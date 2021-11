Sastamala vie hammashoitoa ja kotisairaalan palveluja asiakkaan luo. Vanhuksille ja vammaisille luotu etähoiva on saanut hyvän vastaanoton. ”Tämä palvelu tulee laajenemaan paljon”, uskoo sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Päivi Tryyki. Aamulehti kiertää vuorotellen ilmestymisalueensa kunnat ja paneutuu kiinnostaviin paikallisiin puheenaiheisiin.

Sastamalan kotisairaalan työntekijät Ulla Kraani (vas.) ja Saara Anttila vievät sairaalahoitoa potilaan kotiin. Potilaina on niitä, joiden vointi muutoin vaatisi sairaalassa oloa. Sastamala laajensi kotisairaalan toimintaa viime talvena.

Rähmivätkö silmäsi tai epäiletkö virtsatietulehdusta?

Mene internetiin Omaolon sivuille, tee oirearvio ja lähetä yhteydenottopyyntö lääkärille. Hän voi kirjoittaa reseptin eikä sinun tarvitse välttämättä lähteä vastaanotolle.

Näin pitkällä kansallinen digipalvelu Omaolo on Sastamalassa. Siellä voi saada Omaolon kautta jo reseptin silmätulehdukseen ja virtsatietulehdukseen.

Sastamala on Pirkanmaan kunnista yksi pisimpään mukana olleista. Sillä on jo käytössä kaikki Omaolon 16 oirearviota eri sairauksiin ja vaivoihin.

Omaolon palveluja kehitetään muissakin kunnissa, mutta Sastamalan sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan Päivi Tryykin mukaan Sastamala, Nokia sekä Tampere ja sen mukana Orivesi ovat Pirkanmaalla tässä pisimmällä.

Mikä? Omaolo-palvelu Kansallinen digipalvelu, joka auttaa arvioimaan hoidon tai palvelun tarvetta. Palvelussa voi tehdä oirearvion terveyshuolesta ja saada vastausten perusteella toimintasuosituksen ja hoito-ohjeet. Voi arvioida oikeuttaan omaishoidon tukeen, kuljetuspalveluun ja henkilökohtaiseen tukeen. Tarjolla on hyvinvointitarkastus, terveystarkastus, hyvinvointivalmennuksia ja määräaikaistarkastuksiin liittyviä esitietolomakkeita. Kunnat kehittävät palvelua eri tahtiin, joten palvelutarjonta vaihtelee. Lähde: Omaolo.fi

Terveystarkastus netissä

Sastamalan Omaolossa voi tehdä oirearvion terveysongelmastaan tai vaivastaan ja saada vastausten perusteella toimintasuosituksen ja hoito-ohjeet. Potilas voi tarvittaessa myös lähettää yhteydenottopyynnön sairaanhoitajalle tai saada tarvittaessa vastaanottoajan fysioterapeutille. Sastamalassa terveydenhuollon ammattilaiset vastaavat palvelussa joka päivä kello 8–19.

Koronavirustartuntaa epäillessä Omaolosta voi varata ajan näytteenottoon.

Marraskuun alusta lähtien Sastamalassa on ollut käytössä myös Omaolon sähköinen terveystarkastus, jonka täytettyään asiakas voi tarvittaessa jättää yhteydenottopyynnön terveydenhoitajalle. ”Parasta on, että ohjelma myös itse suosittelee yhteydenottoa, jos se havaitsee siihen tarvetta”, Tryyki kertoo.

Omaolossa voi myös selvittää itsensä tai läheisensä puolesta, onko oikeutettu omaishoidon tukeen, henkilökohtaiseen apuun tai kuljetuspalveluun.

”Myös hyvinvointivalmennukset ovat Sastamalassa käytössä, joskin henkilökunnan koulutus niiden käyttöön on kesken. Asukas voi kuitenkin jo tehdä valmennuksia Omaolossa omatoimisesti”, kertoo Sastamalan kaupungin erikoissuunnittelija Sari Hukkanen.

