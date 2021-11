Orivedellä on tarjolla uusia omakotitontteja hiihtolatujen viereltä – rakentamaan pääsee viimeistään kesäkuussa

Tallukallionkujalla on ennakkovarattavana kuusi uutta pientalon rakennuspaikkaa.

Oriveden kaupunginhallitus päätti maanantaina Tallukallion uusista omakotitonteista. Tallukallionkujalla on nyt ennakkovarattavana kuusi uutta pientalon rakennuspaikkaa.

Tallukallionkujan kunnallistekniikan rakentaminen on jo käynnissä. Tontin voi varata heti ja rakentamaan pääsee viimeistään kesäkuun alusta.

Viidelle tontille voi rakentaa rinnetalon ja yhdelle 1,5-kerroksisen rakennuksen. Kaikille tonteille voi rakentaa myös yksikerroksisen omakotitalon. Tontit ovat kooltaan 1 448−1 621 neliömetriä. Kaupunginhallitus päätti tonttien hinnaksi 10 euroa neliömetriä kohden.

Alue on puolentoista kilometrin päässä Oriveden keskustasta. Tallukallion tontit tulevat hiihtolatujen ja ulkoilureittien vierelle.

Tallukalliosta on lähijunaseisakkeelle matkaa reilut kaksi kilometriä ja juna-asemalle neljä kilometriä. Päiväkoti on asuinalueelta puolentoista ja alakoulu kahden kilometrin päässä. Yläkouluun ja lukiolle on 1,6 kilometriä. Koulukeskuksella on myös jäähalli.

Ennakkovarattavien tonttien lisäksi alueella on vapaana kolme muuta uudehkoa tonttia Tallukalliontien varressa. Myös Hakamäen alueelta löytyy vielä muutama vapaa tontti.