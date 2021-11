Ylöjärvellä venynyt kouluhanke etenee viimein – tältä näyttää koulu, jonka viivästynyt aikataulu sai keskustelun kuumenemaan vuosi sitten

Ylöjärven Haaviston alueelle pitkään odotetun Siltatien koulun rakentaminen alkaa maaliskuussa.

Siltatien koulu rakennetaan keskeiselle paikalle Haaviston asuinalueelle. Koulun oli alunperin tarkoitus valmistua jo tänä vuonna, mutta sen rakentaminen siirtyi Ylöjärven kaupungin vs. rakennuspäällikkö Hannu Heikkilän mukaan koronatilanteen takia.

Rakennusaikataulun puolesta vuosi sitten voimakkaan arvostelun kohteeksi nousseen Ylöjärven Siltatien koulun rakennushanke on viimein etenemässä.

Maanrakennustyöt aloitetaan ensi vuoden maaliskuussa ja koulun rakentaminen kesä- heinäkuussa.

Kouluhanke toteutetaan kahdessa vaiheessa ja niiden rakentamisesta vastaa Lujatalo oy. Ylöjärven kaupungin tekninen lautakunta päätti asiasta keskiviikkona. Ensimmäisen ja toisen vaiheen kokonaiskustannukset ovat noin 18,3 miljoonaa euroa.

Ylöjärven kaupungin vs. rakennuspäällikkö Hannu Heikkilä kertoo, että koulurakennuksen ensimmäinen vaihe valmistuu siten, että opetus tiloissa voidaan aloittaa elokuussa 2023.

Ensimmäinen vaihe käsittää esimerkiksi vaativan erityisopetuksen sekä vuosiluokkien 1.–4. opetustilat, ruokasalin ja keittiön sekä oppilashuollon tilat.

Heikkilä sanoo, että toinen vaihe valmistuu loppukeväästä 2024. Se pitää sisällään musiikkiluokan sekä 1 000 neliömetrin liikuntahallin, jossa on 120 paikkainen teleskooppikatsomo.

”Liikuntahalli on suuri ja se on mitoitettu siten, että siellä on mahdollista pelata esimerkiksi SM-tason salibandypelejä”, Heikkilä kertoo.

Havainnekuva näyttää, miltä koulu ja sen ulkoalue voisivat valmistuessaan näyttää. Havainnekuvan mukaan koulun julkisivu on osittain värikäs.

Tältä rakennettava Siltatien koulu tulee näyttämään ulkoapäin.

Viivästynyt hanke nousi puheenaiheeksi

Siltatien kouluhankkeen viivästyminen nousi Ylöjärvellä puheenaiheeksi erityisesti viime vuonna. Keskustelua herätti rakentamisen viivästynyt aikataulu. Alkuperäisen suunnitelman mukaan koulun oli tarkoitus valmistua vuonna 2022.

Esimerkiksi paikallisella sosiaalisen median kanavalla keskusteltiin tällöin vilkkaasti esimerkiksi siitä, ettei kaupunki ole pitänyt kiinni lupauksesta rakentaa koulua alueelle, jota on markkinoitu rakentajille uuden koulun rakentamisella.

Heikkilä kertoo, että suurin syyllinen siirtyneen aikataulun taustalla oli koronatilanne, joka ajoi kunnan taloudellisen tilanteen ahtaalle.

”Nyt, kun hanke viimein etenee, tunnelma on hyvä ja tämä oli havaittavissa myös lautakunnan kokouksessa, jonka tunnelmaa kuvailisin tämän asian osalta huojentuneeksi.”