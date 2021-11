RS-virustartuntojen määrä on lähtenyt selvään kasvuun Pirkanmaalla – sairaala­hoidossa ollut aiempaa enemmän taaperoikäisiä

Paras keino ehkäistä tautia on huolehtia hyvästä käsihygieniasta.

RS-virustartuntojen määrä on lähtenyt viime viikkoina selvään kasvuun.

RS-virus (RSV) on hengitystieinfektioita aiheuttava virus. Isommilla lapsilla ja aikuisilla tartunta ilmenee yleensä tavallisena flunssana, mutta vauvoilla se voi johtaa keuhkojen pienten ilmatiehyiden tulehdukseen eli bronkioliittiin, joka vaatii usein sairaalahoitoa.

RSV esiintyy Suomessa vuosittaisina epidemioina siten, että joka toinen talvi epidemia on voimakkaampi. Suurin osa lapsista saa RSV-tartunnan ennen kahden vuoden ikää.

Odotettavissa voimakas epidemia

Infektion voi saada useita kertoja. Tauti tuo kuitenkin osittaisen vastustuskyvyn, jonka myötä myöhemmät infektiot ovat lievempioireisia.

Koronapandemiaan liittyvät rajoitustoimet ja hygienian tehostaminen johtivat siihen, että talvella 2020 RSV-epidemia oli selvästi normaalia lievempi eivätkä pienet lapset välttämättä kohdanneet virusta. Suurimmalla osalla pikkulapsista ei siis myöskään ole vastustuskykyä tautia kohtaan.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa RSV-tartuntojen määrän on havaittu lähteneen viime viikkoina selvään kasvuun. Sairaalahoidossa on ollut aiempiin epidemioihin nähden enemmän myös yli vuoden ikäisiä.

RSV leviää pisaratartuntana ja käsien välityksellä. Taudin ehkäisyssä on tärkeää huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Tartuntariskin minimoimiseksi pienten vauvojen kanssa on hyvä välttää julkisia paikkoja, joissa on paljon ihmisiä.