”Sellainen tiedejulkisuus, joka perustuu suoraan itse asiaan, on aivan välttämätöntä” – Professori Pertti Haapala ajattelee työkseen, ja on siinä alansa parhaita

Mittavan tutkijanuran tehnyt Pertti Haapala eläköityy pian virastaan, mutta arvostetun historiantutkijan aivot jatkavat työtään senkin jälkeen. Tampereen yliopiston historian professori on ehdolla Aamulehden Valo-palkinnon saajaksi. Nyt voit äänestää suosikkiasi!

Pertti Haapala on Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikön johtaja. Vuosina 2012–2017 hän johti Yhteiskunnan historian huippuyksikköä: ”Huippuyksiköt ovat olleet hienoja saavutuksia, joukolla tehtyjä tärkeitä hankkeita. Niissä omatkin ideat ovat kirkastuneet tavalla, joka on relevanttia monen muunkin mielestä.”

Miksi Pertti Haapala on ehdolla?

Ymmärtääkseen nykyisyyttä on ymmärrettävä historiaa, kuuluu syystäkin käytetynpuoleinen viisaus. Jos tähän on uskominen, harvan voi sanoa Suomessa lisänneen muiden mahdollisuuksia ymmärtää yhtä paljon kuin tamperelaisen historiantutkija, professori Pertti Haapalan.

Erityinen asema Haapalalla on Tampereen historian tutkimuksessa. Jo hänen väitöskirjansa nimi oli Tehtaan valossa – Teollistuminen ja työväestön muodostuminen Tampereella 1820–1920. Sittemmin Haapala on käsitellyt runsaasti myös sisällissotaa sekä Tampereen kytkeytymistä muuhun maailmaan ja kaupungin kehitystä globaalista näkökulmasta.

Haapala on toiminut professorina vuodesta 1997. Tampereen vanhan yliopiston vararehtorina hän oli vuosina 2009–2015. Häntä on luonnehdittu muun muassa ”teräväkatseiseksi kirjalliseksi lahjakkuudeksi ja valovoimaiseksi puhujaksi, joka osaa havainnollistaa kuulijoilleen historian monimutkaisia ilmiöitä kaikille ymmärrettävällä tavalla”.

Vaikka vuonna 1954 syntynyt Haapala eläköityy virastaan Tampereen yliopistossa vuodenvaihteessa, ei hän ole aikeissa lopettaa töitään, sillä ”ajatuksistaanhan ei tietotyöläinen pääse eroon”. Haapala kertoo jatkavansa joidenkin päässään olevien ajatusten kirjoittamista ja luentojen pitämistä ”sen verran kuin tuntuu kiinnostavalta ja tarpeelliselta”. Kysyntää ja kuulijoita hänen ajatuksilleen on aina ollut – ja tulee olemaan.

Pertti Haapala, miltä ehdokkuus tuntuu?

”Mukavaa, että ehdokkuuksissa on huomattu paitsi yliopistoihmiset myös tutkimuksen kentän eri puolia. Että ehdolla on ikään kuin kaksi kovan ja yksi pehmeän alan edustaja.” (*tarkoittaa jälkimmäisellä itseään, naurahtaa)

”Vaikka kyllä ihmistiede on kaikista kovin ala siinä mielessä, että ihmiset maailman asioista päättävät eivätkä koneet.”

”Ehdokkuuteeni vaikuttaa varmasti yleinen näkyvyys, jota kohdalleni on tullut. Olen esiintynyt kymmeniä vuosia, tosi paljon. Kaikissa Tampereen historiaa koskevissa tilaisuuksissa. Esiintyminen on siinä mielessä mukavaa, että muita ihmisiä varten me tätä työmme, emme itseämme. Sellainen tiedejulkisuus, joka perustuu suoraan itse asiaan, on aivan välttämätöntä. Se kuuluu työhömme.”

Mitkä ovat olleet urasi käännekohdat?

”Tavallaan työ on ollut alusta loppuun samaa. Tarkoitan, että ihminen kokee – ehkä – tekevänsä samaa työtä ja kelaavansa samoja ajatuksia koko elämänsä. Mutta on siellä taitekohtiakin. Jos lasketaan pois lapsuuden kokemukset, kun sain ensimmäisen maapallon ja niin edespäin, niin opiskeluaika ja väitteleminen olivat merkittäviä sellaisia. Ne ratkaisivat elämän suunnan. Sitten kaikki on mennyt vähän kuin itsestään, tai ainakin tuntuu siltä.”

”Väitteleminen oli mielessä opiskelujen alusta alkaen. Mitään käytännöllisiä ammattitavoitteita minulla ei ollut. Oli ajatus, että kun yliopistossa opiskellaan, niin toiveammatti on tutkija, miettimättä vielä pidemmälle, mikä se tutkijan tehtävä on. Se on sitten muutamien sattumien kautta tarkentunut.”

”Toinen tärkeä etappi oli tulla professoriksi. Se vakiinnutti oman aseman ja uran, naulitsi ihmisen tiettyyn osaan, joka on tuntunut mukavalta. Samalla professoriksi tulo antaa myös aika tärkeän tehtävän. Professorin pitää aika lailla itse keksiä ja päättää, mikä on se tieteenala, jota hän haluaa edistää. Siinä ei enää mennä kyselemään muilta, että mitäs tässä nyt tehdään.”

”Vaatimus tuntui ensin kovalta. Että pitääkö minun omasta päästäni keksiä, mitä on vaikka Suomen historia? Asiaa piti alkaa vakavasti miettiä ja kehittää oma konsepti. Se on ollut innostavaa, tietysti.”

Kolme päivää tämän haastattelun jälkeen keskustelimme Pertti Haapalan kanssa toisesta, Aamulehden 140-vuotisjuhlalehteen tulevasta historiajutusta. Haapalalla oli vielä lisätä tärkeä pointti: ”Kun puhutaan tieteellisestä urasta vaikka kollegoiden kanssa, keskustelu ei koskaan mene siihen, mitä minä olen tehnyt, vaan siihen, missä olemme olleet mukana. Että mikä asia tutkimuksessa on muuttunut. Se on se pointti tässä, ei yksilön tekemiset.”