oli lopetettu. Kaivuri oli kaivutöiden yhteydessä katkaissut noin 100 millimetrin maakaasuputken. Tapahtuneesta ei aiheutunut pelastuslaitoksen mukaan henkilö- eikä materiaalivahinkoja.