Valkeakosken ensilumenlatu avataan ensi viikon jälkeen – Tykkilunta aletaan levittää maanantaina: ”Pienellä riskillä aloitetaan”

”Vähän heikko viikko on tulossa, mutta emme rupea venyttämään levittämistä tämän pidemmälle”, sanoo liikuntapaikkamestari Timo Toivonen Valkeakosken kaupungilta.

Marraskuu on edennyt jo niin pitkälle, ettei Valkeakoskella enää malteta pitkittää talvikauden ensiladun odotusta. Purupeiton alla levännyttä tykkilunta aletaan levittää, vaikka kunnolla kylmää sääjaksoa ei vielä ole tulevallakaan viikolla luvattu.

”Kunhan olisi vaan kuivaa. Tosin vähän vesisateitakin on ennusteessa. Kun ensi viikon vesisateessa selvitään, seuraavalla viikolla kyllä jo kylmenee”, liikuntapaikkamestari Timo Toivonen Valkeakosken kaupungilta sanoo.

”Pienellä riskillä siis aloitetaan, mutta toisaalta tykkilumiladun merkitys vähenee, mitä lähemmäksi joulua mennään.”

Tulevan hiihtokauden parannus on uusi latukarttaohjelma. Liikuntatoimen sivuilta pääsee linkin kautta päivitettyyn tietoon latujen kunnosta ja siitä, koska ne on ajettu. Tieto välittyy latukarttaan sitä mukaa, kun latua gps-jäljityslaitteella varustetulla koneella ajetaan.

Kisat siirtyivät

Valkeakoskella on tykkilunta tallessa nyt tuplasti edellisvuosiin verrattuna. Viime talvena tykitettiin 7 300 kuutiota lunta.

”Nyt sitä on mitattuna, puru huomioiden, suunnilleen 5 300 kuutiota.”

Vuodet ovat näyttäneet, että säilytyksen aikana ehkä neljäsosa tykkilumesta sulaa.

”Se ei kovin paljon riipu siitä, millainen kesä on ollut.”

Säilölumen suuri määrä Valkeakoskella johtuu siitä, että sillä varauduttiin nuorten SM-hiihtoihin. Ne ovat kuitenkin siirtyneet vuodella eteenpäin.

”Tulevana talvena, kun vaan pakkasia riittää, tykitämme samanlaisen kasan siirtyviä kisoja varten.

Latupohjaa levitetään

Juuri loppuviikolla saapui myös maisematyölupa latupohjan levittämiseksi. Kyse on niin sanotusta Wigrenin lenkistä. Se on keinolumiladulta kääntyvä ja siihen palaava 1,5 kilometrin valaistu lenkki.

”Varsinkin takanousu levenee neljällä metrillä, mikä tarkoittaa, että puuta lähtee paljon.”

Kunnostusta mietittiin kisojen takia, mutta Toivonen sanoo latukunnostusten kyllä palvelevan hyvin kuntalaisiakin. Etenkin mäki on ollut ongelmallinen.

Tavallisesti tykkilumen levityksessä on päästy ensimmäisen viikon aikana rinnekahvion nurkalle asti. Nyt, kun metsän kääntöpaikkaa on jatkettu 200 metriä eteenpäin eli kauemmaksi, viikon levitystyön jälkeen ei vielä keritä kahvilan kulmille.

”Vesisateella ei latua kannatakaan tehdä kahvilalle asti, koska sateesta lumi pehmenee liikaa eikä sitä oikein voi käsitellä.”

Tämä kuva on otettu 9. marraskuuta 2020. Sanna Kulmala ja Tero Laaksomaa näyttivät kuvaajalle, miten latutyöt muutoin lumettomassa metsässä etenivät.

Viikolla 47 suksille

Siis vielä tulevalla viikolla eli viikolla 46 ei Valkeakoskella hiihdetä. Varusteita ja hiihtovälineitä voi kuitenkin kohta jo kaivella esille, sillä ensilumenlatu on tarkoitus Valkeakoskella avata viikon 47 aikana. Liikuntapaikkamestarin toive on, että kovilta vesisateilta sitten säästyttäisiin, kun lumi on levitetty. Vaikka tykkilumipatja on 40 senttiä paksu, kovia sateita sekään ei kestä sulamatta tai jäätymättä.

”Soittelin juuri Lempäälään ja kuulin, että he eivät olleet vielä aloitelleet. Me emme oikeastaan kilpaile kenenkään kanssa, koska säätkin ovat erilaisia eri paikoissa. Säät ovat olleet sellaisia, ettemme kerta kaikkiaan ole voineet lumia levittää.”

Käyttäjät eivät ole juurikaan lumenlevitykseen hoputtaneet, vaikka muistissa varmaan on, että suotuisina vuosina ladulle on päässyt Valkeakoskella jo marraskuun alkupuoliskolla. Viime vuonna latu avautui Korkeakankaalla 13. marraskuuta, vähän pehmeänä, mutta kuitenkin hiihdettävänä.