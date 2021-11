Kangasala saa uuden yli 700 000 euroa maksaneen lähiliikunta­paikan – tällainen se on

Kangasalla, Vatialan koulun viereen rakennettu lähiliikuntapaikka avautuu käyttäjille lauantaina 20. marraskuuta.

Kangasalan kaupungin teknisten palveluiden suunnittelija Milla Santalehto kertoo, että vielä perjantaina alueella tehtiin viimeistelytöitä, mutta lauantaista alkaen alue on paitsi arkipäivisin koulun käytössä, myös muiden kaupunkilaisten käytettävissä iltaisin ja viikonloppuisin.

Lähiliikuntapaikka kattaa ison tekonurmialueen, jossa voi pelata esimerkiksi jalkapalloa ja pesäpalloa. Lisäksi alueella on ulkokuntoilupiste, kiipeilytelinealue ja pienempi pelikenttä, jossa on myös koripallotelineet.

Lähiliikuntapuiston ulkokuntoilupiste sijaitsee keltaisella alustalla.

Tekonurmialue on päivisin varattu Vatialan koulun liikuntatuntien käyttöön, mutta iltaisin sitä voivat käyttää myös esimerkiksi urheiluseurat.

Alueelle tulee myös juoksusuora, mutta sen pinnoitus valmistuu vasta ensi keväänä, jolloin tehdään myös merkkaukset asvalttipintaan.

Santalehto kertoo, että Vatialan koulu on ollut vahvasti mukana mittavassa hankkeessa. Rakentamiseen kysyttiin lisäksi ideoita ja näkemyksiä myös muilta kaupunkilaisilta kuntalaiskyselyn kautta.

Lähiliikuntapaikan kokonaiskustannus on 715 000 euroa. Kaupunki on saanut liikuntapaikan rakentamiseen valtion avustusta noin 154 000 euroa. Lähiliikuntapaikan rakentamisesta on vastannut Terrawise oy.

Lähiliikuntapaikalla sijaitsee myös pienempi pelialue, joka on tarkoitettu Vatialan koulun oppilaille esimerkiksi välitunnilla pelaamiseen.