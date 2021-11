Ideaparkin maanalaisen uimahallin rakentamisen aloittamisesta tehdään lopultakin päätös – hallia valmisteltu vuosia

Lempäälän uimahallin rakentamisen aloittamisesta tehdään päätös marraskuussa. Kunta hakee uimahallihankkeelle avustusta valtiolta.

Aamulehti

Lempäälän kunta on ottamassa viimeistä askelta uimahallin valmistelussa. Kunnanhallitus käsittelee esitystä uimahallihankkeen investoinnin käynnistämisestä maanantaina 15. marraskuuta ja kunnanvaltuusto 24. marraskuuta.

Uimahallihankkeelle haetaan myös investointiavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Päätös avustuksesta saadaan keväällä 2022.

Lempäälän kunta ja Kiinteistö oy Ideapark ovat yhteistyössä valmistelleet uimahallihanketta jo vuodesta 2018 lähtien. Uimahalli on suunniteltu sijoittuvan Ideaparkin alla olevaan maanalaiseen luolastoon.

Lue lisää: Ideaparkin alue mullistuu Lempäälässä: tuhansia uusia asukkaita ja 25-kerroksinen hotelli – Tällaiset ovat kymmenien miljoonien eurojen suunnitelmat

Kunnanvaltuusto hyväksyi perustettavaksi hankkeen toteuttamista varten Kiinteistö oy Lempäälän Uimahallin tammikuussa 2020. Yhtiö on Lempäälä kuntakonsernin tytäryhtiö. Lempäälän kunta on lupautunut sijoittamaan uimahalliin pääomia neljä miljoonaa euroa, ja sen omistusosuus yhtiöstä on 55 prosenttia.

Uimahalli-investointia rahoitetaan pääomasijoitusten lisäksi 13,8 miljoonan euron investointilainalla. Uimahallin operaattoriksi on jo valittu Kuohun uimavalvonta oy.