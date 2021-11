Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa | Aamulehti 140 vuotta

Pertti Törmälä on biomateriaalitieteen uranuurtaja: ”Vaikkei olisi asiantuntija, on helppo ymmärtää mitä merkitystä monilla keksinnöillämme on”

Professori emeritus Pertti Törmälä on mies, jolla on hallussaan 200 kansainvälistä patenttia. Nyt tamperelainen tutkija-keksijä on ehdolla Valo-palkinnon saajaksi. Äänestys on käynnissä, äänestä suosikkiasi!

Pertti Törmälä jäi tänä vuonna pois perustamansa Bioretec oy:n hallituksesta. Hän seuraa tutkimusalaansa edelleen mielenkiinnolla, mutta on nyt virallisesti eläkeläinen, joka käyttää aikaansa muun muassa kävelyyn ja saksan kielen opintoihin.