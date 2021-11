Aamulehden 140-juhlavuoden palkintoehdokas Lojer on Pohjoismaiden suurin sairaala- ja hoitokalusteita valmistava yritys. Yli satavuotias yritys on vahvistanut vientityötään jo 1960-luvulta alkaen. Lojer on palkittu muun muassa tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnolla. Onko juuri Lojer ansainnut palkinnon vai jokin muu? Nyt voit äänestää!

Aamulehti täyttää 3. joulukuuta 140 vuotta. Sen kunniaksi palkitsemme paikallisia tekoja ja tekijöitä Aamulehden Valo-palkinnoilla. He ovat ihmisiä tai tahoja, jotka ovat tuoneet tai luoneet erityistä valoa Pirkanmaalle. Marraskuun aikana esittelemme juttusarjassa joka päivä yhden ehdokkaan.

Miksi Lojer on ehdokkaana?

Sastamalalainen Lojer on Pohjoismaiden suurin sairaala- ja hoitokalusteita valmistava yritys. Yli satavuotias yritys on vahvistanut vientityötään jo 1960-luvulta alkaen. Lojer on palkittu muun muassa tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnolla. Yrityksen tuotteita on käytössä yli 115 maassa. Viennin osuus liikevaihdosta on yli 60 prosenttia ja leikkaussalipöydissä jopa yli 95 prosenttia. Lojerin tuotteiden kotimaisuusaste on 80 prosenttia. Yritys laajensi tehdastaan Sastamalassa juuri ennen koronapandemiaa. Kasvu on ollut kovaa, ja yhtiön liikevaihto on tuplaantunut viidessä vuodessa.

”Kun korona alkoi keväällä 20, sairaalasänkyjen kysyntä maailmalla räjähti. Me pystyimme vastaamaan siihen todella hyvin ja tehtiin ennätyshyviä myyntejä”, kertoo toimitusjohtaja Ville Laine.

Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto kasvoi 25 prosenttia ja tulos nousi lähes 40 miljoonaan. Tänä vuonna syyskuussa päättynyt tilauskausi oli maltillisempi: kasvua oli muutama prosentti ja liikevaihtoa yli 40 miljoonaa. Sitä suuremmin on kasvanut henkilöstömäärä, joka nousi 160:sta 200:aan. Tilauskanta on tällä hetkellä ennätyksellinen.

”Käytännössä jokainen suomalainen käyttää tuotteitamme jossain vaiheessa elämäänsä. Ihan ensimmäisenä ne tulevat vastaan jo raskauden aikana, sillä me teemme tutkimuspöytiä äitiyspoliklinikoille.”

Lojerin tuotteet kattavat koko ihmisen elämänkaaren. Synnytyssängyn jälkeen tulevat vauvasängyt, sairaalasängyt ja erilaiset hyvinvointiin liittyvät tuotteet. Elämän loppuvaiheeseen kuuluvat hoivakodeissa hoitosängyt ja hoitotuolit.

Yhtiön tulevaisuuden liiketoimintaa ovat antimikrobiset tuotteet. Korona on entisestään lisännyt maailmalla ja kotimaassa kiinnostusta teknologiaan, joka pystyy tuhoamaan pinnoilta mikrobeja.

"Käytännössä se tarkoittaa, että laitteen maalipintaan tai verhoiluun sekoitettu hopeayhdistettä, joka luontaisesti pystyy tuhoamaan pinnalle tulevat bakteerit tai jopa virukset noin vuorokauden kuluessa 99,9 prosenttisesti tunkeutumalla sen mikrobin solurakenteisiin”.

Lopputarkastaja Hannu Lehtinen työskentelee Aamulehden Valo-palkintoehdokas Lojerissa.

Miltä Valo-ehdokkuus tuntuu, toimitusjohtaja Ville Laine?

”Tuntuuhan se ihan huikealta. Kyllä me oltiin samaan aikaan ylpeitä ja hämmentyneitä kun ollaan siinä aika kovassa seurassa. Yhtiönä me ei varsinaisesti olla kuluttajaliiketoiminnassa eikä siten olla suurelle yleisölle ihan niin tuttuja. Mehän ollaan jo 102-vuotias yritys Pirkanmaalta ja olemme osaltamme tuoneet valoa Pirkanmaalle. Yritys on kasvanut ja kansainvälistynyt jo vuosikymmeniä ja olemme pystyneet luomaan työpaikkoja ja tuoneet myyntituloja maailmalta Suomeen.”

Mikä on ollut hetki tai käännekohta, kun kaikki muuttui?

”Yhtiön historiasta vähän kauempaa löytyy yksi juttu. Se oli 1980-luvun alussa, kun Vammalan Konepaja -nimisestä käsipumppujen valmistajasta tuli terveysteknologiayritys. Seppo Suuriniemi oli tullut yrityksen toimitusjohtajaksi. Hänen fysioterapeuttivaimonsa Ritva pyysi tekemään hoitopöydän uudelle klinikalleen. Tämmöisiä tuotteita ei ollut ikinä edes ajateltu. Seppo ja konepaja lähtivät kehittämään pöytää ja siitä tuli niin hyvä ja pidetty, että sitä päätettiin esitellä Instrumentariumille, joka oli siihen aikaan suomalainen sairaalakalusteiden kansainvälinen viejä. Instru alkoi myymään tuotetta omalla nimellään Euroopan markkinoille. Sillä tiellä me ollaan. Tämä on yksittäinen käännepiste, joka on muuttanut yhtiön suunnan totaalisesti.”

