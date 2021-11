RS-viruskauden alkaminen näkyy kiireenä lastentautien osastolla Pirkanmaalla – ”Potilaita myös osastohoidossa”

Viruskausi on alkamassa Suomessa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä RSV-tartunnat näkyvät jo kiireenä lastentautien puolella. Tilanne on kuitenkin hallinnassa, sanoo vastuualuejohtaja.

Vakavia hengitystieinfektioita aiheuttavaa RS-virusinfektioita on havaittu Pirkanmaalla enenevässä määrin.

Virus aiheuttaa etenkin pienille lapsille vakavia tautimuotoja. Esimerkiksi Ruotsissa viruskausi on jo kuormittanut lastensairaaloita. Myös Turussa epidemia on kuormittanut hoitoa.

Tilanne näkyy lastentautien päivystyksessä, sanoo lasten ja naisten toimialueen toimialuejohtaja Marja-Leena Lähdeaho.

”RSV-tapauksia on todettu etenkin vauvoilla. Potilaita on myös osastohoidossa”, Lähdeaho kertoo.

Hän kuvailee, että tilanne on tällä hetkellä hallinnassa, mutta osastoilla on kiireistä.

RSV-tapauksia tulee ilmi etenkin talvikuukausina. Epidemioiden vuosivaihtelu on suurta. On tyypillistä, että joka toinen vuosi epidemia on pahempi ja joka toinen vuosi se jää maltillisemmaksi. Viime vuonna kokoontumisrajoitusten myötä RSV-epidemia katkesi kesken.

Tartuntatautirekisterin mukaan vuonna 2020 tartuntoja raportoitiin lähes 6 000, kun vuonna 2019 tapauksia oli reilut 4 300.

”Viime vuonna epidemia oli alkamassa, mutta se katkesi, kun voimakkaat kokoontumisrajoitukset tulivat. Se tyssäsi kuin seinään”, Lähdeaho sanoo.

Koronapandemian tilanne vaikuttaa myös RSV-epidemiaan. Jos rajoitukset tiukkenevat, myös RSV:n leviäminen vähenee.

”En usko, että olemme saavuttaneet kattoa vielä tämän talven osalta”, Lähdeaho sanoo.

Mikä? Viruskausi Pirkanmaalle on raportoitu vuonna 2021 maanantaihin mennessä 24 RSV-tartuntaa. Koko maassa tartuntoja on 381. Tiedot päivittyvät joka päivä kello 11. Suhteessa pahin tilanne on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, jossa tartuntoja on todettu 45. Turussa tilanteen on uutisoitu jo kuormittavan sairaalahoitoa. Viime vuonna tartuntoja todettiin 504 Pirkanmaalla ja 5 913 koko maassa. Influenssatartuntoja on raportoitu Pirkanmaalle tänä vuonna 5. Viime vuonna tapauksia oli alueella 552. Viime vuonna Suomessa raportoitiin 10 191 influenssatartuntaa. Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisteri

Influenssakausi alussa

Koronavirusinfektio on ollut vain harvoin lapsille vakava, ja lapsipotilaita on ollut osastohoidossa vain muutamia. Kuitenkin influenssakauden alkaminen on nähtävissä ja se vaikuttaa jatkossa myös osastojen toimintaan.

”Yleensä talvikaudet ovat tässä suhteessa kiireisiä”, Lähdeaho sanoo.

Hän kuitenkin korostaa, että tilanne voi vielä muuttua. Siksi hän kehottaa edelleen noudattamaan koronaviruksen myötä tutuksi tulleita hygieniaohjeita.

”On edelleen tärkeää, että ei liikuttaisi ja osallistuttaisi tapahtumiin, jos on hengitystieinfektio-oireita. Eli koronaohjeita on tärkeä edelleen noudattaa.”