Ravintoloitsijat Mika Roito ja Pekka Salmela ovat ehdolla Aamulehden Valo-palkinnon saajaksi. Miesten perustamat ravintolat Bertha ja Huber ovat molemmat viiden tähden ruokapaikkoja. Berthan tulo myös muutti tamperelaista ravintolakulttuuria merkittävästi. Ansaitsevatko he siis palkinnon? Nyt voit äänestää suosikkiasi!

Aamulehti

Aamulehti täyttää 3. joulukuuta 140 vuotta. Sen kunniaksi palkitsemme Aamulehden Valo-palkinnolla paikallisia tekoja ja tekijöitä. He ovat ihmisiä tai tahoja, jotka ovat tuoneet tai luoneet erityistä valoa Pirkanmaalle. Marraskuun aikana esittelemme juttusarjassa joka päivä yhden ehdokkaan.

Miksi yrittäjäkaksikko Mika Roito ja Pekka Salmela ovat ehdokkaana?

”Ei meillä ole ollut tapana miettiä, onko annoksessa kaikki vastavärit ja onko kivoja kukkasia päällä. Meitähän tituleerattiin ruskean ruuan kuninkaiksi”, naurahtaa Mika Roito leppoisaan tyyliinsä.

Roito ja Pekka Salmela onnistuivat ruskealla ruuallaan muuttamaan lopulta tamperelaista ravintolakulttuuria merkittävästi. Kun kaksikko perusti Ravinteli Berthan 11 vuotta sitten, muuttui muutamakin asia kaupungissamme.

Bertha laski rennolla tyylillään kynnystä astua fine dining -ravintolaan. Ei valkoisia pöytäliinoja, eikä vaikeita kyseleviä tarjoilijoita. Listalle oli pantu vain raaka-aineet ja jos otti vielä viinimenun, ei tarvinnut yrittää briljeerata edes viinitilauksessa. Annokset eivät ehkä aina hurmanneet ulkonäöllään, mutta maku ja tekniikka tekivät vaikutuksen.

Tieto uudesta makutaivaasta levisi laajalle ja pian Berthan varauskirja oli niin täynnä, että vapaata pöytää joutui odottamaan kuukaudenkin päähän. Elettiin vielä aikaa ennen sähköisiä varauskalentereita, joten kolmikko Roito, Salmela ja sommelier Pasi Mamia kantoivat vuoron perään varauskalenteria mukanaan. Roito muistelee, kuinka he saivat vastailla puhelinvarauksiin milloin kaupan kassalla, milloin iltapesujen aikaan.

Lue lisää: Äänestä Aamulehden juhlavuoden Valo-palkinnon saajaa – Mikä on tuonut erityistä valoa Pirkanmaalle? Onko se Manse PP, Serlachius-museot vai kenties Taysin koronahoito?

Roito ja Salmela halusivat tehdä Berthasta – ja myöhemmin Huberista – kivan työpaikan itselleen. Sellaisen he ovat selkeästi samalla tulleet luoneeksi nyt jo yhteensä 24 työntekijälle. Jotain tehdään oikein, kun talossa pysytään ravintola-alalle pitkiä aikoja, 3–5 vuotta, ja usein palataan oppireissujen jälkeen takaisin.

Pasi Mamia oli legendaarinen sommelier aikanaan, mutta mainetta on kertynyt sittemminkin: Huberin Henna Kolehmainen valittiin juuri Vuoden tarjoilijaksi ja Berthan Kirsi Seppänen Vuoden sommelieriksi.

Ravinteli Bertha ja Ravinteli Huber ovat jo tuttu näky valtakunnallisella 50 parasta ravintolaa -listalla. Myös Aamulehden ravintolakriitikko Vesa Laitinen on arvioinut molemmat ravintolat viiden tähden arvoiseksi.

Pekka Salmela ja Mika Roito perustivat Ravinteli Berthan yksitoista vuotta sitten. Tampereen Rautatienkadusta on tullut varsinainen ravintolakeskittymä.

Lue lisää: Tässä ovat Tampereen ja sen lähiseudun parhaat ravintolat – Lue tästä kaikki viiden ja neljän tähden arviot

Miltä ehdokkuus tuntuu, Mika Roito ja Pekka Salmela?

”Ensimmäinen ajatus oli, että onpa jännä, ja sitten, kun katsoin muut ehdokkaat läpi, totesin, että onkin todella jännä. Siellä on niin isoja instituutioita ja Tampereen mittapuussa merkittäviä ehdokkaita”, Roito sanoo.

”Sisäistettyämme asiaa, aloimme miettiä, että ollaan me sitten varmaan tehty asioita oikein. Kova juttu!” Salmela jatkaa.

Mikä on ollut hetki tai käännekohta, kun kaikki muuttui?

”Aika arkista tekemistähän tämä on ollut, mutta jos pitää jokin hetki sanoa, niin se on sitten se Berthan perustaminen vuonna 2010. Ei me oltu Pekan kanssa edes varsinaisesti kavereita, mutta löysimme aika pienellä tuttavuudella sielunkumppanuuden”, Roito sanoo.

”Olimme haaveilleet samanlaisesta ravintolasta: ronskia bistromaista. Sellainen paikka, missä olisimme itse halunneet käydä. Pikkuisen viimeistellympää ruuasta lopulta tuli kuin olimme ehkä ajatelleet”, Salmela muistelee.

”Ja mehän luvattiin, että meillä on jotain uutta joka viikko ja sitten se kääntyi niin, että meillä oli kaikki uutta joka viikko. Sehän on ihan tappotahti. Alkuun hoidimme keittiötä kahdestaan”, Roito kertoo ja jatkaa: ”Sunnuntai oli melkein vapaapäivä, ja muina päivinä tehtiin töitä aamuyhdeksästä puoleen yöhön. Tunteja tuli 80–90 viikossa ennen kuin palkkasimme Koposen Pekan, jonka jälkeen yksi hoiti aamuvuoron valmistelut ja kaksi oli illassa.”

”Berthan hurja suosio kääntyi myös meitä vastaan. Ihmiset eivät olleet tottuneet, että pöytä täytyisi varata pidemmälle kuin seuraavalle päivälle tai viikolle. On jäänyt vähän sellaista mielikuvaa, ettei sinne koskaan pääse. Voin sanoa, että pääsee. Se alku oli toki aikamoista rymistelyä”, Roito sanoo.