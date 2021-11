Ylöjärveltä löytyy erikoinen vuokra-asunto, jossa asuu kuukauden yhden hotelliyön hinnalla – Tällainen on kodiksi muutettu vanha putka: ”Taatusti seudun äijämäisin kämppä”

Ylöjärven vanha poliisiasema lopetti toimintansa loppuvuodesta 2016. Tämän jälkeen noin 700 neliömetrin tilat ovat toimineet paitsi vuokravarastoina, myös erilaisten yritysten tiloina. Myös yhtä aikaisemmin putkana toiminutta 9,5 neliömetrin tilaa on vuokrattu asuinkäyttöön. Tämä kuva on otettu vuokrattavan putkan viereisen putkan ovesta. Vuokrattavan putkan ovi on korvattu tavallisella ovella.