Kehitteillä Sastamalan Omaolossa on lisäksi 18 kuukauden määräaikaistarkastus lastenneuvolaan.

Sastamalan sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Päivi Tryyki kertoo, että Sastamala on Pirkanmaan kunnista yksi pisimpään Omaolossa palvelua tarjonneista. Sillä on jo käytössä kaikki Omaoloon kehitetyt oirearviot.

Jo ainakin satoja käyttökertoja

Sastamalassa Omaolo-palvelu otettiin käyttöön kesällä 2020. Tryyki sanoo sen suosion kasvavan koko ajan. ”Jo satoja, ellei tuhansia tilanteita on hoidettu palvelun kautta.”

Omaolon käyttöön tarvitaan älypuhelin tai tietokone. Oirearvion täyttäminen ei vaadi tunnistautumista, mutta muuhun käyttöön tunnukset tarvitaan.

Tryyki sanoo, että sähköiset palvelut ovat yksi keino paikata sote-alan henkilöstö- ja rahapulaa. ”Kannustan vahvasti käyttämään Omaoloa.”

Tryykin mukaan palvelu säästää henkilöstön työaikaa, koska asiakkaan vaivaan perehtyminen käy nopeammin kuin vastaanottokäynnillä ja koska palvelu antaa potilaalle jo itsehoito-ohjeet. ”Tavoite on, että Omaolo vapauttaa puhelin- ja vastaanottoaikaa niille, joilla ei ole mahdollisuutta asioida sähköisesti.”

Etähoivaa vanhuksille ja vammaisille

Sastamala on kehittänyt sähköisiä palveluja eli etähoivaa myös sosiaalipalveluissa. Ikäihmisille ja kehitysvammaisille jaettujen 25 tablettitietokoneen avulla hoidetaan viikoittain jo noin 90 asiakastapaamista.

Etähoivassa hoitaja ja asiakas ovat yhteydessä video-ohjelman välityksellä. Keskustelussa voidaan esimerkiksi varmistaa, että asiakas on ottanut lääkkeensä, vaihtaa kuulumisia, tarkistaa vaikkapa haavan parantuminen tai antaa jumppaohjeita.

Palvelu on vielä aluillaan, mutta laajenee, kun päätelaitteita saadaan lisää. ”Eräs asiakas, jolla oli vain lankapuhelin, on nyt aivan ihastunut tablettitietokoneen käyttöön. Käyttö on tehty helpoksi, asiakkaan tarvitsee painaa vain vihreää tai punaista nappia.”

Tryykin mukaan laite on korvannut osan fyysisistä käynneistä. ”Yllätyimme, miten innostuneita asiakkaat tästä ovat. Videokuvassa fiilis on kuin istuttaisiin saman pöydän ääressä. Tämä palvelu tulee laajenemaan paljon.”

Sairaalahoitoa viedään kotiin

Sastamalassa on viime talvesta lähtien toiminut entistä laajempana myös kotisairaala, jossa muutoin sairaalahoitoa tarvitsevalle potilaalle viedään sairaalahoito kotiin tai hoivalaitokseen. Kyse on esimerkiksi saattohoidosta tai suonensisäisestä nesteytyksestä.

Kotisairaalassa toimii kaksi tiimiä aamusta iltaan seitsemänä päivänä viikossa.

Myös hammashoitoa tuodaan asiakkaan luo Sastamalassa. Henkilökunta kasaa autoon hoitotuolin ja tarvikkeet, kiertää kaupungin koulut ja tekee koko ikäluokalle hammastarkastuksen. Samoin hammastarkastuksia kierretään tekemässä vanhusten hoivayksiköissä. ”Tämä on loistava palvelu, joka voidaan hajauttaa joka puolelle Sastamalaa”, Tryyki sanoo.