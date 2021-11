Lempääläläinen mies antoi firmansa nimeksi natsien iskulauseen – Kysyimme, miten nimi meni läpi

Patentti ja rekisterihallitus hyväksyi antisemitistisenä pidetyn fraasin lempääläläisen yrityksen nimeksi. Kysyimme, miksi.

Aamulehti

Lempääläläinen mies rekisteröi viime toukokuussa yrityksen nimellä oy Arbeit macht frei ltd. Nimi on saksaa ja tarkoittaa ”työ vapauttaa” tai ”työ tuo vapauden”.

Fraasin on tunnettu ennen kaikkea natsien keskitysleireistä. Iskulause luki esimerkiksi natsien suurimman keskitysleirin Auschwitzin portissa. Pelkästään kyseisellä leirillä surmattiin vuosina 1942–1944 yli miljoona ihmistä, heistä suurin osa oli juutalaisia.

Kaupparekisterissä yrityksen toimialaksi on merkitty muun muassa maanteiden tavarankuljetus, moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus sekä moottoriajoneuvojen koneiden ja laitteiden varaosien myynti. Lisäksi yritys tarjoaa rekisterin mukaan konsultointi- ja perimispalveluita sekä kiinteistöjen remontointipalveluita.

Aamulehti tavoitteli yrityksen toimitusjohtajaksi merkittyä Markus Nybergiä. Hän vastasi Aamulehden haastattelupyyntöön sähköpostiviestillä. Hän sanoo, että nimi juontaa juurensa Raamatun Johanneksen evankeliumista, eikä hänellä ole muita aatteellisia vaikutteita.

”Toisekseen en ymmärrä mikä tavallisessa yrityksen nimessä teitä kiinnostaa”, Nyberg kirjoittaa.

”Jos joku aikaisempi hirmuhallitsija jonka nimeä en edes halua ääneen lausua, mihin toimittaja ilmeisesti viittaa, on väännellyt Raamatun sanomaa edukseen, se ei minulle kuulu”, Nyberg jatkaa.

Patentti- ja rekisterihallituksen Virre-tietokannasta ilmenee, että samalle yritykselle on 22. toukokuuta 2021 haettu nimeä ”The final solution oy” ja 26. toukokuuta nimeä ”The final solution Finland oy”.

Final solution eli suomeksi lopullinen ratkaisu oli natsien käyttämä termi. Juutalaiskysymyksen ”lopullinen ratkaisu” oli natsi-Saksan kiertoilmaus juutalaisten kansanmurhalle, joka tunnetaan myös holokaustina.

Nyberg on vastuuhenkilönä myös muun muassa yrityksessä, joka tarjoaa raskaiden ajoneuvojen palveluita.

PRH hyväksyi

Fraasin Arbeit macht frei käyttöä pidetään antisemitistisenä eli juutalaisvastaisena ja se liitetään natsiaatteeseen.

Yritysrekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) määrittelee ohjeet toiminimille sekä lopulta hyväksyy nimiehdotukset. PRH on hyväksynyt nimen.

”Tässä on tapahtunut todella ikävä käsittelyvirhe”, sanoo rekisteripäällikkö Lalli Knuutila Patentti- ja rekisterihallituksesta.

Knuutila sanoo, että nimi olisi ilman muuta tulkittu PRH:ssa hyvän tavan vastaiseksi ja käsittelijän olisi pitänyt se huomata. Käsittelyssä tapahtui kuitenkin virhe.

”Tässä tapauksessa käsittelijä ei osaa saksaa ja ei tuntenut tätä historiallista merkitystä. Sen jälkeen olemme olleet yhteydessä elinkeinonharjoittajaan ja tarjonneet hänelle mahdollisuutta muuttaa nimeä maksutta”, Knuutila sanoo.

Yrittäjä ei aio muuttaa nimeä. Knuutila korostaa, että nimi ei ole hyväksyttävä. Nyt PRH pohtii, miten asiaa viedään seuraavaksi eteenpäin.

”Emme voi itse muuttaa meillä tehtyjä nimiratkaisuja. Näiden pitää mennä tuomioistuimen kautta”, hän sanoo.

Toimenpiteistä ei ole vielä päätetty. Mikäli asiaa viedään eteenpäin, edessä olisi todennäköisesti purkuhakemuksen lähettäminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Mikä? Nämä PRH tarkastaa Yritysmuodon tunnus, yksilöivyys, erottuvuus, sekoitettavuus olemassa oleviin yrityksiin, nimessä olevat sukunimet, muut kriteerit. Esimerkiksi näin ’muita kriteerejä’ avataan verkkosivuilla: Toiminimi ei myöskään saa olla hyvän tavan tai yleisen järjestyksen vastainen. Nimessä ei näin ollen saa esimerkiksi viitata lainvastaiseen toimintaan. Patentti- ja rekisterihallitus

80 000 hakemusta

PRH saa vuodessa noin 80 000 hakemusta, joissa käsitellään nimiasioita esimerkiksi uusien toiminimien perustamisen, toiminimien muutosten tai aputoiminimien vuoksi.

Jokaisen nimen käsittelee ihminen. Yhteensä käsittelytehtävissä on noin 50 henkilöä.

”Massa on todella iso, ja valitettavasti välillä tapahtuu yksittäisiä virheitä”, Knuutila sanoo.

Yleisin syy nimen hylkäämiseen on se, että samalla toimialalla toimii jo toinen yritys ja nimet muistuttavat selvästi toisiaan. Toinen syy on se, että rekisterissä on jo täysin identtinen nimi.

Epäselviä tilanteita varten käsittelijöiden tukena on niin sanottu nimiriihi, jossa kokoonnutaan päivittäin pohtimaan epäselviä tapauksia. Sen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kriteerejä, joilla tapauksia käsitellään.

”Kieli on niin rikasta ja kehittyvää, että pohdintaa täytyy käydä. Nykyään kielessä hyväksytään myös sellaisia sanoja, mitä esimerkiksi 1970-luvulla ei olisi hyväksytty”, Knuutila sanoo.

Hän nostaa esiin esimerkiksi vieraskieliset kirosanat, kuten englannin ”fuck”. Suomesta löytyy muutama toiminnassa oleva yritys, joiden nimissä sana esiintyy.

Hyvän tavan vastaisuuden vuoksi tehdyt hylkäykset ovat hyvin harvinaista. ”En muista viime vuodelta yhtään”, Knuutila sanoo.

Knuutila korostaa, että PRH:n tarkoituksena on kohdella kaikkia yhtäläisesti ja noudattaa lainsäädäntöä ja hyviä tapoja. Lempääläläisyrityksen kohdalla kyse oli selvästä virheestä.

”Tilanne on ikävä myös käsittelijän kannalta.”