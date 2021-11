Vakava sisäilmaongelma: Tredu muuttaa ensi syksyyn mennessä Orivedellä – Myös Virroilla etsitään uusia tiloja

Tampereen seudun ammattiopiston Tredun pienimmät toimipisteet ovat isojen korjausten tarpeessa. Remonttien ei katsota olevan taloudellisesti kannattavia, joten Oriveden ja Virtain opetukselle etsitään uusia tiloja.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on pääosin luopumassa Virtain ja Oriveden toimipisteiden tiloista. Molemmat toimipisteet ovat selvitysten mukaan mittavien remonttien tarpeessa.

Pienimmille toimipisteille tarvittaisiin laskelmien mukaan yli kahdeksan miljoonan euron investoinnit, jos toimintaa jatkettaisiin. Kalliiden korjausten ei katsota olevan taloudellisesti kannattavia.

Oriveden tiloissa on mittavia sisäilmaongelmia, ja koulutukselle etsitään tiloja jo ensi syksylle. Virroilla toiminta jatkuu pidempään. Tarkoituksena on luopua nykyisistä tiloista viimeistään vuonna 2025 ja löytää siihen mennessä korvaava ratkaisu.

Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi keskiviikon kokouksessaan ammatillisen koulutuksen uuden palveluverkko-ohjelman jatkosuunnittelun pohjaksi. Muutaman vuoden välein tarkistettavassa ohjelmassa tarkastellaan Tredun tilankäyttöä ja rakennusten muutostarpeita.

Tredu on etsinyt säästöjä toimipisteiden toiminnasta jo pitkään. Kuntien ja Tredun edustajista koottu työryhmä etsi vaihtoehtoja toimipisteistä luopumiselle jo vuonna 2019.

Orivedellä uusiin tiloihin syksyllä

Orivedellä autoalaa opiskellaan eri rakennuksessa, jossa opetus jatkuu. Muualta muutetaan pois 1.8.2022 mennessä.

”Väistötiloja tarvitaan lähinnä lähihoitaja- ja merkonomiopiskelijoille, ja tiloja selvitetään parhaillaan”, ammatillisen koulutuksen johtaja Outi Kallioinen sanoo.

Kallioisen mukaan toimipisteessä voidaan jatkaa kevätlukukauden loppuun asti akuuttien ja kiireellisesti tehtyjen korjausten ansiosta.

Orivedellä on noin 100 Tredun opiskelijaa, joista osa on jatkuvasti työssäoppimisjaksoilla. Tarvetta on Kallioisen mukaan teoriaopetustiloille, toimistoille ja opiskelijanohjaajan vastaanoton tyyppisille tiloille.

”Kovasti toivottaisiin, että väistötilat saataisiin lukiokoulutuksen yhteyteen. Siinä olisi paljon synergiaa saatavissa. Mutta mitään ei ole sovittu eikä keskusteluja ole vielä käyty. Odotettiin lautakunnan kokouksen päätöksiä, ja nyt asiaa lähdetään kiireesti selvittämään.”

Tarkoituksena ei ole palata nykyiseen kiinteistöön, vaikka päätöksessä puhutaan väistötilojen etsimisestä. Kallioisen mukaan tässä vaiheessa ei pystytä sanomaan, jäätäisiinkö väistötiloihin pysyvästi.

Virroilla muutto viimeistään 2025

Myös Virroilla autoalan koulutus jatkaa Kallioisen mukaan nykyisellä paikallaan. Muista tiloista luopumisesta aloitetaan neuvottelut, ja tavoitteena on luopua toimipisteestä viimeistään vuonna 2025.

Virtain Tredulla voi opiskella autoalaa, kasvatus- ja ohjausalaa, liiketoiminta-alaa sekä sosiaali- ja terveysalaa. Opiskelijoita on yhteensä 69, eli kyseessä on Tredun pienin toimipiste. Lukio ja Tredu toimivat samassa yhteydessä Virroilla.

”Virroilla tilanne ei ole läheskään niin akuutti kuin Orivedellä, missä väistötilat ovat välttämättömät. Virroilla toimitaan ihan normaalisti ensi syksynä”, Kallioinen sanoo.

Tredun muissakin toimipisteissä on tarvetta perusparannuksiin. Tampereen tilapalvelut oy:n tuottaman suunnitelman mukaan Hepolamminkadun rakennuksiin tarvitaan 47 miljoonan euron investointeja vuosina 2021–2026 ja Ajokinkujalle 23,3 miljoonaa euroa.

Painopiste työelämään

Onko vaarana, että käytännössä toimipisteistä luopuminen johtaa koulutuksen alasajoon Virroilla tai Orivedellä? Koulutusjohtajan mukaan alueen koulutustarjontaa ei ole tarkoitus vähentää.

Ammatillisen koulutuksen painopistettä ollaan kuitenkin siirtämässä lähemmäs työelämää esimerkiksi niin, että Tredussakin selvitetään, voitaisiinko opetusta järjestää entistä enemmän työpaikoilla luokkatilojen sijaan. Joka tapauksessa opiskelijoiden perusosaamisesta tulee huolehtia ennen kuin he lähtevät yrityksiin oppimaan, Kallioinen sanoo.

”Meillä on tavoitteena pitää koulutusvolyymi vähintään samana, mieluummin kasvattaa sitä”, Kallioinen sanoo. Hän uskoo, että työllisyyden hoidon ja jatkuvan oppimisen palvelut kasvattavat koulutustarpeita Suomessa.

”Tredu on ehdottomasti mukana siinä työssä. Meillä ei ole mitään tarkoitusta vähentää koulutusta yhteistoiminta-alueemme kunnissa, päinvastoin.”