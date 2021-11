Tampereen ratikan linjalle 1 kaavaillaan jatkoa Pirkkalaan ja Linnainmaalle – Katso, miten suunnitelmat nyt tarkentuvat ja kuinka paljon suunnittelu maksaa

Kysyimme Tampereen kaupungin raitiotien kehitysohjelman projektijohtaja Ville-Mikael Tuomiselta, mitä Pirkkalan ja Linnainmaan raitioteiden hankesuunnittelu maksaa ja mitä muutoksia suunnittelun tässä vaiheessa voi tulla jo päätettyihin linjauksiin.

Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta kertoivat torstaina, että Tampereen raitiotien jatkamisen hankesuunnittelu alkaa. Raitioteitä Pirkkalaan ja Tampereen Linnainmaalle aletaan nyt suunnitella yleisiä ratavarauksia tarkemmalla tasolla.

Hankesuunnitelmassa arvioidaan raitiotien vaikutuksia, toteuttamisedellytyksiä ja kannattavuutta välillä Pirkkala–Linnainmaa. Arviota varten raitiotien ratavarauksia tarkennetaan alustavien katusuunnitelmien tasolle. Hankesuunnitelmaa tekevät Tampereen kaupunki, Pirkkalan kunta ja Tampereen Raitiotie oy.

Kysyimme Tampereen kaupungin raitiotien kehitysohjelman projektijohtaja Ville-Mikael Tuomiselta, mitä hankesuunnittelu maksaa ja mitä muutoksia suunnittelun tässä vaiheessa voi tulla jo päätettyihin linjauksiin.

Mikä? Näin raitiotie kulkisi Pirkkalasta Linnainmaalle Raitiotien on tarkoitus kulkea Pirkkalan Suupan päätepysäkiltä Naistenmatkantien keskellä Partolan läpi Härmälään. Härmälästä rata jatkaa Nuolialantietä Rantaperkiöön ja Hatanpään valtatien keskellä kohti Sorin aukion pysäkkiä. Itäpäässä suunniteltava rata jatkuu Taysilta Tenniskatua Ruotulaan, ylittää Teiskontien Alasjärven kohdalla ja jatkaa Heikkilänkadun keskellä Linnainmaan päätepysäkille Koilliskeskukseen.

Hankesuunnittelun hinta

Raitiotien hankesuunnitelman kustannukset jaetaan tilaajakuntien kesken niin, että Tampereen osuus on 63 prosenttia ja Pirkkalan 37 prosenttia. Suunnittelua tekee Ramboll Finland oy:n ja WSP Finland oy:n muodostama ryhmittymä.

Hankesuunnitelman tavoitehinta on Tuomisen mukaan 1,37 miljoonaa euroa. Hankesuunnitelman sopimuksessa on kattohinta, jota enemmän tilaajia ei voida laskuttaa. Kattohinta on 1,507 miljoonaa euroa.

Tampereen ja Pirkkalan maksettavaksi tulee lisäksi suunnitteluun liittyviä maastotutkimuksia ja liikennemalliajoja yhteensä arviolta enintään 100 000 euron edestä. ”Samaan aikaan tapahtuu paljon muuta kaupunkikehitystä, kuten yleiskaavojen ja asemakaavojen valmistelua sekä kunnallistekniikan ja liikenneverkon suunnittelua. Ne linkittyvät raitiotien suunnitteluun, mutta eivät ole mukana näissä summissa”, Tuominen sanoo.

Näin suunnitelmat tarkentuvat

Pirkkalan ja Tampereen Linnainmaan välisen raitiotien linjauksista on jo päätetty vuosi sitten, kun Tampereen ja Pirkkalan valtuustot hyväksyivät raitiotien ratavarausten sijainnit raitiotien seudullisen yleissuunnitelman perusteella. Valtuustot päättivät, millä kaduilla ja missä kohtaa katuja raitiolinjan varaus pidetään.

Kuinka paljon linjaukset voivat muuttua hankesuunnitelmavaiheessa?

”Katusuunnitelmaluonnostasolla tarkentuu, millä katuosuuksilla raitiovaunut kulkevat omilla kaistoillaan, minkälaisia katuliittymät tarkalleen ratkaisuiltaan ovat ja paljonko tulee raitioradan kanssa jalankulun ja pyöräilyn risteämiskohtia. Näillä kaikilla on vaikutuksia raitiovaunujen matkanopeuteen ja sitä kautta koko järjestelmän kannattavuuteen ja houkuttelevuuteen sekä lopulta matkojen sujuvuuteen.”

Tuomisen mukaan matkanopeus vaikuttaa myös vaunumäärään. Jos matka-aika on tietyn verran hitaampi, niin tarvitaan vastaavasti lisää vaunuja, jotta tavoiteltua vuorotarjontaa voidaan liikennöidä.

”Tämän takia hankesuunnitelmassa myös katukohtaisia suunnitelmia tarkennetaan, jotta saadaan investointikustannukset, operoinnin kustannukset ja vaikutukset arvioitua yhä tarkemmin päätöksentekoa varten.”

Uusi kilpailutus edessä

Hankesuunnitelma valmistuu keväällä 2023. Tampereen ja Pirkkalan valtuustot voivat tämän jälkeen päättää raitiotielinjan toteutussuunnittelusta. Rakentamaan päästäisiin aikaisintaan vuosina 2025–2028.

Pirkkalan ja Linnainmaan suuntien rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2025 ja Pyynikintori–Santalahti-osuuden on tarkoitus valmistua vuonna 2023. Jos Näsijärven saaritäyttö ei toteudu radan jatkamiseksi Santalahdesta Lentävänniemeen, mitä rakentamisesta vastaava Raitiotieallianssi tekee kahden vuoden ajan?

”Raitiotieallianssi on kilpailutettu osille 1 (Pyynikintori–Tays–Hervanta) ja 2 (Pyynikintori–Santalahti–Lentävänniemi) eli urakkaan kuuluu vielä rakentaminen Lentävänniemeen asti. Pirkkala–Linnainmaa osuus ei kuulu Raitiotieallianssin urakkaan.”

Tämä tarkoittaa Tuomisen mukaan, että toteutussuunnittelijat ja rakentajat pitää kilpailuttaa uudelleen Pirkkala-Linnainmaa ratahaaralle. Asia tulee Tuomisen mukaan ajankohtaiseksi, jos valtuustot näyttävät toteutussuunnittelun aloittamiselle vihreää valoa keväällä 2023.