Arkkitehti Juha Ryösä tienasi 500 000 euroa ja sai ”elämänpalkinnon uurastuksesta”– Sastamalassa asuvan miehen kädenjälki näkyy keskeisillä paikoilla Tampereella

Arkkitehti Juha Ryösä kuuluu Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelman suunnitteluryhmään. Hän ei kannata sairaalan vanhan päärakennuksen eli suojellun, korkean B-rakennuksen säilyttämistä. ”Sairaalan toiminta on tärkeämpää kuin juuttuminen vuosikymmenten takaiseen. Kun B-rakennus on tehty, se on sijainnut väljästi luonnon keskellä ja hallinnut maisemaa. Nyt tilanne on toinen. Alue on rakennettu täyteen”, Ryösä sanoo kotimaisemissaan Sastamalassa.