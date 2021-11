Tamperelainen Uhana on tuttu monen muunkin vaikuttajan päältä kuin pääministeri Sanna Marinin. Marinin Voguen kuvissa käyttämä neulemekko toki vaikutti suoraan korona-ajan myyntiin. Uhanan yrittäjät Mira Vanttaja ja Hanna Virkamäki ovat ehdolla Aamulehden Valo-palkinnon saajiksi. Äänestä suosikkiasi!

Aamulehti

Aamulehti täyttää 3. joulukuuta 140 vuotta. Sen kunniaksi palkitsemme paikallisia tekoja ja tekijöitä Aamulehden Valo-palkinnoilla. He ovat ihmisiä tai tahoja, jotka ovat tuoneet tai luoneet erityistä valoa Pirkanmaalle. Marraskuun aikana esittelemme juttusarjassa joka päivä yhden ehdokkaan.

Miksi Uhanan yrittäjät Mira Vanttaja ja Hanna Virkamäki ovat ehdokkaana?

Pisara-korvakorut, huppuhuivi, villalegginssit, Sail away -sarja ja tietysti se superkuuluisa neulemekko, joka Sanna Marinilla oli Voguen kuvissa päällään. Vähintäänkin niistä on tamperelainen Uhana tunnettu.

Mira Vanttaja ja Hanna Virkamäki perustivat Uhanan yhdeksän vuotta sitten. Alku oli pientä. Niin pientä, ettei edes pankissa uskottu naisten bisnesideaan, kuten he tuonnempana itse kertovat. Kuusi vuotta sitten Aamulehden Mini-liitteen jutussa naiset kertoivat tekevänsä hommia minimipalkalla, vaikka mainetta ja kunniaa oli kotimaan muotipiireissä kerätty jo laajasti. Silloin naiset vasta suunnittelivat yhden osa-aikaisen työntekijä palkkaamista.

Paljon on tapahtunut suhteellisen lyhyessä ajassa. Nyt työntekijöitä on jo kahdeksan ja kivijalkaliikkeen takahuoneen pieni työtila on vaihtunut unelmien täyttymykseen: korkeisiin ja valoisiin jugend-talon huoneisiin Hämeenkadulla. Myymälä seisoo yhä tutulla paikallaan Verkatehtaankadulla.

Uhanan naiset ovat tehneet rohkeita ratkaisuja. He päättivät nytkin uida vastavirtaan ja satsata työtiloihin, kun monet etätyön innoittamina luopuvat toimistoistaan. Jaksamisen kanssa oli jouduttu kamppailemaan aiemmin. Se koettiin niin isoksi asiaksi, että olosuhteisiin oli suorastaan välttämätöntä satsata.

Jos nimi ihmetyttää vielä jotakuta, kerrottakoon, että se ei tule ihanasta. Se ei oikeastaan tarkoita mitään. Idea tuli lapsilta, jotka ihmettelivät, että missä se Uhana on. He olivat kuulleet uhanalaisista eläimistä.

Mira Vanttaja tietää, kuinka paljon työtä oman merkin perustaminen vaatii. Hän ja kollegansa Hanna Virkamäki ovat uskaltaneet palkata oikealla hetkellä myös apua, joten matka on jatkunut.

Miltä ehdokkuus tuntuu, Mira Vanttaja ja Hanna Virkamäki?

”Oli ihana saada tämä tunnustus, kun olemme halunneet aina tuoda tuotteidemme kautta nimenomaan iloa ja valoa elämään. Ilo on yksi vahva arvo meille”, Hanna Virkamäki sanoo.

”Olemme myös tosi iloisia, että meidän ala saa arvostusta”, Mira Vanttaja jatkaa.

Mitkä ovat olleet hetkiä, jolloin kaikki on muuttunut?

”Aloitimme vuonna 2012 tosi innolla oman bisnessuunnitelmamme kanssa, mutta meihin ja muotialaan ei uskottu. Emme saaneet pankista lainaa. Vanhemmat lopulta takasivat pienen, noin kymppitonnin lainan. Onneksemme kävikin niin, että ensimmäinen mallisto myytiin heti loppuun. Siinä auttoi varmasti se, että tosi kovia sen ajan vaikuttajia tykästyi tuotteisiimme, muun muassa blogi Nelliinan vaatehuone ja Jonna Hietala, joka nykyään julkaisee kansainvälistä Laine-neulelehteä. Ei silloin osattu vielä tehdä mitään kaupallista yhteistyötä, vaan he nostivat meitä esiin ihan omalla innostuksellaan. Esimerkiksi huppuhuivimme varattiin tuolloin loppuun ennen kuin se tuli edes myyntiin”, Virkamäki kertaa.

”Toinen iso käännekohta oli se, kun tajusimme, että nyt pitää palkata lisää porukkaa. Useita vuosia teimme kaiken kahdestaan ja kolmistaan korusuunnittelijamme Pipsa Kämäräisen kanssa. Joskus 2016–2017 rajallisuus tuli vastaan, tuli loppuunpalamista ja muuta. Meitä varoiteltiin palkkaamasta lisää väkeä, mutta olimme tilanteessa, jossa eivät enää ostopalvelut auta. Meillä oli myös vahva intuitio siitä, että nyt jos koskaan”, Vanttaja kertoo.

”Kolmas iso hetki oli pandemian alku ja se toivon pilkahdus kaiken koronauutisoinnin keskellä, kun Sanna Marinilla oli yllätykseksemme meidän mekkomme Voguessa päällään. Se vauhditti todella paljon verkkokauppaamme. Saimme siitä myös henkistä voimaa ja uskoa, että selviämme.”