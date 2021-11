Hallituksen esittämä seitsemän päivän hoitotakuun aikataulu on Pirkanmaalle tiukka – ”Hoitoon pääsyssä voi nyt ylittyä 50 vuorokautta”

Jos hallituksen lakiesitys hoitotakuun kiristämisestä tulee voimaan suunnitellussa aikataulussa, ajoittuu se samaan aikaan, kun sote-palveluiden järjestäminen siirtyy hyvinvointialueille.

Hallitus esittää, että hoitotakuuta kiristetään niin, että kiireettömään perustason hoitoon pääsisi seitsemässä vuorokaudessa. Nyt hoitoon pääsy luvataan kolmessa kuukaudessa.

Lain on määrä edetä eduskuntaan kevättalvella ja tulla voimaan huhtikuussa 2023.

Jos lakiesitys etenee suunnitelman mukaan, voimaantulo olisi suurin piirtein samaan aikaan, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kokonaan kunnilta hyvinvointialueille.

Mikä? 7 päivän hoitotakuu Hallitus esittää, että kiireettömään perustason hoitoon pääsy taattaisiin tulevaisuudessa 7 vuorokaudessa hoidontarpeen arvioinnista. Hoitotakuu koskisi sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia. Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsy nopeutuisi 6 kuukaudesta 3 kuukauteen. Lakiesitys on lähtenyt lausuntokierrokselle. Lain on määrä edetä eduskuntaan kevättalvella ja tulla voimaan huhtikuussa 2023.

Kysyimme Pirkanmaan hyvinvointialueen muutosjohtajalta Jaakko Herralalta, kuinka realistista on, että seitsemän päivän hoitotakuu onnistuu halutulla aikataululla Pirkanmaalla.

”Seitsemän päivän hoitotakuun toteutuminen on tärkeä ja tarpeellinen asia. Meillä on kuitenkin hyvin tiukka aikataulu pelkästään hyvinvointialueen pystyyn saamisessa. Aikaa on käytännössä yksi vuosi”, Herrala toteaa.

Hän toivookin, ettei hoitotakuun toteutumisen ajankohdaksi suunniteltaisi vielä kevättä 2023.

Pirkanmaan hyvinvointialueen sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala kertoo, että hyvinvointialueen valmistelun aikataulu alkaa olla tiukka. Herrala kuvattiin lokakuussa 2020.

”Toivon siihen pidempää siirtymäaikaa. Nyt pyrimme samaan aikaan varmistamaan hoitajamitoituksen toteutumisen, samoin lastensuojelumitoituksen. Ne pitäisi saada maaliin ensin. Realistista olisi ajatella, että vasta sen jälkeen voidaan vaiheittain toteuttaa seitsemän päivän hoitotakuu.”

Herrala viittaa aikaisemmin toteutettuun erikoissairaanhoidon kiireettömän hoidon hoitotakuuseen mainiten, että kuuden kuukauden hoitoon pääsyn tavoite saavutettiin silloinkin vaiheittain useiden vuosien aikana.

Tällä hetkellä perustason kiireetön hoitoon pääsy toteutuu kunnissa hyvin eri tavalla.

”Osassa terveyskeskuksista pääsee jo nyt hoitoon alle viikossa. Toisaalla siihen voi mennä yli 50 vuorokautta. Hyvinvointialue pystyy ehkä vuodesta 2023 lähtien tasaamaan eroja niin, että hoitoon pääsee kaikkialla esimerkiksi keskimäärin alle 20 vuorokaudessa. 7 vuorokauden tavoitteeseen pääseminen heti voi olla aika haastavaa.”

Mahdollinen ratkaisu voisi Herralan mukaan olla, että tarvittavia palveluita voidaan ostaa ulkoa tai hankkia palveluseteleillä, jos niiden järjestämiseen ei itse pystytä. ”Siten voitaisiin onnistua, jos siihen osoitetaan rahaa.”

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle vuoden 2023 alusta.

”Konkreettisia työpäiviä on enää vähän yli 200. Mitä enemmän valmistelussa mennään yksityiskohtiin, sitä enemmän näyttää olevan tehtävää”, Herrala kertoo.

Tällä hetkellä valmistellaan muun muassa sote-palveluiden järjestämistä, henkilöstön siirtoa hyvinvointialueille sekä sähköisten järjestelmien yhtenäistämistä.