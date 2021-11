Jättimäiset, 18 000:ta henkilöä koskevat yt-neuvottelut alkoivat Pirkanmaalla – Palkkojen yhtenäistämisestä kallis urakka: ”Vaatii euroja”

Hyvinvointialueiden valmistelu on alkanut vauhdilla jo ennen aluevaaleja. Valmistelussa selvitetään muun muassa siirtyvien noin 18 000 työntekijän työehdot.

Jatkuvat yt-neuvottelut Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtymiseksi on aloitettu. Neuvottelut jatkuvat, kunnes uusi hyvinvointialue on muodostettu.

Yt-neuvotteluissa valmistaudutaan työntekijöiden siirtymiseen nykyisiltä työnantajilta hyvinvointialueelle. Tulevat muutokset koskevat noin 18 000:ta työntekijää työ- ja virkasuhteissa Pirkanmaalla. Vuoden 2020 tietojen perusteella suurimpia siirtyviä ammattiryhmiä ovat reilut 4 000 sairaanhoitajaa ja reilut 3 000 lähihoitajaa.

Nyt käynnissä on työsuhdetietojen kerääminen kunnilta, sairaanhoitopiiriltä ja pelastuslaitokselta. Tiedot kerätään uuden hyvinvointialueen valmistelun käyttöön.

Mikä? Pirkanmaan hyvinvointialue Kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin muodostama yksi yhteinen toimija 1.1.2023 alkaen. Vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluista ja erikoissairaanhoidosta sekä pelastuspalveluista. Toiminnasta päättää tammikuussa 2022 aluevaaleissa valittava aluevaltuusto. Aluevaltuusto aloittaa toimintansa maaliskuussa 2022. Työllistää arvion mukaan lähes noin 18 000 työntekijää ja on Pirkanmaan suurin työnantaja.

Hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (vate) henkilöstöasioista vastaava terveys- ja hyvinvointijohtaja Taina Niiranen kertoo, että eri toimijoiden on luovutettava tiedot siirtyvästä henkilöstöstä 7. joulukuuta mennessä.

”Joulun jälkeen ja tammikuussa pystymme tekemään palkkavertailuja. Keräämme myös esimerkiksi henkilöstöetuuksista ja työterveyshuollosta suunnitelmia ja teemme niistä ehtovertailua.”

Tavoitteena tasaveroiset palkat

Hyvinvointialueilla on tarkoitus yhtenäistää palkkaa ja työehtoja eli harmonisoida niitä. Tällä hetkellä palkkojen harmonisointisuunnitelmaa Pirkanmaan hyvinvointialueella ei ole kuitenkaan vielä tehty.

Taysin HR-johtaja ja vaten varaedustaja Raija Ruoranen kertoo, että palkat eivät ole yleensä alentuneet harmonisoinnin seurauksena. Työntekijät siirtyvät hyvinvointialueille vanhoina työntekijöinä, milloin esimerkiksi lomien kertymisen ehdot pysyvät ennallaan.

Harmonisointi voi koskea vain Pirkanmaata, mutta se voi koskettaa myös koko Suomea. ”Odotamme samalla tavalla kuin kaikki muutkin, tuleeko tähän valtakunnallista kannanottoa”, Ruoranen sanoo.

Taina Niirasen mukaan palkkojen harmonisoinnista päättää työnantaja eli Pirkanmaan hyvinvointialue. Uusilla hyvinvointialueilla ei ole vielä työehtosopimusta, joka tarvitaan ennen kuin palkkaharmonisaatiota voidaan tarkemmin suunnitella.

”Lähtökohtaisesti sairaanhoitajilla Uudellamaalla ja Pirkanmaalla voi olla erilaiset palkat”, Niiranen sanoo. ”Pirkanmaan hyvinvointialueella samaa työtä tekevillä pitää olla sama palkka.”

Kuinka paljon työtä vaatii, että samaa työtä tekevällä on Pirkanmaalla sama palkka?

"Osaisin arvioida paremmin joulukuussa, mutta sanoisin, että siinä on paljon tekemistä”, Niiranen vastaa. ”Palkkojen harmonisointi vaatii euroja, kun liikkeenluovutuksessa lähtökohta on, että kenenkään palkka ei laske.”

Ensimmäisenä toimintavuonna eli vuonna 2023 hyvinvointialueen arvioidut toimintamenot ovat noin kaksi miljardia euroa.

Lyhyt aika ja tiivis työ

Tähän saakka työntekijöitä on muutoksissa edustanut henkilöstöfoorumi, jossa ovat mukana myös henkilöstöjärjestöjen edustajat.

Uudistusta valmistellaan myös työpajoissa, mitä tehtiin jo Juha Sipilän (kesk.) hallituksen valmistellessa sotea. Nyt ero on se, että aikaa on vähemmän. ”Kaikki, mitä suunnitellaan, on tehtävä lyhyemmällä ajalla ja tiiviimmällä työskentelyllä. Pitkäkestoinen valmistelutyö ei ole tässä aikataulussa mahdollista”, Ruoranen sanoo.

Ensimmäinen työpajakokoontuminen järjestettiin marraskuun alussa. Seuraava on tulossa kuun lopussa. Työpajoja on tarkoitus pitää vähintään yksi kuukaudessa.